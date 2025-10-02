Có còn cơ hội làm cha sau triệt sản?

Tôi muốn triệt sản nhưng băn khoăn nếu lỡ tương lai muốn làm cha thì không biết còn có cơ hội nữa không? (Tuấn, 37 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Thắt ống dẫn tinh, hay còn gọi là triệt sản nam, là thủ thuật nhằm ngăn tinh trùng đi qua ống dẫn tinh. Điều này có nghĩa khi người đàn ông xuất tinh, tinh dịch sẽ không có tinh trùng nên người phụ nữ không thể thụ thai. Phương pháp này có hiệu quả ngừa thai hơn 99%. Sau thủ thuật, nam giới sẽ cảm thấy hơi khó chịu, một số có thể thấy sưng tấy và bầm tím ở bìu trong vài ngày hoặc xuất tinh ra máu vài lần.

Sau khi triệt sản, nếu muốn có con trở lại, nam giới có thể thực hiện phẫu thuật nối ống dẫn tinh. Tỷ lệ thành công của phương pháp này phụ thuộc vào thời gian từ khi triệt sản đến khi nối lại, kỹ thuật phẫu thuật và tay nghề của bác sĩ.

Thực tế, phẫu thuật này không dễ dàng và không phải lúc nào cũng thành công. Thời gian thắt ống dẫn tinh bao lâu, càng lâu thì khả năng nối lại càng thấp. Có trường hợp phẫu thuật thành công nhưng vẫn không thể làm cha. Do vậy, khi quyết định thắt ống dẫn tinh, bạn phải xác định không sinh con nữa hoặc có thể trữ tinh trùng trước khi làm thủ thuật.

Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ có tinh trùng trong tinh dịch sau khi nối ống dẫn tinh là khoảng 80-90%, tỷ lệ có thai chỉ khoảng 50-70%. Một số kỹ thuật triệt sản có thể gây tổn thương ống dẫn tinh nặng hơn, làm giảm khả năng phục hồi. Các bệnh lý như đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc các vấn đề về hormone có thể ảnh hưởng khả năng sinh sản.

Khi nối ống dẫn tinh không thành công hoặc không thể thực hiện được, nam giới vẫn thể có con nhờ lấy tinh trùng từ tinh hoàn hoặc mào tinh hoàn để thụ tinh trong ống nghiệm.

Ngoài ra, thắt ống dẫn tinh không ảnh hưởng đến sức khỏe hay khả năng tình dục của nam giới. Khả năng tình dục ở nam giới phụ thuộc vào hormone sinh dục testosterone. Hormone này sinh ra chủ yếu ở tinh hoàn (95%) và tuyến thượng thận (5%). Sau khi thắt ống dẫn tinh, tinh hoàn của bạn vẫn tiếp tục sản xuất testosterone như trước khi làm thủ thuật.

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh

Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