Cô gái sở hữu cơ bụng săn chắc nhờ tập gym

TP HCMKết hợp tập nhiều bài cùng lúc, chú trọng cardio giảm mỡ toàn thân, tạ, bóng, cable là ba nguyên tắc tập gym giúp Trương Thị Kim Dung sở hữu cơ bụng săn chắc, khỏe đẹp.

Kim Dung (Heri Trương), 23 tuổi, được biết đến là một hot gymer, hiện làm công việc sáng tạo nội dung và kinh doanh, duy trì cân nặng 48-49 kg trong nhiều năm với thân hình săn chắc, số đo 3 vòng 83-60-92. Dung cho biết cô không theo đuổi các chế độ ăn kiêng, cũng không tập luyện quá khắc nghiệt.

"Mục tiêu ban đầu của tôi là duy trì tập luyện để khỏe hơn và phát triển nó thành thói quen lành mạnh", Dung nói, thêm rằng theo đuổi gym thời gian dài khiến cô càng "mê mẩn" bộ môn này và đúc kết được nhiều kinh nghiệm.

Dưới đây là 3 nguyên tắc đã được Kim Dung áp dụng thành công để có vòng eo và cơ bụng "vạn người mê".

Kim Dung luôn ưu tiên chọn trang phục khoe được cơ bụng khoẻ khoắn của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tập cardio giảm mỡ toàn thân

Theo Dung, để có cơ bụng săn chắc, cần phối hợp tập kháng lực, bụng và giảm mỡ toàn thân, không chỉ chú trọng vào tập bụng.

Cardio được hiểu là những bài tập thể dục như chạy bộ, nhảy... làm tăng nhịp tim của người tập và là một trong những phương pháp hiệu quả dành cho người giảm cân hoặc những vận động viên muốn đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể.

Các bài tập thể dục cardio không tập trung vào một nhóm cơ nhất định, cần có sự phối hợp của nhiều nhóm cơ khác nhau, hoặc toàn bộ cơ thể. Cardio đa dạng từ các bài tập ngoài trời như chạy bộ, bơi, chơi các môn thể thao cường độ mạnh như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền đến các bài tập tại nhà như sử dụng máy chạy bộ, leo cầu thang hay máy tập toàn thân.

Kim Dung cho rằng để có cơ bụng đẹp thì cần kết hợp tập cardio giảm mỡ toàn thân chứ không nên chỉ tập bụng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kết hợp tập với tạ, bóng thể dục, máy Cable

Khi một bài tập đã trở nên nhàm chán, thay vì tăng số lần tập, Dung gợi ý bạn có thể kết hợp với tạ, bóng thể dục và máy Cable để tăng độ khó nhằm siết cơ bụng hiệu quả hơn.

Một nghiên cứu của Đại học Alabama (Mỹ) cho thấy những phụ nữ tập tạ giảm mỡ bụng (thậm chí là mỡ bụng sâu) nhiều hơn so với những người chỉ tập cardio. Điều này không chỉ giúp người tập giảm cân và có được cơ thể săn chắc hơn, mà còn giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, hội chứng chuyển hóa và một số bệnh ung thư.

Tập luyện với tạ bị nhiều ý kiến cho rằng sẽ khiến cơ bắp của phụ nữ "to ra", nhưng thực tế trọng lượng đến từ cơ bắp (thay vì mỡ) càng nhiều thì người sẽ càng nhỏ. Dù trọng lượng cơ thể thường tăng lên khi tập luyện với tạ, nhưng kích cỡ trang phục mà người tập mặc sẽ giảm xuống 1 hoặc 2 cỡ. Thêm vào đó, thực sự rất khó để phụ nữ có được thân hình "khổng lồ" như nam giới khi tập tạ. Điều này được giải thích là do cơ thể chị em chỉ sản xuất khoảng 5-10% lượng testosterone so với nam giới, từ đó hạn chế tiềm năng xây dựng cơ bắp của nữ giới so với nam.

Còn với bóng thể dục, các nghiên cứu cho rằng chỉ cần 20 phút tập, bạn có thể đốt cháy khoảng 500 calo. Những động tác trong bài tập cardio quen thuộc sẽ trở nên thú vị hơn nếu bạn kết hợp tập với các loại bóng thể dục. Khi mới bắt đầu, bạn chỉ cần tập khoảng 5 hiệp, miễn là đảm bảo đúng kỹ thuật và tập thường xuyên. Theo thời gian, khi đã săn chắc cơ bụng nhiều hơn, tăng dần lên 12-15 hiệp tập với bóng thể dục để xây dựng sức mạnh và cải thiện thể lực.

Cable Crunch là bài tập gập bụng với cáp, sử dụng máy tập, tác dụng giúp cơ bụng trở nên săn chắc, dễ dàng hình thành bụng 6 múi đẹp khỏe. Cable Crunch "nặng đô" hơn hẳn các kiểu gập bụng khác, giúp đánh tan mỡ bụng nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, bài tập này khá nặng với người mới làm quen với gym. Do đó, khi tập cần phải lựa chọn mức tạ phù hợp, đồng thời nắm rõ kỹ thuật chuẩn để áp dụng.

Cơ bụng săn chắc, khỏe đẹp của Kim Dung. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kết hợp tập nhiều bài một lúc

Nếu là người tập gym lâu năm, Dung cho rằng nên kết hợp 3-4 bài tập/set để siết cơ bụng hiệu quả. Dung gợi ý nên kết hợp 3 bài tập có liên quan đến nhau để tập chung, mỗi bài 12-15 động tác, không nghỉ giữa hiệp mà tập liên tục. Mỗi buổi tập nên lặp lại 3-4 set.

Hiện tại, một tuần Dung duy trì tập gym 5 buổi chia đều cho tất cả nhóm cơ. "Chúng ta nên hình thành thói quen ngay từ đầu để tránh sau này bị nản", cô nói, thêm rằng nếu chỉ tập trung vào một vùng cơ thể hay một nhóm cơ, khi quay lại tập những vùng và nhóm cơ khác sẽ cảm thấy buồn chán và mệt.

Ngoài ra, Dung quan niệm không nên ép bản thân ăn kiêng để giảm cân nhanh, cần hình thành các thói quen lành mạnh lâu dài. "Nếu bạn là người thích uống trà sữa thì đầu tiên hãy thử uống 50% đường, rồi sau đó xuống 25% và giảm dần. Áp dụng quy tắc tương tự với các món ăn vặt, mặn, nhiều dầu mỡ... Lâu dần sẽ hình thành được thói quen", cô chia sẻ.

Mỹ Ý