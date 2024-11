Cô gái 'lột xác' thành mỹ nhân sau giảm 25 kg

TP HCMBị bạn trai chê "xấu béo", Hồng Hân quyết tâm thay đổi, giảm 25 kg trong vòng 6 tháng nhờ ăn uống lành mạnh và tập luyện.

Nguyễn Dương Hồng Hân, 24 tuổi, hiện là Beauty Creator, cho biết cuộc sống sang một trang mới sau hành trình "lột xác" ngoạn mục.

Hân từng là một cô nàng khả ái, vóc dáng thon thả với cân nặng 48 kg. Năm 2023, sau khi tốt nghiệp Học viện Hàng không Việt Nam, Hân chuyển sang làm sáng tạo nội dung. Cô rơi vào căng thẳng tột độ khi không tìm được hướng đi trong công việc.

Suy sụp, mất ngủ, thường xuyên ăn đêm, coi việc ăn uống như một cách giải tỏa tâm lý, Hân tăng cân mất kiểm soát. Tháng 8 cùng năm, cân nặng của cô lên mức đỉnh điểm, 73kg.

"Tôi bị sốc tâm lý, không thể đối diện với ngoại hình xa lạ ấy", Hân nói, thêm rằng bản thân khi ấy tự ti, mặc cảm với gia đình, bạn bè, thậm chí e ngại cả ánh mắt của người lạ.

Vì làm công việc liên quan đến hình ảnh nên việc tăng cân ảnh hưởng đến Hân rất nhiều. Từ một cô gái chỉ mặc quần áo size S - M, thời điểm đó Hân lại chỉ có thể vừa những món đồ big size.

Việc lên hình không còn đẹp như trước khiến các nhãn hàng dần "xa lánh". Các lời mời hợp tác thưa dần, sếp liên tục phàn nàn về cân nặng làm cô gái càng thêm áp lực trong công việc.

Hân bị sốc tâm lý khi tăng cân đột ngột. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi ấy, bạn trai lại thường xuyên trêu chọc cô như "lợn béo", "ngủ ngáy". "Dù anh ấy luôn nói đó là trò đùa thôi nhưng tôi thực sự rất tủi thân và giữ trong lòng", Hân tâm sự, kể thêm rằng cả hai chia tay vì cãi vã quá nhiều.

"Sau đó không lâu, anh ấy có người yêu mới, một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn. Tôi đã rất nặng lòng, nghĩ vì bản thân quá béo nên bị bạn trai bỏ rơi", Hân nói.

Bên cạnh cú sốc tình cảm, sức khỏe của Hân cũng gặp nhiều vấn đề. Mỡ thừa nhiều khiến cơ thể cô nặng nề, thường xuyên mệt mỏi, thiếu sức sống.

Hân bị mất kinh nguyệt 6 tháng liền không rõ nguyên nhân. Bác sĩ giải thích, một phần lý do gây ra tình trạng này là tăng cân quá nhanh. Nếu không kiểm soát cân nặng, Hân có thể gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn, thậm chí mắc ung thư hoặc vô sinh. Từ đó, người phụ nữ quyết tâm thay đổi để tìm lại vóc dáng, sức khỏe.

Hân giảm còn 48 kg sau 6 tháng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hân bắt đầu hành trình giảm cân mới với nhiều cách khác nhau chế độ ăn Keto (ăn ít carbohydrate và ăn nhiều chất béo tốt), nhịn ăn gián đoạn, cách ăn của Lưu Diệc Phi, thâm hụt calo... Trong đó, phương pháp ăn thâm hụt là khả thi nhất, theo Hân. "Cách ăn thâm hụt calo phù hợp với nhiều người, dễ thực hiện, an toàn, không gây mất sức hay ảnh hưởng đến cuộc sống", Hân nói.

Quy tắc này yêu cầu lượng calo nạp vào cơ thể (calo in) thông qua chế độ ăn luôn thấp hơn lượng calo đốt cháy (calo out). Theo WebMD, có hai cách để tăng mức thâm hụt calo, gồm thay đổi những gì bạn ăn và vận động. Tuy nhiên, có thể kết hợp cả hai để giảm cân lành mạnh, an toàn và hiệu quả cao hơn. Thâm hụt calo là yếu tố quan trọng nhất của việc giảm cân, khác với cưỡng ép bản thân ăn kiêng dẫn đến thiếu hụt năng lượng.

Trong chế độ ăn, Hân ưu tiên các món ăn chế biến theo phương pháp hấp, luộc, hạn chế đường, tinh bột, chất béo xấu và các thực phẩm gây hại sức khoẻ. Đồng thời không ăn đêm và thức khuya.

Trong quá trình giảm cân, bên cạnh việc thay đổi chế độ ăn uống, Hân còn tập gym và chạy bộ, nhảy dây xen kẽ để quá trình đốt mỡ diễn ra hiệu quả hơn.

Tập thể dục hỗ trợ lấy lại vóc dáng bằng cách giúp cơ thể đốt cháy calo, tạo ra sự thiếu hụt năng lượng cần thiết để giảm cân. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đàn ông thừa cân có thể giảm trung bình khoảng 3,5 kg trong ba tháng nếu họ tập thể dục để ra mồ hôi ít nhất 30 phút mỗi ngày. Để đạt được hiệu quả giảm cân tốt nhất, người tập cần chú ý đến công thức calo tiêu thụ, thời gian và tần suất tập luyện, cũng như chế độ dinh dưỡng và thời gian nghỉ ngơi.

Hân hiện đã vượt qua được chuyện tình cảm cũ và tự tin, yêu đời hơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau 6 tháng kiên trì, Hân giảm còn 48 kg với số đo ba vòng lý tưởng 90-62-95.

Thay đổi vóc dáng thành công đã giúp Hân có nhiều cơ hội hơn trong công việc. Từ đó cô cũng vượt qua được chuyện tình cảm cũ và tự tin, yêu đời hơn. "Đây có lẽ là hành trình ý nghĩa nhất với tôi", Hân nói.

Mỹ Ý