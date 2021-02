Cô gái kết hôn với chính mình

MỹBốn tháng sau khi chia tay bạn trai, cô Meg Taylor Morrison, 35 tuổi, kết hôn với chính mình trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè.

Cô gái này sống ở Atlanta, bang Georgia, từng có ý định kết hôn với bạn trai vào ngày lễ Halloween năm 2020. Tuy nhiên, tình yêu tan vỡ bốn tháng trước ngày dự định tổ chức lễ cưới, mọi kế hoạch của cô tan thành mây khói.

Meg Taylor Morrison đã không kìm được nước mắt khi nói lời thề ước với chính mình trong gương. Ảnh: Daily Mail

Thay vì tiếp tục buồn bã, cô gái này quyết định tổ chức lễ cưới chính bản thân mình nhưng không biết người thân và bạn bè sẽ nghĩ gì. Meg thường tự hỏi, liệu mọi người có cho rằng cô đang "tự ái vì không có chồng" không. Nhưng mẹ của Meg lại ủng hộ con gái: "Miễn là con thấy vui vẻ, người khác nghĩ gì không quan trọng".

Kể từ đó, cô gái 35 tuổi lên kế hoạch tỉ mỉ cho ngày lễ đặc biệt. Trong nhiều tháng, cô chọn váy cưới, tìm cửa hàng thiết kế bánh cưới và chọn một chiếc nhẫn kim cương ưa thích. Chi phí cho việc làm tóc, bánh, váy cưới, khuyên tai pha lê Swarovski và nhẫn cưới, hết khoảng 1.400 USD.

Lễ cưới của Meg diễn ra với sự tham gia của 10 người bạn và người thân trong gia đình tại Colorado. Tất cả khách mời đều tuân thủ nguyên tắc phòng chống Covid-19. Tại buổi lễ, Meg mặc chiếc váy trắng và bước xuống lối đi dành cho cô dâu trong tiếng nhạc của bài "Here Comes the Bride". Cô cũng đọc lời thề ước tự viết lời, nhận chiếc nhẫn cưới của chính mình và tự hôn bản thân trong gương.

Sau buổi lễ, bạn bè và gia đình ăn bánh cưới cùng cô rồi khiêu vũ mừng ngày trọng đại, kết thúc là bữa tiệc mặn toàn đồ ăn Thái Lan.

Meg cho rằng cô có những người bạn tốt bởi ai cũng coi trọng buổi lễ và dành cho cô những lời chúc phúc ngọt ngào nhất. Ảnh: Daily Mail.

"Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi nói lời thề ước và không thể ngừng khóc" Meg kể lại. Cô cho rằng bản thân có những người bạn rất tuyệt vời vì ai cũng coi trọng buổi lễ và dành cho cô những lời chúc phúc ngọt ngào nhất. Đối với Meg, kết hôn với chính mình là trải nghiệm vô cùng tích cực, nhắc nhở cô luôn tin tưởng vào bản thân và đặt sức khỏe, hạnh phúc của mình lên hàng đầu.

Sau đám cưới, Meg đeo nhẫn hàng ngày. "Chiếc nhẫn nhắc nhở tôi lắng nghe trực giác của mình và đưa ra quyết định phù hợp với giá trị của bản thân", cô nói.

"Tôi không cố bù đắp cho thứ gì hết. Tôi cũng không có ý định lấp chỗ trống hay chữa lành vết thương nhờ lễ cưới này", cô gái 35 tuổi khẳng định.

Vy Trang (Theo Daily Mail)