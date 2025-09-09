Cơ hội nhận học bổng 100% tại Ngày hội Du học quốc tế 2025

Ngày hội Du học quốc tế do du học GSE tổ chức, quy tụ hơn 50 trường đại học danh tiếng và cơ hội săn học bổng trực tiếp 50%-100% vào ngày 20-21/9.

Sự kiện hướng tới giúp học sinh hiện thực hóa giấc mơ học tập tại nước ngoài, mang đến cơ hội gặp gỡ trực tiếp đại diện các trường đại học cùng nhiều suất học bổng giá trị. Du học GSE phối hợp cùng nhiều trường đại học, cao đẳng và tổ chức giáo dục danh tiếng từ Anh, Australia, Mỹ, Canada, New Zealand và Hà Lan để tổ chức Ngày hội Du học quốc tế 2025.

Sự kiện sẽ diễn ra lúc 14h - 16h30, thứ Bảy, ngày 20/9 tại Khách sạn Dolce by Wyndham (B7 Giảng Võ, Hà Nội) và 14h - 16h30, Chủ nhật ngày 21/9, tại Khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP HCM).

Chương trình diễn ra hoàn toàn miễn phí, phụ huynh, học sinh có thể đăng ký tham gia trước để được nhận phần quà du học trị giá đến 30 triệu đồng.

Sự kiện tư vấn du học của GSE. Ảnh: GSE

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay, gần 250.000 du học sinh Việt Nam đang đi học nước ngoài ở bậc THPT, đại học và sau đại học. "Trong bối cảnh đó, học bổng trở thành 'tấm vé vàng' giúp sinh viên giảm bớt gánh nặng chi phí và mở rộng cơ hội tiếp cận những chương trình đào tạo chất lượng cao", đại diện Du học GSE nhận định.

Theo đó, điểm nhấn lớn nhất của sự kiện là cơ hội săn học bổng đến 100% học phí từ các trường đại học hàng đầu thế giới như University of St Andrews, University of Exeter, University of Southampton, La Trobe University, Macquarie University hay University of New South Wales.

Ngoài ra, khách tham dự còn có cơ hội lắng nghe chia sẻ thực tế từ các cựu du học sinh về trải nghiệm học tập, đời sống quốc tế và triển vọng việc làm sau khi ra trường, giúp chuẩn bị hành trang vững vàng cho hành trình du học.

Học sinh trao đổi trực tiếp với đại diện trường và chuyên gia tư vấn từ GSE. Ảnh: GSE

Du học GSE cũng bố trí đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, hỗ trợ miễn phí toàn bộ quy trình nộp hồ sơ học bổng: từ lựa chọn trường, xây dựng hồ sơ, viết CV, chuẩn bị bài luận và rèn luyện kỹ năng phỏng vấn đến định hướng ngành học tiềm năng gắn liền xu hướng việc làm toàn cầu 2025 - 2030.

Bạn Vũ Hương Giang, học sinh từng tham dự sự kiện của Du học GSE, đã xuất sắc nhận học bổng 70% từ University of Bath, ngôi trường nằm trong top 8 tại Anh. Nữ sinh chia sẻ việc được trao đổi trực tiếp với đại diện trường tại sự kiện đã giúp cô hiểu rõ tiêu chí tuyển chọn, từ đó, xây dựng hồ sơ đúng hướng và đạt kết quả ngoài mong đợi.

Học sinh tham gia sự kiện ứng tuyển học bổng 2024 của GSE. Ảnh: GSE

Trong nhiều năm qua, Ngày hội Du học quốc tế của GSE đã giúp hàng trăm học sinh Việt Nam tiếp cận những học bổng giá trị, không chỉ dành riêng cho học sinh xuất sắc, mà còn mở ra cho những bạn trẻ biết cách khai thác điểm mạnh cá nhân, chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng và tiếp cận đúng kênh thông tin.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, GSE hoạt động với phương châm: xây dựng lộ trình du học dựa trên ba yếu tố "đúng nhu cầu, đúng năng lực và đúng ngân sách".

Nhật Lệ