Một câu đố ngắn gọn nhưng đủ khiến bạn 'khựng lại' vài giây, nghe tưởng đơn giản, nhưng càng suy nghĩ lại càng rối.

Có những câu đố không cần kiến thức cao siêu mà chỉ cần một chút tinh ý là đủ "bật ngửa". Câu hỏi lần này nghe qua tưởng quá dễ: Cái gì tay phải cầm được, tay trái cầm không được? Nhiều người lập tức nghĩ đến một vật cụ thể nào đó, thậm chí liên tưởng đến những thứ đặc biệt chỉ dành cho người thuận tay phải.

Cái gì tay phải cầm được, tay trái cầm không được? Ảnh minh họa.

Nhưng càng suy luận theo hướng phức tạp thì lại càng đi xa khỏi đáp án. Bí quyết của câu đố nằm ở cách đặt vấn đề đánh lạc hướng người nghe. Thay vì tìm kiếm một đồ vật bên ngoài, hãy thử nghĩ theo hướng đơn giản và gần gũi nhất với chính cơ thể mình. Bạn đã tìm ra chưa, hay vẫn đang cố xoay chuyển suy nghĩ theo một hướng khác?

