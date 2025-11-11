Buộc thôi việc chủ tịch Hội đồng trường sau video 'thân mật' với nhiều phụ nữ

Ninh BìnhÔng Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành, bị buộc thôi việc, sau khi video ghi lại cảnh thân mật của ông với nhiều phụ nữ lan truyền.

Chiều 11/11, ông Nguyễn Văn Thuận, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, cho biết Hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu) xác định ông Đạt là người trong video đang lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh thân mật với một số phụ nữ trong phòng làm việc.

Do đó, Hội đồng trường thống nhất cho ông Đạt nghỉ việc, thôi chức "để ổn định tình hình, bảo đảm uy tín cơ sở giáo dục", theo ông Thuận. Quyết định chính thức chưa được ban hành, do trường đang xem xét thêm về căn cứ.

Ông Vũ Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Hải Hậu, cho hay chính quyền xã đã yêu cầu nhà trường ổn định tâm lý giáo viên và học sinh, bảo đảm việc dạy và học diễn ra bình thường.

Hình ảnh được cho là ông Đạt thân mật với một trong số nhiều phụ nữ tại phòng làm việc. Ảnh cắt từ video

THPT Tô Hiến Thành là trường tư thục, quy mô khoảng 900 học sinh. Theo báo cáo của lãnh đạo trường hôm qua, vụ việc xảy ra vào năm 2024 và đầu năm nay. Phòng làm việc của ông Đạt nằm trong khuôn viên trường, song do Hội đồng quản trị quản lý, không thuộc phạm vi điều hành của Ban giám hiệu.

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình cho biết đã đề nghị cơ quan công an xác minh người tung tin sai sự thật trên mạng xã hội, cho rằng ông Đạt là hiệu trưởng hoặc giáo viên của trường.

"Đây là thông tin không đúng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh đội ngũ nhà giáo", ông Thuận nói.

Theo Thông tư 40/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng trường ở trường phổ thông tư thục là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan. Chủ tịch Hội đồng trường có quyền trong xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường; phê duyệt phương án tổ chức bộ máy và nhân sự; đề nghị Sở công nhận, miễn nhiệm, bãi nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám sát hoạt động tuyển sinh...

Các thông tin trên Fanpage của trường Tô Hiến Thành cho thấy ông Đạt trực tiếp tham gia nhiều hoạt động tư vấn tuyển sinh, tuyển dụng của trường.

Lê Hoàng