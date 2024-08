Cơ hội nhận học bổng ngành Y từ USNC Education Vietnam

Sinh viên ngành Y tá có cơ hội nhận học bổng 100% trong 3 năm, nhận 1.000 bảng Anh năm đầu tiên và hai năm làm việc với mức lương 27.000 bảng Anh một năm.

Thông tin trên được đưa ra trong buổi hội thảo "Du học Anh, Australia, Mỹ - học bổng không lo nghĩ" do USNC Education Vietnam tổ chức chiều 27/7 tại TP HCM. Đây là hội thảo đầu tiên trong chuỗi sự kiện tư vấn du học mà USNC Education Vietnam triển khai.

Theo doanh nghiệp, sự kiện này thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và phụ huynh quan tâm đến cơ hội du học, nhận học bổng từ các đại học danh tiếng toàn cầu.

Không gian buổi hội thảo của USNC Education Vietnam.

Sự kiện tạo ra không gian để khám phá cơ hội du học tại Anh, Australia, Mỹ và nhận tư vấn chi tiết 1-1 từ các chuyên gia, đại diện của các đại học như: South Wales, Coventry, University of Hertfordshire, Wright State University, Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences, The American University of Science.

Trong hội thảo, USNC Education Vietnam phối hợp Đại học South Wales mang đến cơ hội miễn 100% học phí trong ba năm, tài trợ 1.000 bảng Anh năm đầu tiên cho khóa học BSc (Hons) Nursing (Adult) và hai năm làm việc tại South Wales với mức lương trung bình 27.000 bảng Anh một năm. Đây là đại học trong top 7 tại Anh về chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp và top 20 ngành Y tá.

Nhân viên USNC Education Vietnam tư vấn khách hàng tại hội thảo.

"Sinh viên chọn ngành này dưới tư vấn từ USNC Education Vietnam sẽ được định hướng chọn trường phù hợp năng lực, khả năng tài chính, cơ hội thực tập và làm việc sau tốt nghiệp", đại diện doanh nghiệp nói.

UNSC Education Vietnam là tổ chức tư vấn du học hàng đầu thế giới, có mạng lưới đối tác hơn 1.000 trường đại học toàn cầu. Trong lĩnh vực tư vấn du học ngành Y - Dược, tổ chức này giúp học sinh, sinh viên Việt Nam lên kế hoạch, lộ trình theo năng lực và nguyện vọng cá nhân, hỗ trợ phỏng vấn MMI, trải nghiệm Y khoa lâm sàng tại các bệnh viên quốc tế.

Một phụ huynh tìm hiểu chương trình học bổng tại hội thảo.

Ngoài ra, USNC Education Vietnam có mạng lưới kết nối với các Giáo sư Y khoa tốt nghiệp đại học danh giá thế giới, nhằm hướng dẫn chuyên môn và định hướng tương lai phát triển trong ngành.

