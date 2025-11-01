Cô gái Trung Quốc đạt giải nhất cuộc thi nói tiếng Việt

Với phần hùng biện trôi chảy về thế giới ảo, Yuan Zhou Li, sinh viên năm thứ hai giành giải Nhất cuộc thi "Nói giỏi tiếng Việt".

Chung kết cuộc thi nằm trong khuôn khổ Ngày hội giao lưu văn hóa đa quốc gia lần thứ 12 do Khoa Việt Nam học, trường Đại học Hà Nội, tổ chức ngày 31/10. Tám thí sinh tranh tài, trong đó 5 em người Trung Quốc, hai em ở Lào và một đến từ Nga. Hàng trăm sinh viên có mặt để cổ vũ.

Vòng chung kết gồm ba phần: giới thiệu bản thân, tài năng và hùng biện. Trong đó, phần hùng biện chiếm 60% số điểm. Các thí sinh trình bày bài nói về chủ đề đã bốc thăm trong khoảng hai phút, sau đó trả lời câu hỏi phụ từ ban giám khảo.

Với phần hùng biện trôi chảy về chủ đề "Cuộc sống ảo của chúng ta", Yuan nhận sự tán thưởng từ khán giả, thuyết phục ban giám khảo để giành vị trí cao nhất.

Trước đó, trong phần giới thiệu bản thân, Yuan cho biết rất hạnh phúc khi được học tập và sinh sống tại Việt Nam.

"Tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ mà còn là cánh cửa mở ra một thế giới diệu kỳ. Đằng sau mỗi từ ngữ giản dị là chiều sâu văn hóa và cách sống trọng tình, trọng nghĩa của con người Việt Nam", Yuan nói.

Nữ sinh Trung Quốc đạt giải nhất cuộc thi nói tiếng Việt Một phần bài nói của Yuan. Video: Khánh Linh

Cô Hà Thị Chính, Phó trưởng bộ môn Thực hành tiếng, đánh giá các thí sinh lọt vào chung kết năm nay ngang tài ngang sức.

"Các giám khảo cũng rất đau đầu để chọn ra người chiến thắng", cô Chính nói.

Năm nay, khoảng 50 thí sinh tham gia vòng sơ khảo. Theo cô Chinh, trước đây, chỉ những sinh viên nói tốt mới tham dự, song năm nay nhiều thí sinh mới học năm thứ nhất, ở Việt Nam được hai tháng, cũng mạnh dạn thử sức. Tất cả đều chủ động chuẩn bị trang phục, nội dung văn nghệ và bài nói mà không cần các giảng viên hỗ trợ nhiều.

Vernkham Aloun, thí sinh người Lào, chọn áo dài để tham gia cuộc thi vì yêu thích tiếng và văn hóa Việt. Nữ sinh cho hay mỗi ngày đều dành một tiếng để luyện nói và hát tiếng Việt trước ngày thi, đạt giải nhì chung cuộc.

Tổng cộng, Ban Tổ chức trao một giải nhất, hai giải nhì, hai giải ba và ba giải khuyến khích.

Yuan Zhou Li trong phần thi hùng biện, ngày 31/10. Ảnh: Trường Đại học Hà Nội

Hiện, Khoa Việt Nam học, trường Đại học Hà Nội, thuộc nhóm thu hút sinh viên quốc tế tới học tiếng Việt đông nhất. Gần 850 du học sinh đang học ở đây, tăng khoảng 200 so với những năm trước. Sinh viên đến từ 28 quốc gia trên thế giới, trong đó đông nhất là Trung Quốc. Một số nước khác gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Nga, Ba Lan,...

TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trưởng khoa Việt Nam học, dự đoán số lượng du học sinh sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo, do Việt Nam được coi là nơi có nhiều cơ hội việc làm so với nhiều quốc gia khác.

"Ngoài ra, quan hệ hợp tác đa phương, đa lĩnh vực giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới ngày càng mở rộng, đòi hỏi nhiều nhân lực thông thạo tiếng Việt và am hiểu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam", cô Xuân nhận định.

Khoa dự định thu hút thêm sinh viên quốc tế thông qua việc xây dựng môi trường học tập giàu trải nghiệm thực tế, tăng cường quảng bá bằng các hoạt động giao lưu văn hóa đa quốc gia. Du học sinh sẽ có thêm hiểu biết và dần hòa nhập vào cuộc sống bản địa qua các cuộc thi tìm hiểu về Việt Nam, đi thực tế tại các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sinh viên cổ vũ cho các thí sinh. Ảnh: Trường Đại học Hà Nội

Theo số liệu năm 2024, gần 22.000 sinh viên nước ngoài học ở Việt Nam, cao nhất trong 9 năm qua. Trong số này, gần 4.000 người theo diện Hiệp định giữa Việt Nam với các nước, còn lại là tự túc chi phí hoặc theo thỏa thuận song phương ở cấp trường và địa phương.

Khánh Linh