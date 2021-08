Cô gái Việt học vượt cấp nhận học bổng 93.000 USD

Học vượt cấp trung học, nhận suất học bổng trị giá 93.000 USD, cử nhân danh dự tại Viện Công nghệ Florida là thành tích mà Lê Thu Minh đạt được.

Đam mê nghiên cứu về khoa học vũ trụ và các thiên thể, Thu Minh, 21 tuổi, TP HCM sớm nhận ra rằng Mỹ là quốc gia đứng đầu thế giới về lĩnh vực này. Khác với những bạn học sinh khác, Thu Minh rút ngắn quá trình học trung học hoàn thành trong 2 năm. Chọn du học Mỹ sớm từ sau khi hoàn thành chương trình cấp 2 là bước khởi đầu cho quá trình biến ước mơ thành sự thật của cô bé 15 tuổi. Thu Minh nhận suất học bổng toàn phần bậc trung học Mỹ theo chương trình Giao lưu văn hóa.

Lê Thu Minh - cô gái Việt Nam tốt nghiệp danh dự ngành Thiên văn học & Vật lý thiên thể - Viện Công nghệ Florida.

- Việc rút ngắn thời gian học trung học có vẻ rất áp lực, vì sao em lại đưa ra quyết định này?

- Đa số các môn tự nhiên lớp 10 tại Mỹ trùng với các môn mà em đã hoàn thành ở Việt Nam với điểm số tốt nên trong quá trình xếp lớp, trường Trung họccó buổi trao đổi và hỏi ý kiến của em về việc học vượt cấp. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để tiết kiệm thời gian, tiến gần hơn với cánh cửa đại học, em đồng ý vào thẳng chương trình lớp 11.

Nhỏ tuổi hơn các bạn cùng lớp và gặp không ít khó khăn khi làm quen với cách học tại Mỹ, các kiến thức mới, em đã phải "chiến đấu 200% công lực". Bởi như vậy mới có thể bắt kịp quá trình học, em tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa để tận dụng tối đa thời gian quý báu này.

Suất học bổng toàn phần chỉ áp dụng cho một năm học, tuy nhiên, nhờ thành tích tốt, nhà trường đã đồng ý cấp tiếp học bổng năm lớp 12 cho em. Nhờ vào quá trình này mà em đã có được bằng tốt nghiệp trung học Mỹ và là lợi thế rất lớn để dự tuyển vào các trường đại học.

Thu Minh (bên trái) cùng Jocelyn Bell Burnell - nhà thiên văn học khám phá ra pulsar (sao xung)

- Đâu là điều ấn tượng giúp em chọn Florida Institute of Technology (FIT) trong số gần 5.000 trường Đại học tại Mỹ là điểm đến tiếp theo của mình?

FIT được xếp hạng top trường Đại học tốt hạng nhất toàn quốc Mỹ do tổ chức U.S.News và Golden Age University do Times Higher Education công nhận và đánh giá. Tuy không phải là trường thuộc Ivy League nhưng Florida Tech có thế mạnh lớn trong khối ngành STEM của bang Florida. Trường thuộc Top 20 Viện Công nghệ hàng đầu giảng dạy hơn 200 chuyên ngành và chương trình đào tạo, trong đó nổi bật các ngành về Hàng không Vũ trụ, Sinh học biển, Khoa học máy tính, Tâm lý, Kinh doanh...

Trường rất chú trọng về mảng nghiên cứu thực hành (hands-on research) cho sinh viên từ năm nhất đến năm tư. FIT đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ cho sinh viên học tập, nghiên cứu và thực hành với các thư viện, phòng máy mở 24/7 cho sinh viên, trung tâm hỗ trợ học tập (academic support center),... Là sinh viên ngành Thiên văn học & Vật lý thiên thể, điều em thích nhất ở Florida Tech sở hữu kính thiên văn lớn thứ 2 ở bang Florida. Một ngạc nhiên thích thú cho em là trong khuôn viên trường có một Vườn Bách Thảo (Botanical Garden) rộng 6 ha tràn ngập những loại thực vật và động vật nhiệt đới khác nhau.

