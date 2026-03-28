Cơ hội nhận bổng thạc sĩ toàn phần cùng Đại học Quản lý Singapore

Hội thảo du học thạc sĩ của Đại học Quản lý Singapore (SMU) cung cấp thông tin về trải nghiệm du học và loạt học bổng đến 100%, tại Hà Nội và TP HCM.

Hội thảo du học Singapore cùng SMU sẽ diễn ra lúc 15h ngày 4/4 tại Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Singapore (VSCC), 83B Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội và 15h ngày 5/4 tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, TP HCM.

Hội thảo du học thạc sĩ của Đại học Quản lý Singapore (SMU) là cơ hội để người tham dự có thể hình dung rõ hơn về trải nghiệm học tập, cách xây dựng hồ sơ, cơ hội và thách thức đi kèm. Đây cũng là dịp để sinh viên làm rõ những băn khoăn cá nhân và nhận được tư vấn phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Chương trình thạc sĩ tại SMU có hệ thống học bổng đa dạng, trong đó có những chương trình tài trợ đến toàn phần. Học bổng có thể dựa trên thành tích học thuật, tiềm năng lãnh đạo và tác động xã hội, như Academic Excellence, Global Awareness hay Women in Business với mức hỗ trợ đáng kể học phí.

Sinh viên tại Đại học Quản lý Singapore (SMU). Ảnh: SMU

Trong đó, ASEAN Postgraduate Scholarship nhằm phát triển các nhà lãnh đạo, chuyên gia trong khu vực ở các lĩnh vực công nghệ và phân tích tài chính, phân tích kinh doanh, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Học bổng Global Excellence nhấn mạnh vào thành tích học tập xuất sắc, tiềm năng lãnh đạo, tầm nhìn toàn cầu và khả năng thuyết phục trong bài luận cá nhân.

Ở một số chương trình thạc sĩ như MITB (Công nghệ thông tin trong kinh doanh), SMU còn có học bổng toàn phần bao gồm học phí, trợ cấp sinh hoạt phí, vé máy bay... Trường muốn sử dụng học bổng như một công cụ chiến lược để thu hút và nuôi dưỡng những cá nhân có tiềm năng tạo ảnh hưởng dài hạn, thay vì chỉ đơn thuần hỗ trợ tài chính.

Lớp học quy mô nhỏ được vận hành theo kiểu hội thảo tại SMU. Ảnh: SMU

Bên cạnh học bổng, chất lượng đào tạo là yếu tố để người học đưa ra quyết định. Do đó, SMU xây dựng danh tiếng dựa trên mô hình giảng dạy mang tính tương tác cao, khác với phương pháp truyền thống. Một điểm nhấn quan trọng trong phương pháp đào tạo của SMU là mô hình học tập gắn với doanh nghiệp, tiêu biểu như các học phần dự án thực tế.

Trong đó, sinh viên giải quyết các bài toán giả định, trực tiếp làm việc với dữ liệu và vấn đề từ các công ty đối tác. Quá trình này thường có sự đồng hành của cả giảng viên và chuyên gia trong ngành, giúp đảm bảo tính ứng dụng, cập nhật của nội dung học.

"Đối với những lĩnh vực thay đổi nhanh như tài chính, công nghệ hay phân tích dữ liệu, đây là yếu tố mang tính quyết định, bởi kiến thức không chỉ cần đúng mà còn phải 'đúng thời điểm'", đại diện SMU nói.

Thay vì các lớp học đông và thiên về lý thuyết, SMU tổ chức quy mô nhỏ. Qua đó, sinh viên được khuyến khích tham gia thảo luận, phản biện và trình bày quan điểm cá nhân. Môi trường này giúp tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn, đồng thời, tạo điều kiện để phát triển các kỹ năng mềm thiết yếu như giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

Cấu trúc chương trình MBA còn tích hợp kỳ thực tập bắt buộc và các hoạt động phát triển lãnh đạo xen kẽ trong tuần học. Đây là những yếu tố quan trọng trong bối cảnh kinh tế số, nơi năng lực thích ứng, làm việc liên ngành và tương tác đa văn hóa trở thành yêu cầu cốt lõi.

Sinh viên tìm hiểu chương trình học và học bổng thạc sĩ tại hội thảo của SMU. Ảnh: Du học INEC

"Giá trị lâu dài của một chương trình thạc sĩ còn nằm ở mạng lưới mà người học bước vào", đại diện trường nhấn mạnh.

Theo đó, SMU xây dựng một hệ sinh thái kết nối giữa sinh viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp. Các chương trình thạc sĩ thường đi kèm với chuỗi hoạt động phát triển nghề nghiệp, cố vấn và kết nối do nhà trường điều phối, tạo điều kiện để người học tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng và chuyên gia trong ngành. Cộng đồng cựu sinh viên của SMU, trải rộng trong các lĩnh vực tài chính, tư vấn, công nghệ tại Singapore và khu vực, đóng vai trò như một "hệ thống hỗ trợ mềm" giúp người học mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Trường còn có lợi thế về vị trí địa lý. SMU tọa lạc ngay trung tâm Singapore, một trong những trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á. Việc học tập trong môi trường này tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận trực tiếp với hệ sinh thái doanh nghiệp, từ các tập đoàn đa quốc gia đến startup công nghệ, qua các dự án, thực tập và sự kiện nghề nghiệp.

Nhật Lệ