Cơ hội học bổng đến 30% và thực tập hưởng lương tại Singapore

MDIS tổ chức buổi gặp gỡ giới thiệu chương trình đào tạo, học bổng đến 30% và cơ hội thực tập hưởng lương dành cho sinh viên Việt Nam, dự kiến diễn ra ngày 15/11.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh nghề nghiệp ngày càng gay gắt, việc lựa chọn môi trường học tập quốc tế chất lượng trở thành bước đệm quan trọng để sinh viên trẻ mở rộng cơ hội phát triển.

Nhằm giúp học sinh, sinh viên Việt Nam tìm hiểu sâu hơn về hành trình du học tại Singapore, Học viện Phát triển Quản lý Singapore (MDIS) tổ chức buổi gặp gỡ với học sinh sinh viên với chủ đề "Khởi đầu sự nghiệp toàn cầu cùng MDIS".

Sinh viên MDIS trong giờ thực hành nhóm cùng giảng viên quốc tế. Ảnh: MDIS

Tại sự kiện, người tham dự có cơ hội gặp gỡ đại diện MDIS Singapore, tìm hiểu chương trình đào tạo, môi trường học tập, cơ hội việc làm và các gói học bổng lên đến 30% dành riêng cho sinh viên Việt Nam.

Ngoài ra, MDIS giới thiệu chương trình thực tập hưởng lương trong ngành Nhà hàng - Khách sạn, giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tế và tăng sức cạnh tranh khi bước vào thị trường lao động quốc tế.

Khách tham dự còn được tư vấn trực tiếp về ngành học phù hợp, quy trình nộp hồ sơ, visa du học và nhận quà từ ban tổ chức.

Singapore được xem là điểm đến hàng đầu của du học sinh châu Á nhờ hệ thống giáo dục tiên tiến, môi trường sống an toàn và vị trí gần Việt Nam. Sinh viên quốc tế học tập tại đây tiết kiệm chi phí, thời gian và có thêm cơ hội tiếp cận nền giáo dục thực tiễn, bằng cấp quốc tế và thị trường việc làm rộng mở sau khi tốt nghiệp.

Toàn cảnh khu học xá MDIS rộng hơn 3 hecta, tích hợp khu ký túc xá, thư viện và phòng học hiện đại tại trung tâm Singapore. Ảnh: MDIS

Cơ sở giáo dục tư thục MDIS thành lập từ năm 1956. Với hơn 10.000 sinh viên đến từ hơn 80 quốc gia, MDIS xây dựng môi trường học tập đa văn hóa, năng động và an toàn. Trường áp dụng chính sách tuyển sinh linh hoạt dành cho sinh viên Việt Nam: không yêu cầu chứng minh tài chính, không bắt buộc IELTS (có thể học tiếng Anh dự bị tại trường), cùng thủ tục visa nhanh và tỷ lệ đậu cao.

Các chương trình đào tạo của MDIS trải rộng từ dự bị, cao đẳng, đại học đến sau đại học với nhiều ngành học như kinh doanh, marketing, truyền thông, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, du lịch - khách sạn, y sinh, thiết kế, tâm lý học... Sinh viên được tham gia các dự án doanh nghiệp, thực tập hưởng lương và được định hướng nghề nghiệp ngay từ năm đầu tiên.

Buổi gặp gỡ với chủ đề "Khởi đầu sự nghiệp toàn cầu cùng MDIS Singapore" được kỳ vọng mở ra cơ hội tiếp cận môi trường học tập quốc tế cho sinh viên Việt Nam, đồng thời là bước khởi đầu cho hành trình chinh phục sự nghiệp toàn cầu.

Thái Anh