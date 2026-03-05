Cô gái hốt hoảng vì thấy rắn cạnh ôtô, bạn có phát hiện ra không?

Cô gái trong ôtô giật mình thót tim khi phát hiện 'vị khách' đang nằm vắt vẻo trên cây cạnh xe mình, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy nó.

Trong đoạn clip ngắn, cô gái đang ngồi trong ôtô thì bất ngờ phát hiện một con rắn nằm vắt vẻo trên cành cây. Phản ứng đầu tiên của cô là hốt hoảng và đưa điện thoại về phía 'nhân vật' khiến mình sợ hãi để ghi hình lại. Tuy nhiên, với nhiều người xem, việc tìm ra con rắn trong khung hình lại không hề dễ dàng. Không ít cư dân mạng phải xem đi xem lại vài lần mới nhận ra vị trí của nó.

Sự ngụy trang quá khéo của con rắn khiến nó gần như hòa lẫn với cành cây xung quanh. Đó cũng là lý do khiến đoạn video trở thành một "bài kiểm tra thị lực" bất đắc dĩ cho người xem. Còn bạn, chỉ cần nhìn một lần là thấy ngay, hay cũng phải căng mắt tìm kiếm?

Mộc Trà