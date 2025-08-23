Cơ hội mở rộng sự nghiệp khi du học thạc sĩ ĐH Quản lý Singapore

Đại học Quản lý Singapore (SMU) phối hợp Công ty Du học INEC tổ chức chuỗi hội thảo cung cấp thông tin về chương trình thạc sĩ, học bổng và cơ hội nghề nghiệp.

Các sự kiện diễn ra tại Hải Phòng (18h ngày 5/9, Dome'nata Book Coffee, 16b/1/174 Văn Cao), Hà Nội (14h ngày 6/9, Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Singapore, 83B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam) và TP HCM (14h ngày 7/9, Khách sạn Liberty Riverside, 17 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn).

Người tham gia có thể gặp gỡ trực tiếp đại diện trường, tìm hiểu chương trình học, điều kiện tuyển sinh, chính sách hỗ trợ tài chính trị giá đến 40% học phí và học bổng cho sinh viên quốc tế đến 100%. Đây cũng là dịp để tìm hiểu chiến lược đầu tư hiệu quả cho con đường học vấn và sự nghiệp tương lai.

SMU được đánh giá là một trong những điểm đến đáng cân nhắc cho bậc học sau đại học tại châu Á. Trường tọa lạc tại trung tâm tài chính Singapore, nơi tập trung nhiều tập đoàn đa quốc gia, ngân hàng đầu tư và doanh nghiệp công nghệ. Với vị trí này, sinh viên có nhiều cơ hội kết nối với doanh nghiệp và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.

Chia sẻ về mục đích tổ chức chuỗi sự kiện, công ty Du học INEC cho biết, trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, bằng thạc sĩ quốc tế trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng. Báo cáo từ các nền tảng nhân sự toàn cầu cho thấy người có bằng thạc sĩ thường nhận mức lương cao hơn và có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn so với người chỉ có bằng đại học. Các ngành như công nghệ, tài chính, tư vấn, quản trị đều ưu tiên ứng viên có trình độ sau đại học.

Tại Việt Nam, nhiều sinh viên và người đi làm cũng lựa chọn học tiếp lên thạc sĩ nhằm cập nhật kiến thức, mở rộng mạng lưới nghề nghiệp và hướng đến cơ hội quốc tế.

Trong khi đó, là một trong sáu trường đại học công lập tại Singapore, SMU đào tạo các lĩnh vực quản lý, kinh doanh, tài chính, công nghệ và luật. Trường hiện nằm trong nhóm 1% các cơ sở đào tạo kinh doanh trên thế giới đạt cả ba chứng nhận AACSB, EQUIS và AMBA. Nhiều chương trình thạc sĩ được xếp hạng cao trong QS 2025, khẳng định uy tín quốc tế.

SMU có mô hình lớp học nhỏ, phương pháp giảng dạy tương tác và định hướng ứng dụng. Sinh viên được tham gia dự án thực tế cùng doanh nghiệp, rèn luyện kỹ năng mềm và phát triển tư duy phản biện.

Số liệu từ SMU cho thấy, 91% học viên chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin trong Kinh doanh (MITB) có việc làm toàn thời gian trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp, với mức lương khởi điểm trung bình 77.260 SGD/năm (hơn 1,5 tỷ đồng). Gần 75% học viên tiếp tục làm việc tại Singapore.

Với chương trình Thạc sĩ Quản lý (MiM), mức lương khởi điểm có thể đạt đến 96.000 SGD/năm (hơn 1,9 tỷ đồng). Các ngành phổ biến gồm tài chính, tư vấn, công nghệ và thương mại điện tử.

Những chương trình như Thạc sĩ Kế toán chuyên nghiệp, Tài chính định lượng, Quản trị tài sản cũng ghi nhận tỷ lệ có việc làm cao. Phần lớn sinh viên làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia, ngân hàng đầu tư và công ty công nghệ, cho thấy khả năng kết nối mạnh mẽ với thị trường lao động quốc tế.

Chương trình thạc sĩ tại SMU có thời gian học từ 12 đến 24 tháng, giúp người học tiết kiệm chi phí sinh hoạt và nhanh chóng quay lại thị trường lao động. Riêng ngành Luật có thể kéo dài đến ba năm tùy định hướng cá nhân. Mô hình này phù hợp với những người muốn đầu tư hiệu quả về thời gian và tài chính, đồng thời, sớm tận dụng lợi thế cạnh tranh trong công việc.

Du học Singapore tại SMU không chỉ là cơ hội nâng cao kiến thức chuyên môn, mà còn là bước chuẩn bị toàn diện cho sự nghiệp. Sinh viên được trang bị kỹ năng liên ngành, khả năng thích ứng linh hoạt và tư duy lãnh đạo, từ đó tự tin kiến tạo sự nghiệp và bắt kịp xu hướng toàn cầu.

