Rắn là xà, rùa là quy, vậy rết gọi là gì?

Khi rắn được gọi là xà, rùa được gọi là quy theo Hán – Việt, thì đến lượt rết, bạn có biết tên gọi tương ứng là gì không?

Tiếng Việt có rất nhiều cách gọi song song giữa thuần Việt và Hán – Việt, tạo nên những câu đố vui đầy kích thích trí não. Ai cũng biết rắn có thể gọi là xà, rùa có thể gọi là quy trong các cụm từ quen thuộc. Vậy nếu tiếp tục theo logic đó, rết sẽ mang tên gì? Câu hỏi nghe tưởng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người phải lục lại vốn từ của mình.

Có người đoán theo hình dáng, có người suy luận theo số chân, có người lại thử ghép âm nghe cho có vẻ cổ xưa. Chính sự đánh đố nhẹ nhàng này làm cho câu hỏi trở nên thú vị và khiến người đọc không thể không tò mò tìm đáp án. Bạn đã nghĩ ra chưa, hay vẫn đang mỉm cười vì cảm giác quen mà chưa gọi được tên?

>> Xem đáp án

