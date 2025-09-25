Cơ hội gặp hiệu trưởng các trường Phần Lan tại triển lãm du học

Triển lãm du học của Finest Future quy tụ chuyên gia từ các trường Phần Lan chia sẻ về giáo dục, cơ hội…, diễn ra tại Hà Nội (ngày 8/10) và TP HCM (ngày 11/10).

Tại Hà Nội, chương trình chưa ấn định địa điểm cụ thể. Tại TP HCM, triển lãm Du học Phần Lan 2025 - Finnish Education Expo do Finest Future Việt Nam và trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS), thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng, phối hợp tổ chức. VFIS vận hành theo mô hình giáo dục Phần Lan, áp dụng triết lý: mỗi học sinh đều được tôn trọng, khích lệ phát triển cá nhân và nuôi dưỡng niềm vui học tập.

"Việc triển lãm được tổ chức tại VFIS mang ý nghĩa kết nối giữa gia đình Việt Nam và cánh cửa dẫn tới Phần Lan", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Học sinh du học tại Phần Lan. Ảnh: Finest Future

Điểm nhấn của triển lãm là sự tham dự của đại diện năm ngôi trường trung học phổ thông hàng đầu Phần Lan, gồm: cô Mari Pirkkala - Hiệu trưởng trường Rautalammin lukio, cô Tiina Marttinen - Hiệu trưởng trường Itä-Hämeen opisto, thầy Vesa Leinonen - Hiệu trưởng trường Keuruun yhteiskoulun lukio, cô Marika-Irmeli Annala - Hiệu trưởng trường Kemijärven kaupunki và cô Carita Johanna Kanes - đại diện trường Rautjärvi High School.

Sự kiện của Finest Future tại Phần Lan. Ảnh: Finest Future

Sự hiện diện của các thầy cô tại Việt Nam là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nền giáo dục Việt Nam và Phần Lan. Phụ huynh và học sinh Việt Nam có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, trao đổi cùng chuyên gia, lắng nghe những chia sẻ thực tế, khám phá cơ hội học tập tại những cơ sở giáo dục được đánh giá cao tại Bắc Âu, tham gia phỏng vấn trực tiếp để đánh giá mức độ phù hợp và chuẩn bị hồ sơ du học. Ban tổ chức cũng tư vấn miễn phí về lộ trình học tập cá nhân hóa với định hướng ngành nghề, cơ hội làm việc và phát triển lâu dài tại Phần Lan.

Ngoài ra, người tham gia được cung cấp kế hoạch hỗ trợ cho năm học đầu tiên, bao gồm cẩm nang 90 ngày đầu trên đất khách nhằm giúp các em hòa nhập và tự tin hơn trên hành trình mới. Phần Lan nhiều năm liền nằm trong danh sách quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới. Điều này bắt nguồn từ triết lý "giáo dục vì cuộc sống hạnh phúc", nơi mỗi học sinh không bị áp lực điểm số, được khuyến khích khám phá đam mê, tư duy độc lập và phát triển cá tính.

Học sinh Việt khám phá vẻ đẹp Phần Lan. Ảnh: Finest Future

Các lớp học tại đây đề cao sự sáng tạo, tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề. Giáo viên là người truyền đạt kiến thức, đồng hành và khơi gợi tiềm năng. Nhờ đó, học sinh Phần Lan luôn được đánh giá cao về sự tự tin, kỹ năng xã hội và khả năng thích ứng trong môi trường toàn cầu. Bên cạnh đó, nước này còn có hệ thống phúc lợi toàn diện, môi trường sống trong lành, xã hội an toàn và bình đẳng, tạo nên nền tảng để học sinh quốc tế an tâm học tập và phát triển.

"Du học sinh tại Phần Lan không chỉ học tập trong những ngôi trường hiện đại, mà còn được sống trong cộng đồng thân thiện, có cơ hội trải nghiệm văn hóa châu Âu đa dạng, tham gia hoạt động thể thao - nghệ thuật và tìm thấy niềm vui trong từng ngày đi học", đại diện Finest Future Việt Nam khẳng định.

Nhật Lệ