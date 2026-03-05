Cô gái tên gì?

Cô gái không trả lời trực tiếp mà đưa ra một thử thách nhỏ: “Anh đếm xem trong gùi có bao nhiêu bắp thì sẽ biết tên em!”.

Trong một buổi gặp gỡ tình cờ nơi bản làng, chàng trai mạnh dạn hỏi tên cô gái mình vừa quen. Thay vì trả lời thẳng, cô mỉm cười tinh nghịch và nói:

- Anh đếm xem trong gùi có bao nhiêu bắp (ngô) thì biết!.

Chàng trai tò mò làm theo và đếm được 12 quả bắp.

Vậy cô gái tên là gì?

Câu đố nhỏ khiến người nghe phải bật cười vì sự chơi chữ duyên dáng của tiếng Việt. Chỉ cần tinh ý một chút, bạn sẽ nhận ra đáp án nằm ngay trong cách gọi quen thuộc hằng ngày. Bạn đã giải ra chưa, hay vẫn đang loay hoay với con số 12 quả bắp ấy?

