Cô gái 30 tuổi mong gặp người đồng hành kém hai tuổi

Tôi 30 tuổi, sinh năm 1996, đang độc thân và sống, làm việc tại Hà Nội.

Khi viết những dòng này, tôi đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ nhìn ra con phố quen. Trời se lạnh, gió mang theo mùi hương rất đặc trưng của những ngày giáp Tết. Tôi chợt nhận ra đã lâu rồi mình chưa thực sự chia sẻ mong muốn tìm người đồng hành theo cách nghiêm túc và chậm rãi thế này.

Tôi hướng nội, hiền lành, có phần trầm tính. Không phải kiểu phụ nữ nổi bật giữa đám đông, càng không giỏi bắt chuyện hay thể hiện cảm xúc quá mạnh mẽ. Tôi quen với việc lắng nghe nhiều hơn nói, quan sát nhiều hơn thể hiện. Có lẽ vì thế mà đến giờ, ở tuổi 30, tôi vẫn độc thân, không phải vì không muốn yêu, mà vì chưa gặp được người phù hợp để cùng bước đi lâu dài.

Công việc của tôi ổn định, cuộc sống không quá bận rộn nhưng cũng đủ để tôi tự lo cho bản thân. Tôi không đặt nặng vật chất hay những tiêu chuẩn hào nhoáng. Điều tôi mong muốn nhất là sự bình yên, một mối quan hệ khiến cả hai cảm thấy thoải mái là chính mình, không cần cố gắng gồng lên để trở thành một phiên bản khác.

Tôi thích những điều rất đơn giản. Một buổi chiều dạo bộ quanh hồ Gươm, ngắm mặt nước lăn tăn gợn sóng, nhìn những hàng cây thay lá theo mùa, nghe tiếng bước chân chậm rãi của người qua lại. Hồ Gươm với tôi không chỉ là một địa điểm, mà là nơi tôi tìm thấy sự cân bằng sau những ngày mệt mỏi. Ở đó, tôi có thể đi một mình hàng giờ mà không thấy cô đơn; chỉ cần nhìn bầu trời chuyển màu khi hoàng hôn buông xuống là đủ thấy lòng nhẹ lại.

Tôi đặc biệt yêu mùa xuân. Có lẽ vì xuân mang theo cảm giác khởi đầu, hy vọng và những điều chưa kịp gọi tên. Tôi thích cái se lạnh đầu năm, thích sắc đào, sắc mai, thích mùi bánh chưng thoang thoảng trong những con ngõ nhỏ. Tết với tôi không cần quá ồn ào, chỉ cần đủ ấm áp. Một bữa cơm gia đình, vài câu chuyện cũ, và nếu có thêm một người ngồi bên, cùng chia sẻ những dự định giản dị cho năm mới, thì có lẽ đó là hạnh phúc rất tròn đầy.

Ở tuổi 30, tôi không còn mơ mộng về những mối tình ồn ào, cũng không tìm kiếm cảm xúc nhất thời. Tôi tin vào sự bền bỉ, tin rằng tình yêu nếu đủ chân thành thì sẽ lớn lên từ những điều rất nhỏ: một tin nhắn hỏi han đúng lúc, một buổi tối cùng nhau đi bộ, hay chỉ đơn giản là cảm giác an tâm khi biết có người luôn ở đó.

Tôi mong muốn tìm một người bạn trai hơn tôi hai tuổi, sinh năm 1994. Không phải vì con số, mà vì tôi nghĩ mình hợp với một người trẻ hơn một chút, đủ chín chắn nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng và năng lượng tích cực của tuổi trẻ. Tôi hy vọng anh là người tử tế, sống có trách nhiệm, biết lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của người khác. Không cần quá giỏi nói lời ngọt ngào, chỉ cần chân thành và nhất quán.

Tôi không kỳ vọng anh phải hoàn hảo. Ai cũng có những khiếm khuyết riêng, quan trọng là cả hai có sẵn sàng cùng nhau điều chỉnh và trưởng thành hay không. Tôi tin rằng một mối quan hệ tốt là nơi cả hai đều cảm thấy an toàn để chia sẻ cả niềm vui lẫn nỗi buồn, không sợ bị phán xét.

Nếu anh cũng là người thích những buổi đi bộ chậm rãi, thích ngồi yên ngắm phố phường, thích mùa xuân với những dự định nhỏ bé nhưng thật lòng, thì có lẽ chúng ta sẽ có nhiều điều để trò chuyện. Tôi không cần một tình yêu quá nhanh, chỉ mong bắt đầu từ một người bạn, rồi nếu có duyên, chúng ta có thể cùng nhau đi xa hơn.

Tết này, tôi không mong điều gì quá lớn. Chỉ mong có cơ hội làm quen với một người đủ kiên nhẫn để bước vào thế giới chậm rãi của tôi, đủ tinh tế để hiểu những khoảng lặng không lời, và đủ chân thành để cùng tôi xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc.

Nếu anh đang đọc những dòng này và cảm thấy có chút đồng cảm, biết đâu chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Biết đâu, mùa xuân năm nay, hồ Gươm không còn là nơi tôi đi một mình nữa.

