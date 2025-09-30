Cơ hội định cư New Zealand cho du học sinh Việt

Nhiều du học sinh Việt Nam chọn học các ngành thiếu nhân sự như kỹ sư, chăm sóc sức khỏe... tại New Zealand để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, định cư lâu dài.

Vi Nguyễn, cựu sinh viên Đại học Auckland, nhận thị thực cư trú chỉ sau ba tháng làm việc ở vị trí kỹ sư kết cấu cho tập đoàn Aecom. Vi cho biết lý do chị chọn du học tại New Zealand một phần là vì cơ hội nghề nghiệp và định cư.

Du học sinh này chia sẻ, khối ngành kỹ thuật hiện nằm trong danh sách thiếu hụt nhân sự (Green List) tại New Zealand. Theo chính sách, sinh viên tốt nghiệp cử nhân trở lên được ở lại làm việc ba năm, tạo cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và nộp đơn xin định cư. Từ cơ hội đó, Vi chủ động xây dựng mối quan hệ với sinh viên khóa trên, tận dụng thời gian thực tập để tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, theo sát danh sách các nhà tuyển dụng có chương trình dành cho sinh viên mới tốt nghiệp (Graduate Program).

Sau tốt nghiệp, cô ứng tuyển vào 21 doanh nghiệp, thành công gia nhập tập đoàn xây dựng hạ tầng. Sau ba tháng đi làm bằng thị thực làm việc, chị đã được cấp thị thực cư trú. Ngoài lợi thế định cư, các chương trình kỹ sư tại New Zealand còn được công nhận bởi Washington Accord, cho phép sinh viên làm việc tại nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Australia, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc...

Green List hiện bao gồm các lĩnh vực giảng dạy, chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật, công nghệ thông tin, khoa học thực phẩm, công nghệ môi trường... Hai lộ trình định cư phổ biến nhất với sinh viên quốc tế là theo nhóm ngành khát nhân lực hoặc diện tay nghề cao (Skilled Migrant Category - SMC). Ứng viên có thể xin thị thực cư trú ngay khi có việc làm hoặc sau 1-2 năm làm việc, tùy điều kiện từng diện.

Thắng Nguyễn, cựu sinh viên Đại học Otago, chia sẻ mình theo học ngành Tài chính - Kế toán, và định cư theo diện tay nghề cao sau thời gian làm việc cho Bộ Y tế New Zealand. "Thời điểm tôi ra trường chỉ được ở lại làm việc một năm. Sau đó phải làm việc theo hợp đồng bảo lãnh với nhà tuyển dụng rồi mới xin định cư tay nghề. Hiện nay, chính sách cho phép ở lại làm việc lên đến 3 năm nên sinh viên có điều kiện thuận lợi hơn nhiều", anh nói.

Cũng thành công có thị thực cư trú theo dạng tay nghề cao nhưng Hoa Đoàn lại có khởi điểm khác. Đến với New Zealand khi đã có công việc ổn định tại Việt Nam, cô cho biết chọn New Zealand vì điều kiện thời tiết khí hậu khá thuận lợi. Mặt khác, khi theo học Thạc sĩ, Hoa được đưa chồng theo để cùng xin thị thực làm việc (work visa).

Như vậy thì xem như là mình sẽ có gấp đôi cơ hội cư trú. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2021, mình thành công đầu quân cho tập đoàn tư vấn - kiểm toán EY và hiện nay công tác tại một hãng hàng không. "Mình rất hài lòng khi đã ổn định cuộc sống lâu dài tại New Zealand", Hoa nói.

Thực tế, dù không theo học nhóm ngành trong Green List, sinh viên vẫn có nhiều cơ hội phát triển nếu chọn các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh. Với bậc thạc sĩ và tiến sĩ, New Zealand cho phép đưa gia đình đi cùng, hỗ trợ làm thêm trong quá trình học và làm việc toàn thời gian sau tốt nghiệp.

