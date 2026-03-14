Cô gái 82 kg 'hóa thiên nga' sau giảm cân

TP HCMTừng uống thuốc giảm cân, nhịn ăn, cắt tinh bột khiến cơ thể suy nhược, Oanh kiên trì ăn eat clean, đi bộ mỗi ngày để thoát khỏi cân nặng "khổng lồ".

Hiện tại, ở tuổi 23, nữ sinh viên năm cuối Đại học Mỹ thuật TP HCM duy trì mức cân nặng 55 kg suốt 4 năm qua. Sự thay đổi ngoại hình của Mai Lâm Oanh không bắt nguồn từ những phép màu hay các liệu trình đắt đỏ, mà là kết quả của một quá trình tái cấu trúc thói quen sống, bắt đầu từ việc đối diện với những tổn thương tâm lý.

Lâm Oanh trước khi giảm cân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ những năm cấp ba, Oanh phải dùng thuốc điều trị chứng rối loạn lo âu. Giống như nhiều bệnh nhân khác, thức ăn nhanh chóng trở thành cơ chế đối phó tiêu cực mỗi khi cô đối mặt với áp lực. Theo Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA), khoảng 38% người trưởng thành thừa nhận họ ăn quá nhiều hoặc tiêu thụ thực phẩm kém lành mạnh để giải tỏa căng thẳng. Với Oanh, hệ quả của vòng lặp này là việc tăng đều đặn 10 kg mỗi năm.

Cân nặng vượt chuẩn tạo ra một bức tường vô hình. Cô sinh viên mỹ thuật thu mình vào góc khuất của lớp học, từ chối giao tiếp và gạt bỏ mọi cơ hội đón nhận tình cảm từ người khác. "Tại sao mình lại sống như vậy?", Oanh tự hỏi khi nhận ra bản thân đang để thanh xuân trôi qua trong sự bế tắc.

Tuy nhiên, hành trình tìm lại sự tự tin ban đầu vấp phải sai lầm. Nôn nóng giảm trọng lượng, Oanh tìm đến thuốc giảm cân và các chế độ nhịn ăn khắc nghiệt. Phản ứng phụ ập đến nhanh chóng. Cơ thể mất nước nghiêm trọng, đầu óc quay cuồng khiến cô không còn sức lực cho các hoạt động cơ bản. Trải nghiệm cận kề suy nhược buộc cô phải chấm dứt những phương pháp cực đoan để tìm kiếm một con đường bền vững hơn.

Oanh bắt đầu thiết lập lại bàn ăn với nguyên tắc 80/20. Cô dành 80% khẩu phần cho thực phẩm nguyên bản, hạn chế gia vị và đường; 20% còn lại dùng để thưởng thức những món yêu thích nhằm duy trì trạng thái tâm lý ổn định. Thay vì kiêng khem hoàn toàn tinh bột, cô nạp đủ các nhóm chất qua ba bữa chính và hai bữa phụ, ưu tiên phương pháp luộc, hấp. Ở món thịt kho truyền thống, cô thay thịt mỡ bằng nạc dăm và loại bỏ đường thắng màu.

Sau khi giảm 27 kg, Oanh tự tin mặc trang phục yêu thích, khoe ba vòng thon gọn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chiến lược cốt lõi của cô gái 23 tuổi dựa trên nguyên lý thâm hụt calo. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), khi duy trì mức thâm hụt khoảng 500 calo mỗi ngày so với lượng tiêu hao, một người có thể giảm an toàn từ 0,2 đến 0,9 kg mỗi tuần. Cùng với việc kiểm soát đầu vào, Oanh tăng cường đầu ra bằng cách đi bộ 10.000 bước mỗi ngày, tập luyện cardio và kháng lực tại nhà thay vì ép bản thân đến phòng gym. Cô cũng đưa cơ thể vào kỷ luật sinh học mới: uống đủ hai lít nước và ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm.

Những lúc chững cân, thay vì hoang mang, Oanh tiếp cận vấn đề theo hướng phân tích dữ liệu. Cô rà soát lại mức thâm hụt calo, đánh giá lại cường độ vận động và giấc ngủ để điều chỉnh, đảm bảo cơ thể không bị thích nghi với một mức năng lượng cố định.

Sự kỷ luật mang lại kết quả vượt ngoài những con số trên bàn cân. Ngoại hình mới giúp Oanh bước ra khỏi vùng an toàn. Hiện tại, cô phát triển một kênh sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok. Không chỉ chia sẻ các số liệu và phương pháp ăn uống khoa học, đây còn là nơi Oanh hiện thực hóa đam mê làm đẹp và cung cấp giải pháp cho những người đang đối mặt với chứng ăn uống do căng thẳng.

Với Lâm Oanh, giảm 27 kg không đơn thuần là thay đổi vóc dáng. "Quá trình này buộc tôi phải học lại từ đầu cách chăm sóc bản thân và tôn trọng chính cơ thể mình", cô nói. "Ngoại hình chiếm một nửa sự tự tin khi bước ra ngoài. Nó thực sự đã mở ra cho tôi một cuộc đời khác".

Hình ảnh hiện tại của Lâm Oanh sau khi giảm cân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diệu Tâm