​Cơ hội nhận học bổng toàn phần của Đại học Houston

Học sinh nộp hồ sơ học tập, phỏng vấn cùng đại diện Etest vào 10-11/10 để có cơ hội nhận học bổng 154.800 USD (4 năm) của Đại học Houston.

Trong mùa tuyển sinh năm 2020, Đại học Houston dành các suất học bổng toàn phần trị giá 154.800 USD trong 4 năm cho sinh viên quốc tế.

Đồng hành cùng học sinh lớp 12 trong thời gian nộp hồ sơ đại học Mỹ năm 2021, Anh ngữ Du học Etest tổ chức "Ngày hội học bổng Hoa Kỳ" vào ngày 10-11/10. Học sinh có cơ hội xét tuyển và nộp hồ sơ xin học bổng toàn phần vào Đại học Houston khi tham gia ngày hội.

Các hồ sơ gồm chứng chỉ Anh ngữ quốc tế IELTS từ 7.0 hoặc TOEFL từ 100, chứng chỉ SAT từ 1400, bản scan học bạ 3 năm gần nhất. Thời gian như sau:

Vòng 1 (28/9-5/10): nộp hồ sơ xét tuyển về cổng thông tin của Etest Vietnam qua địa chỉ email: scholarship@etest.edu.vn.

Vòng 2 (10-11/10): phỏng vấn trực tiếp cùng cô Nguyễn Phượng Hoàng Lam - Giám đốc Etest, là chuyên gia 20 năm trong lĩnh vực du học. Xem thêm tại đây.

Đại học Houston là trường đại học công lập xếp thứ hạng cao tại Mỹ, có nhiều học sinh quốc tế theo học. Ảnh: Fanpage Đại học Houston.

Đại học Houston có bề dày lịch sử lâu đời xếp thứ 176 trong bảng xếp hạng Best National University năm 2021 do Tạp chí U.S News & World Report (Mỹ) bình chọn, thuộc top 50 các trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Mỹ theo The Center for Measuring University Performance năm 2017.

Các chuyên ngành Kiến trúc, Luật, Nghệ thuật, STEM, Nhãn Khoa và Dược của trường được đánh giá cao. Đại học Houston tọa lạc tại thành phố Housto (bang Texas) là thành phố lớn thứ tư tại Mỹ và là một trong những thành phố có cộng đồng người Việt sinh sống nhiều nhất, phù hợp cho những bạn mong muốn ở gần người thân và gia đình.

Anh ngữ Du học Etest tư vấn cho nhiều học sinh trúng tuyển và nhận học bổng đại học của Mỹ.

Cơ hội "chạm tay" đến "giấc mơ Mỹ"

Hệ thống giáo dục Mỹ từ lâu đã nổi tiếng với chất lượng đào tạo và phương châm giáo dục khai phóng, đi liền với thực tiễn giúp sinh viên phát huy tối đa năng lực của bản thân. Nền kinh tế đứng đầu thế giới cùng cơ hội việc làm và mức thu nhập cao nên "giấc mơ Mỹ" ngày càng phổ biến với sinh viên quốc tế.

Tuy nhiên, mức học phí và chi phí sinh hoạt có phần đắt đỏ tại Mỹ là một trong những nguyên nhân khiến phụ huynh, học sinh cân nhắc khi lựa chọn. Những suất học bổng tại các trường đại học công lập, đại học tư thục sẽ giúp phụ huynh, học sinh giải quyết bài toán đó.

Đại học công lập là trường được thành lập và hỗ trợ tài chính từ nguồn ngân sách của Chính phủ Mỹ và liên bang. Các khoản đầu tư cơ sở vật chất, trung tâm nghiên cứu, thực hành và thu hút nhân tài ngày càng nhiều hơn.

Đại diện Etest cho biết, hơn 40 trong 100 ngành học hàng đầu tại Mỹ đã chứng minh cho chất lượng đào tạo của phân khúc này. Với mức học phí "dễ thở" nên việc cạnh tranh những suất học bổng giới hạn dần trở nên khắc nghiệt hơn trong cộng đồng sinh viên quốc tế.

Đại diện Etest chia sẻ thêm, Anh ngữ du học Etest là một trong những đơn vị dẫn đầu số lượng học sinh trúng tuyển và săn học bổng thành công vào các trường đại học công lập top 100 toàn nước Mỹ. Năm 2020, Etest tiếp tục giữ vững kết quả 100% học viên trúng tuyển đại học khi đón nhận đơn nhập học đến từ những ngôi trường có xếp hạng cao như Vanderbilt University (xếp thứ 14), UCLA (xếp thứ 20), UC Berkeley (xếp thứ 22), University of Michigan - Ann Arbo (xếp thứ 24), University of Florida (xếp thứ 30), Georgia Institute of Technology (xếp thứ 35) theo bảng xếp hạng Best National University năm 2021 do Tạp chí U.S News & World Report (Mỹ) bình chọn.

Bạn Mai Phước Minh Quân trúng tuyển Đại học UCLA (xếp thứ 20) và UC Berkeley (xếp thứ 22 N.U) trong bảng xếp hạng Best National University năm 2021 của U.S News & World Report.

Etest còn cố vấn và đồng hành cùng các thế hệ học viên qua khóa học "Chiến lược viết luận và nộp hồ sơ săn học bổng (AMP)". Đây là một trong những chương trình tiên phong mà Etest cam kết chất lượng đào tạo và đầu ra cho học viên với sự dẫn dắt của chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học và giáo viên tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu như MIT, Caltech, NUS, University of Chicago...

Bạn Hồ Ngọc Thế Bình trúng tuyển đại học University of Michigan - Ann Arbor (xếp thứ 24), (xếp thứ 30), Georgia Institute of Technology (xếp thứ 35) trong bảng xếp hạng Best National University năm 2021 của U.S News & World Report.

Khi tham gia khóa học AMP, học viên sẽ được giảng dạy và hướng dẫn một kèm một tận xuyên suốt lộ trình săn học bổng và trang bị phương pháp học tập bậc đại học tại Mỹ.

(Nguồn: Anh ngữ Du học Etest)