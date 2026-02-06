Cô gái 30 tuổi tìm được bạn trai nhờ Hẹn hò VnExpress

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi có người cùng chờ giao thừa, người tử tế, có trách nhiệm, biết lắng nghe, tôn trọng cảm xúc của người khác.

Tôi từng nghĩ mình sẽ lại bước qua thêm một cái Tết nữa trong trạng thái quen thuộc: lặng lẽ, đủ đầy về vật chất nhưng thiếu một người để sẻ chia những cảm xúc rất nhỏ. Đó là cảm giác không hẳn cô đơn nhưng cũng chẳng trọn vẹn. Là khi trong căn nhà vẫn có mâm cơm đủ món, vẫn có tiếng tivi phát nhạc xuân, thế nhưng trong lòng lại thiếu một người để cùng ngồi xuống, im lặng, chờ khoảnh khắc chuyển giao năm cũ năm mới. Thế nhưng, khi tết đang đến rất gần, tôi chợt nhận ra mình sắp đón một cái tết "ngon lành" theo đúng nghĩa của hai chữ bình yên, bởi lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi có một người để cùng chờ khoảnh khắc giao thừa, một người tử tế, sống có trách nhiệm, biết lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của người khác.

Tháng một năm 2026, khi tôi ngồi trước màn hình máy tính và gõ những dòng đầu tiên cho bài đăng trên Hẹn hò của VnExpress với tiêu đề: "Cô gái 30 tuổi mong gặp người đồng hành kém hai tuổi", tôi vẫn là một cô gái độc thân đúng nghĩa, không mối quan hệ mập mờ để phải cân nhắc tiến hay lùi, không ai để nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối, cũng chẳng có ai để cùng bàn xem tết này về nội hay về ngoại. Tôi viết bài ấy trong một buổi tối Hà Nội se lạnh, khi ngoài kia gió mùa thổi qua những con phố quen, trong lòng là một khoảng trống vừa đủ để nhìn thẳng vào chính mình. Tôi viết với tâm thế rất thành thật: nếu còn duyên thì gặp, nếu không coi như mình đã nói ra điều mong muốn của chính mình, một lần cho rõ ràng, một lần cho nhẹ lòng.

Tôi sinh năm 1996, vừa tròn 30 tuổi. Tôi là kiểu người sống hướng nội, hiền lành và có phần trầm tính. Tôi không phải mẫu phụ nữ nổi bật giữa đám đông, không giỏi kể chuyện cười, càng không quen với việc chủ động thể hiện cảm xúc. Tôi quen lắng nghe nhiều hơn nói, quen quan sát nhiều hơn thể hiện. Trong các mối quan hệ, tôi thường chọn lùi lại một bước, không phải vì thiếu tự tin mà vì tôi muốn hiểu người khác trước khi mong họ hiểu mình. Có lẽ thế mà đến tuổi này, tôi vẫn độc thân, thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đó là điều đáng xấu hổ. Tôi chỉ tin rằng, nếu là một mối quan hệ để đi đường dài, sự chậm rãi đôi khi lại chính là sự nghiêm túc.

Tôi không viết bài hẹn hò ấy với tâm thế "cần phải có người yêu cho kịp tuổi", càng không phải vì áp lực xung quanh. Tôi viết vì đã đủ trưởng thành để biết mình cần gì và không cần gì trong một mối quan hệ. Tôi mong gặp một người kém hai tuổi, không phải vì con số tuổi tác mà vì mong một người vẫn giữ được sự mềm mại trong cảm xúc, đồng thời đủ chín chắn để hiểu thế nào là trách nhiệm, là sự tử tế, là tôn trọng ranh giới của người khác. Tôi đã viết rất rõ rằng mình không tìm kiếm một mối quan hệ ồn ào, không cần những lời hứa lớn lao, chỉ mong có một người đồng hành biết lắng nghe, tôn trọng và sẵn sàng cùng tôi đi qua những ngày rất bình thường của cuộc sống.

