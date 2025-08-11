Cô giáo Địa lý chinh phục học bổng Chính phủ Mỹ

TP HCMChứng kiến nhiều thầy cô quá tải, giảm hài lòng với nghề, Nhung quyết du học để tìm giải pháp, giành học bổng Fulbright ở tuổi 27.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung, quê Khánh Hòa, vừa dừng công việc của một giáo viên Địa lý ở trường THCS -THPT Đinh Thiện Lý, TP HCM, để chuẩn bị sang Mỹ. Cô sẽ có hai năm học thạc sĩ ngành Lãnh đạo giảng dạy (Instructional Leadership) tại Đại học Washington - Seattle, ngôi trường hạng 25 thế giới, theo THE 2025.

"Mình luôn muốn du học từ khi còn nhỏ. Đến khi đi dạy và trở thành nhóm trưởng chuyên môn ở trường Đinh Thiện Lý, ước muốn này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết", cô Nhung nói.

Với học bổng Fulbright, Nhung được đài thọ toàn bộ học phí, sinh hoạt phí, bảo hiểm, vé máy bay khứ hồi.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhung là chị cả trong gia đình. Ngày nhỏ, chứng kiến mẹ vất vả lo cho mình và hai em ăn học, Nhung tự nhủ phải học tập thật tốt để không phụ lòng mẹ. Học hết THCS, Nhung đỗ vào lớp 10 chuyên Văn của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa. Năm học lớp 11, nữ sinh đạt giải ba môn Địa lý cấp quốc gia.

Được tuyển thẳng đại học, Nhung chọn ngay ngành Sư phạm Địa lý của Đại học Sư phạm TP HCM, lý do đơn giản là "không phải đóng học phí". Dù phải đi làm thêm đỡ đần gia đình, có giai đoạn không thể tập trung học khi mẹ đổ bệnh, Nhung vẫn tốt nghiệp với tấm bằng giỏi.

Ra trường, Nhung được nhận vào trường Đinh Thiện Lý, ngôi trường tư thục có tiếng tại TP HCM. Chỉ một năm sau, cô giáo trẻ được giao trưởng nhóm Khoa học xã hội.

"Mình được làm việc đúng chuyên môn, thu nhập ổn định. Nhưng cũng từ thời điểm đó, mình trăn trở nhiều về nghề", cô Nhung kể.

Cô giáo trẻ nhận thấy giáo dục Việt Nam ngày càng đổi mới, tăng tính quốc tế hóa, nhiều khái niệm và nội dung thực hành khác trước. Nhưng quan sát và trò chuyện với nhiều đồng nghiệp, cô thấy họ bị quá tải, giảm mức độ hài lòng về nghề khi thiếu sự đồng hành từ chính ngôi trường của mình.

Nhung cho rằng cần có chương trình phát triển chuyên môn cho giáo viên, gắn với bối cảnh cụ thể của từng địa phương, trường học, tạo động lực để họ phát triển bản thân.

Từng tham dự chương trình giao lưu giáo viên ASEAN - Nhật Bản tại Nhật hay hội thảo về học sâu (Deep Learning Lab) tại Mỹ, cô Nhung có nhiều trải nghiệm mới. Vì thế, cô tin rằng có thể tìm được lời giải cho những trăn trở của mình ở môi trường quốc tế.

"Điều đó thôi thúc mình tìm kiếm cơ hội du học", cô Nhung nói. "Mỹ là môi trường thích hợp nên mình quyết định nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng Fulbright".

Cô Nhung (trái) trong lần dự hội thảo tại Mỹ năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài hai năm kinh nghiệm làm việc và chứng chỉ IELTS tối thiểu 6.5, cô Nhung cần chuẩn bị ba thư giới thiệu và hai bài luận chia sẻ về bản thân, mục tiêu học tập.

Trong hai bài luận, cô Nhung tập trung kể câu chuyện đến với nghề, những trăn trở khiến cô hạ quyết tâm tới Mỹ du học.

"Ngày trở về, mình muốn đồng hành cùng ban chuyên môn của các trường, phát triển chương trình bồi dưỡng thường xuyên, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tổ chức trại hè, hội thảo, thăm trường và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ dài hạn cho các trường khó khăn", cô Nhung nêu mong muốn trong bài luận.

Nộp hồ sơ hồi tháng 4/2024, đến tháng 8, Nhung được gọi phỏng vấn. Dù không viết về những khó khăn trong cuộc sống, cô vẫn được hội đồng hỏi rất kỹ về vấn đề này.

"Có lẽ bài luận đã tạo ra một câu hỏi lớn về lý do hình thành nên mình ở hiện tại", Nhung nhìn nhận. Thời điểm nộp hồ sơ, mẹ cô phải nhập viện cấp cứu, tiên lượng xấu. Nhưng ngay cả lúc đó, mẹ vẫn động viên Nhung hoàn thành giấc mơ du học.

"Mình biết ơn vì được mang DNA của mẹ. Đó là sức mạnh nội tâm và sức phục hồi trước nghịch cảnh, giúp mình vượt qua rất nhiều khó khăn và trở thành một người tích cực", cô chia sẻ.

Vượt qua vòng phỏng vấn, đầu năm nay, Nhung nộp hồ sơ vào bốn trường. Đến nay, cô nhận được thư báo trúng tuyển ba trường và chọn Đại học Washington - hệ thống đại học công lập lớn thứ hai ở Mỹ.

Cô Nhung trong một tiết dạy ở trường THCS -THPT Đinh Thiện Lý. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô Đặng Thị Quý, Trợ lý phó hiệu trưởng cơ sở THCS của trường Đinh Thiện Lý, nói cảm nhận rõ niềm đam mê học hỏi, tinh thần cầu tiến ở Nhung, sau khi cùng tham gia hội thảo tại Mỹ năm 2023.

Nữ trợ lý đánh giá cô Nhung có năng lực chuyên môn vững vàng, chịu thay đổi và yêu thích sự sáng tạo. Các tiết dạy của cô rất chỉn chu, sinh động.

"Nhung có tiềm năng lãnh đạo. Trong vai trò nhóm trưởng chuyên môn, cô ấy tổ chức công việc bài bản, phối hợp nhóm tốt và truyền cảm hứng cho đồng nghiệp", cô Quý nói.

Sang Mỹ vào cuối tháng 9, cô giáo trẻ lường trước nhiều khó khăn, đặc biệt trong kết nối với giáo sư và bạn học, bởi tự thấy bản thân hướng nội.

"Khi mình thay đổi góc nhìn, coi đây là cơ hội để cải thiện kỹ năng xây dựng các mối quan hệ, mình thấy sẵn sàng hơn", cô Nhung nói.

Dương Tâm