Thu Minh chụp ảnh cùng kính thiên văn lớn thứ 2 bang Florida đặt tại Viện Công nghệ Florida.

- Em đã gặp khó khăn gì trong quá trình săn học bổng?

- Nội dung chương trình trung học có các lớp định hướng và hướng dẫn học sinh trong cách thức chuẩn bị hồ sơ nên em không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên phần em lo lắng nhất là bài tự luận vì bạn phải diễn tả cá tính của mình chỉ với 650 chữ. Tìm ý tưởng chính là bài toán khó với em.

Trong 3 tháng hè sau năm lớp 11, em trở về Việt Nam và có cơ hội tham gia các khóa luyện IELTS, SAT, và lớp Chiến lược Viết luận và Nộp hồ sơ Săn học bổng (AMP) tại ETEST. Đối với em, các lớp học ở ETEST rất hiệu quả và thiết thực cho việc nộp đơn vào đại học, giúp nâng cao điểm IELTS, điểm SAT và hoàn thiện bài luận. Thầy cô khơi gợi ý tưởng từ chính những trải nghiệm thực tế của em, chỉnh sửa kỹ càng và nhiệt tình chỉ dẫn nâng cao thêm về cách viết luận sau khi em kết thúc khóa học và trở về Mỹ.

- Sau khi chính thức trở thành tân sinh viên, đâu là phương pháp học tập được em sử dụng để tối ưu 4 năm học của mình?

- Là người yêu thích khoa học, tập trung vào nghiên cứu chính là hướng đi em lựa chọn để đạt thành tích tốt cũng như tạo bàn đạp cho công việc tương lai. Chủ động học tập, không bỏ sót các lớp học, trợ giúp nghiên cứu cho các giáo sư là công việc thường ngày của em.

Tại FIT, em tham gia các hội sinh viên về vật lý, thiên văn, không gian như Student Astronomical Society (SAS), Society of Physics Student (SPS), Students for the Exploration and Development of Space (SEDS) và nắm giữ các chức vụ như Phó Chủ tịch và Chủ tịch hội qua các năm.

Thu Minh (thứ ba từ trái qua) tại hội nghị SpaceVision ở Arizona do SEDS-USA tổ chức năm 2019

Ngoài ra em cũng tham gia vào nhiều hoạt động tình nguyện như tổ chức các sự kiện, hội chợ tuyển dụng (Career Expo), thành viên hội đồng hỗ trợ sinh viên quốc tế. Bản thân là sinh viên đại diện - Student Ambassador cho bộ phận tuyển sinh của trường để phát triển các kỹ năng cần thiết cho bản thân. Tuy quỹ thời gian bận rộn nhưng em vẫn cân bằng giữa học tập - làm việc - sức khỏe để mang lại hiệu quả tốt nhất.

- Kế hoạch sắp tới sau khi tốt nghiệp của em là gì?

Từ năm cuối đến nay em đang tham gia chương trình thực tập CPT (Curricular Practical Training) tại một công ty nghiên cứu trong ngành khoa học vũ trụ. Đồng thời hiện nay em cũng tham gia một chương trình thực tập nghiên cứu khoa học vũ trụ dành cho các nhà khoa học trẻ do một học viện khoa học không gian danh tiếng của Mỹ tổ chức.

Sinh viên quốc tế khối STEM tại Mỹ có cơ hội làm việc 3 năm theo chương trình OPT (Optional Practical Training). Vì vậy, em sẽ tận dụng cơ hội này để làm việc trong ngành khoa học vũ trụ, thu thập thêm kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, nghiên cứu khoa học trước khi lấy bằng tiến sĩ.

Lê Nguyễn

Ảnh: Nhân vật cung cấp