Khi bài viết được đăng vào ngày 15/1/2026, tôi đã thực sự bất ngờ trước những email gửi về. Có những lời hỏi thăm ngắn gọn, có những bức thư dài với sự chân thành khiến tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi không trả lời tất cả vì hiểu rằng sự kết nối không đến từ số lượng mà đến từ cảm giác đúng người. Giữa rất nhiều email ấy, có một bức thư khiến tôi dừng lại lâu hơn. Không phải vì lời lẽ hoa mỹ, cũng không phải vì những hứa hẹn đẹp đẽ mà vì sự điềm đạm, chừng mực và cách anh tôn trọng từng câu chữ tôi đã viết. Anh không vội vàng, không hỏi dồn dập, không cố gắng tạo ấn tượng. Anh kể về cuộc sống của mình một cách vừa đủ, chia sẻ quan điểm về gia đình, về trách nhiệm, về việc lắng nghe trong một mối quan hệ. Tôi nhận ra, lần đầu tiên sau rất lâu, mình không cảm thấy áp lực khi trả lời một email làm quen.

Mọi thứ diễn ra chậm nhưng dễ chịu, như cách người ta nhâm nhi một tách trà nóng trong những ngày cuối năm. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện đều đặn hơn. Anh là người biết lắng nghe thật sự, không ngắt lời, không phán xét, không cố đưa ra lời khuyên khi tôi chưa cần. Khi tôi nói về sự trầm tính của mình, anh không xem đó là điểm yếu. Khi tôi chia sẻ những lo lắng rất đàn bà, rất đời thường, anh không coi đó là phiền phức.

Anh tôn trọng cảm xúc của tôi, kể cả khi tôi chọn im lặng. Chính sự tôn trọng ấy khiến tôi cảm thấy an toàn, một cảm giác mà tôi từng nghĩ là xa xỉ trong các mối quan hệ trước đây. Tết đến gần hơn, những câu chuyện của chúng tôi cũng chạm đến hai chữ "gia đình". Tôi nhận ra, điều khiến mình yên tâm nhất ở anh không phải là những lời nói hay mà là cách anh nhìn nhận trách nhiệm; trách nhiệm với bản thân, với công việc, với những người anh quan tâm. Anh không hứa sẽ làm tôi hạnh phúc nhưng nói sẽ cố gắng không làm tôi tổn thương. Với tôi, đó là một lời hứa đủ lớn, đủ thật, đủ để tin.

Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, tôi không còn là cô gái độc thân của tháng một năm 2026 nữa. Tôi là một cô gái 30 tuổi sắp đón giao thừa với tâm thế nhẹ nhõm và đầy hy vọng. Tôi biết, chúng tôi vẫn ở những bước đầu, cần thời gian để hiểu nhau nhiều hơn. Chỉ riêng việc có một người để cùng chờ thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới, cùng nói lời chúc bình an, đã là một món quà rất lớn đối với tôi. Tôi nhận ra rằng, đôi khi hạnh phúc không đến từ những điều quá rực rỡ, nó đến từ cảm giác được lắng nghe, tôn trọng, được là chính mình mà không phải gồng lên để vừa với kỳ vọng của ai đó. Bài hẹn hò năm ấy không chỉ giúp tôi gặp được anh, còn giúp tôi tin rằng sự tử tế vẫn luôn tồn tại, chỉ là chúng ta có đủ kiên nhẫn để chờ hay không.

Ở cuối bài viết này, tôi muốn gửi một lời chúc tới anh, người đã bước vào cuộc sống của tôi bằng sự điềm đạm và chân thành. Chúc anh một năm mới bình an, đủ sức khỏe để theo đuổi những điều anh tin là đúng, đủ vững vàng để tiếp tục sống tử tế như cách anh đang sống. Cảm ơn anh vì đã đến, đúng lúc tôi sẵn sàng nhất để đón nhận. Mong rằng, đêm giao thừa này và nhiều cái tết sau nữa, chúng ta vẫn có thể ngồi cạnh nhau, bình yên, lắng nghe và trân trọng nhau như những ngày đầu.

Thu Hương