Cô gái 20 tuổi đột quỵ

Hà NộiCô gái 20 tuổi có nhiều cơn run tay, không thể tự cầm bút hay điện thoại, kéo dài 5 phút rồi tự hết nên không đi khám, khi dấu hiệu nặng mới vào viện thì phát hiện đột quỵ.

Ngày 12/8, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thế Anh, Trưởng Đơn nguyên Đột quỵ, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết bệnh nhân đã liên tục sử dụng thuốc tránh thai trong một năm qua và mắc chứng béo phì.

Các triệu chứng khởi phát từ hai tháng trước, nhưng người bệnh chỉ nhập viện khi tình trạng trở nên nghiêm trọng. Kết quả thăm khám chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu não và hẹp động mạch cảnh trong hai bên.

"Những triệu chứng thần kinh thoáng qua như tê, yếu chi, nói khó, mờ mắt kéo dài vài phút rồi tự biến mất chính là dấu hiệu của cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA), có vai trò báo động sớm nhưng thường bị người bệnh bỏ qua", bác sĩ Thế Anh cho hay. Ngoài ra, bệnh nhân còn mang bệnh lý bẩm sinh về hệ mạch máu não mà không hề hay biết.

Việc sử dụng thuốc ngừa thai dài hạn kết hợp với béo phì đã làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, dẫn đến nhồi máu não. Sau quá trình điều trị tích cực và phục hồi chức năng, sức khỏe của bệnh nhân đã cải thiện đáng kể, có thể quay lại học tập. Các y bác sĩ khuyến nghị người bệnh cần theo dõi định kỳ và điều chỉnh lối sống, đặc biệt là giảm cân để phòng ngừa tái phát.

Thành phần estrogen trong thuốc tránh thai có thể kích hoạt quá trình đông máu thông qua việc làm tăng nồng độ fibrinogen và prothrombin - những yếu tố thúc đẩy hình thành huyết khối. Đồng thời, hormone này còn làm giảm protein S, một chất ức chế đông máu tự nhiên của cơ thể.

Phụ nữ dưới 35 tuổi, đặc biệt những người hút thuốc, thừa cân hoặc có tiền sử huyết khối, tai biến mạch máu não cần đặc biệt thận trọng khi dùng các biện pháp tránh thai nội tiết. Khi có ý định sử dụng thuốc ngừa thai dài hạn, cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám, làm xét nghiệm cần thiết và được tư vấn phương pháp phù hợp.

Trong quá trình sử dụng thuốc, nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường như đau đầu tăng dần, đau tăng về đêm, không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường, hoặc có cơn co giật, rối loạn ý thức, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế. Khi thăm khám, cần cung cấp đầy đủ thông tin về loại thuốc và thời gian đã sử dụng để bác sĩ có cơ sở chẩn đoán chính xác.

Thúy Quỳnh