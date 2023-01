Cô gái Hải Phòng được mời làm giảng viên marketing ở Anh

Hoàng Ngọc Quỳnh hoàn thành chương trình tiến sĩ trong ba năm và được đại học Leicester, Bristol đề nghị làm giảng viên chính thức.

Ngày 17/1, Hoàng Ngọc Quỳnh, sinh năm 1990, quê Hải Phòng, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài Xã hội công nghệ hiện đại và hậu quả cho người tiêu dùng (Technoculture and its lived consequences) tại Đại học Lancaster, Vương quốc Anh. Email gửi tới toàn khoa Marketing tại Đại học Lancaster về kết quả luận án tiến sĩ của Ngọc Quỳnh, cho biết luận án "no corrections" (không có gì để sửa hoặc cần bổ sung) - một điều rất hiếm hoi tại đây, theo Quỳnh.

Ngoài việc hoàn thành chương trình tiến sĩ trong ba năm, Ngọc Quỳnh còn có hai bài báo khoa học được xuất bản trên tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực Marketing. Cô gái Hải Phòng cũng nhận được hai lời đề nghị làm việc từ Đại học Leicester và Bristol trước khi tốt nghiệp.

Hoàng Ngọc Quỳnh tại Town Hall, thành phố Leicester, Anh, tháng 7/2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hoàng Ngọc Quỳnh đến Anh năm 2017 theo học bổng bán phần chương trình thạc sĩ, Đại học Nottingham Trent. Sau khi tốt nghiệp xuất sắc, cựu sinh viên Kinh tế quốc dân giành học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ ngành Marketing tại Đại học Lancaster, trị giá 89.000 bảng Anh (2,6 tỷ đồng).

Chương trình tiến sĩ tại Anh thường kéo dài 3-5 năm, nhưng thời gian học và nghiên cứu có thể kéo dài, tùy thuộc chuyên ngành và tính chất của đề tài nghiên cứu. Với chuyên ngành Marketing tại Đại học Lancaster, chương trình được thiết kế để hoàn thành trong ba năm, nhưng cho phép gia hạn. Ngọc Quỳnh cho biết đa số nghiên cứu sinh lựa chọn gia hạn để có kết quả nghiên cứu và luận án đạt chất lượng tốt nhất.

Không có áp lực phải hoàn thành chương trình đúng hạn, lại đang nuôi hai con nhỏ, nhưng Quỳnh luôn cố gắng thực hiện kế hoạch đã đặt ra. Năm đầu tiên, cô hoàn thành phần nghiên cứu lý thuyết để tạo tiền đề cho việc thu thập và phân tích dữ liệu vào năm thứ hai, còn năm thứ ba tập trung hoàn thiện luận án.

Cô gái Hải Phòng cho rằng năm đầu tiên là quan trọng nhất của quá trình học tiến sĩ, bởi nếu không nghiên cứu và hiểu rõ lý thuyết, nghiên cứu sinh sẽ gặp khó và mất nhiều thời gian để hoàn thành những nội dung tiếp theo. Đề tài nghiên cứu về xã hội công nghệ hiện đại mới với Quỳnh, nên cô phải tiếp cận kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau như marketing, lý thuyết xã hội học, tâm lý, kinh tế - chính trị. "Tôi chưa từng học những lý thuyết này ở cả bậc cử nhân và thạc sĩ, nên thời gian đầu mất nhiều thời gian, gặp khó khăn trong việc đọc hiểu những thuật ngữ rất mới", cô nói.

Để làm việc hiệu quả, Quỳnh thường tự đặt quy tắc và tuân thủ để không bị đứt mạch suy nghĩ. Chẳng hạn, cô không bao giờ dùng điện thoại hay lướt mạng khi làm việc. Cô cũng phân chia quỹ thời gian cho việc gia đình, các hoạt động vui chơi, thay vì ngồi hàng giờ liên tục ở văn phòng. Với Quỳnh, việc dùng máy tính quá lâu ảnh hưởng tới sự tập trung và khả năng suy nghĩ, nên cô luôn cố gắng kết thúc công việc vào lúc 5h chiều.

