Cô gái cận 15 diop giành học bổng toàn phần đại học

Cận 15 diop và từng gặp khó trong học tập, sinh hoạt vì là trẻ sinh non, Khánh An khát vọng thành lập tổ chức phi lợi nhuận để hỗ trợ trẻ giống mình, chinh phục học bổng một tỷ đồng.

Kiều Lê Khánh An, học sinh lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, vừa trở thành quán quân học bổng "Nhà sáng lập" của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Học bổng này chi trả toàn bộ học phí chương trình dự bị đại học và chương trình cử nhân, dành cho hai học sinh có thành tích học tập tốt, tích cực hoạt động phục vụ cộng đồng và có tiềm năng trở thành nhà lãnh đạo.

Trải qua vòng hồ sơ và phỏng vấn với sự đánh giá khắt khe, An được lựa chọn trao học bổng này.

"Em rất bất ngờ bởi chỉ có hai tuần chuẩn bị hồ sơ", An nói. "Đây không đơn thuần là sự hỗ trợ tài chính. Nó cho thấy sự cố gắng của em được công nhận".

Kiều Lê Khánh An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mẹ sinh An ở tuần 30 của thai kỳ. Vì sinh non, An chỉ nặng 1,2 kg khi chào đời, và gặp nhiều khó khăn sau này, đặc biệt về phát triển thể chất và thần kinh vận động. Từ các mốc vận động cơ bản như lẫy, trườn, bò, đi, An đều chậm hơn các bạn.

Sinh non cũng khiến thị lực của An kém bẩm sinh. Ở bậc mầm non và tiểu học, nữ sinh hay bị bạn bè xì xào vì phải dán che mắt theo thời gian trong ngày.

Lớn lên, An cận thị 15 diop, gặp khó khăn trong học tập, sinh hoạt và vận động. Đến tuổi dậy thì, em phải mặc áo điều chỉnh cột sống, tâm lý cũng bị ảnh hưởng.

"Những khó khăn đó khiến em quyết tâm phải học tốt và ấp ủ mong muốn làm điều gì đó hỗ trợ trẻ sinh non", An nói.

Bắt đầu từ cấp hai, An học tiếng Anh bài bản, hứng thú với ngôn ngữ này nên học sâu và đỗ chuyên Anh của trường Phan Bội Châu. Nữ sinh áp dụng nhiều phương pháp để nâng cao khả năng tiếng Anh như nghe các bản tin bằng tiếng Anh, trò chuyện với bạn bè bằng ngôn ngữ này. Với đọc và viết, em cải thiện thông qua làm nhiều bài tập.

An sau đó giành một số giải thưởng như giải ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, giải ba Olympic tiếng Anh do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, chứng chỉ IELTS 8.0, SAT 1470/1600. Suốt 12 năm học phổ thông, nữ sinh luôn đạt kết quả học tập loại giỏi.

Những kết quả trên được An đưa vào hồ sơ ứng tuyển học bổng toàn phần của BUV, bên cạnh bài luận.

An cho biết mất khoảng hai tuần để chuẩn bị hồ sơ. Với bài luận, An kể lại câu chuyện của mình và những ảnh hưởng khi là trẻ sinh non. Từ đó, nữ sinh đề cập đến mục tiêu thành lập tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ nhóm này.

"Em hiểu những khó khăn trẻ sinh non đã, đang và sẽ phải trải qua. Em cũng biết thành lập được tổ chức phi lợi nhuận khó khăn thế nào. Nhưng em tin môi trường quốc tế đa dạng có thể giúp em hoàn thành mục tiêu", An chia sẻ.

Vượt qua vòng hồ sơ, An bước vào vòng phỏng vấn. Ban tuyển sinh bày tỏ quan tâm đến mục tiêu mà An đặt ra và băn khoăn về tính khả thi.

"Em đã nói trăn trở về trẻ sinh non không đơn thuần chỉ vì cá nhân. Em có hai em ruột cũng sinh non nên đồng cảm với những khó khăn trẻ và gia đình phải trải qua. Em cũng đã tìm hiểu để biết mình cần làm gì", An nói.

Khánh An trong ngày nhận học bổng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

TS Natalie Sasha Goodwin, Chủ nhiệm Trung tâm Hỗ trợ Học thuật, Thành viên ban giám khảo học bổng 2025, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, nói rất ấn tượng với câu chuyện, khả năng vượt khó của Khánh An.

"Em ấy thể hiện sự đam mê mạnh mẽ trong lĩnh vực mình theo đuổi, tự tin, diễn đạt rõ ràng về mục tiêu muốn hướng tới", cô nói. "Những gì An thể hiện phù hợp với tiêu chí nhà trường đặt ra".

An sẽ nhập học ngành Tài chính của BUV vào tháng 9. Đây là chương trình do Đại học London (Vương quốc Anh) cấp bằng.

Dương Tâm