Khi Quỳnh vừa hoàn thành học kỳ đầu tiên, Covid-19 bùng phát, Đại học Lancaster phải đóng cửa để phòng dịch. Cô gặp nhiều khó khăn để tiếp cận với tài liệu nghiên cứu ở thư viện, không có không gian nghiên cứu và ít cơ hội trao đổi trực tiếp với giảng viên hướng dẫn. Quỳnh chỉ có thể trao đổi với giảng viên qua email hoặc gặp online mỗi tháng một lần. Việc này cũng khiến quá trình nghiên cứu gặp gián đoạn vì mỗi khi cần ý kiến của thầy, cô phải chờ phản hồi trong vài ngày, thậm chí vài tuần.

Sau khoảng nửa năm, Đại học Lancaster linh hoạt mở các khu tự học. Quỳnh sắp xếp thời gian đến trường nghiên cứu, duy trì đi bộ và tập thể dục hàng ngày để cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Với giảng viên hướng dẫn, cô chỉ liên hệ khi thực sự cần, xác nhận với thầy các mốc thời gian gửi bài, nhận phản hồi, họp, báo cáo để không bị động về thời gian.

Nhờ cố gắng cùng sự kỷ luật, ngay năm đầu chương trình tiến sĩ, Quỳnh đã có một bài báo được xuất bản trên Marketing Theory - tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực Marketing. Đây là một chương trong luận án tiến sĩ của Quỳnh. "Với tôi, nghiên cứu đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp thêm động lực để hoàn thành chương trình tiến sĩ", Quỳnh nói, cho biết sau đó cô còn có thêm một công bố nữa trên tạp chí này.

Theo Quỳnh, để tốt nghiệp tiến sĩ ngành Marketing, nghiên cứu sinh không bắt buộc có bài báo quốc tế. Quỳnh chọn viết luận văn theo "alternative format", nghĩa là viết ba bài báo đủ chất lượng, có tiềm năng xuất bản. "Tuy nhiên, tôi cố gắng để 2/3 bài báo này thực sự được xuất bản, không dừng ở mức tiềm năng. May mắn là tôi đã làm được", Quỳnh cho biết.

Ngọc Quỳnh trong thời gian làm nghiên cứu sinh tại Đại học Lancaster, Anh, tháng 12/2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật giúp Ngọc Quỳnh nhận được thư mời làm việc của hai Đại học Leicester và Bristol, lần lượt vào tháng 6 và 8/2022. Theo Times Higher Education, tổ chức xếp hạng đại học uy tín thế giới, Đại học Leicester đứng thứ 22 trong nhóm tốt nhất tại Anh, còn Bristol thứ 9. Sau khi cân nhắc, Quỳnh chọn làm việc tại Leicester.

Hiện, cô là trưởng bộ môn Brands, Consumers and Digital Marketing (Thương hiệu, Khách hàng và Tiếp thị điện tử) tại Đại học Leicester. Những bài báo khoa học đã xuất bản được Quỳnh sử dụng, đưa vào các bài giảng trên lớp. Ngoài giảng dạy, Quỳnh hướng dẫn luận án tốt nghiệp cho sinh viên bậc cử nhân, duy trì các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Marketing.

Quỳnh cho biết sẽ mở rộng nghiên cứu luận án tiến sĩ, tìm thêm các hướng mới để đóng góp vào hoạt động nghiên cứu của khoa và trường. "Tôi cũng muốn tích lũy thêm kinh nghiệm giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học để hoàn thiện kỹ năng sư phạm", Quỳnh nói, hy vọng chia sẻ những điều đã học được với đồng nghiệp ở Việt Nam.

Thanh Hằng