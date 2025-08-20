Cơ chế hỗ trợ khắc phục vết rạn sau sinh của Thermage FLX

Thermage FLX thế hệ mới ứng dụng đầu Body Tip 16.0 dành riêng cho vùng da cứng đầu, nhất là khắc phục vết rạn ở phụ nữ sau sinh.

Sau sinh, nhiều phụ nữ đối mặt tình trạng da chùng nhão, rạn, mất đàn hồi ở vùng bụng, đùi, hông, ảnh hưởng vóc dáng lẫn sự tự tin. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng can thiệp bằng phương pháp xâm lấn, nhất là trong giai đoạn cho con bú.

Theo nhiều tài liệu từ WHO, suốt quá trình mang thai, da bụng, mông, đùi, bắp tay thường bị kéo giãn, dẫn đến cấu trúc collagen bị đứt gãy. Hậu quả là sau sinh, nhiều mẹ đối mặt loạt vết rạn mất thẩm mỹ, chảy xệ. Đa số trường hợp không dám mặc đồ ôm, bikini, thậm chí ngại xuất hiện ở nơi đông người.

Những vết rạn da khiến mẹ bầu tự ti. Ảnh: Pexels

Hiện ngoài cách làm đẹp truyền thống, có nhiều giải pháp công nghệ cao, không xâm lấn, có thể khắc phục làn da bị rạn, điển hình là dòng Thermage FLX với đầu Body Tip 16.0.

Theo đại diện nhà sản xuất Solta medical từ Mỹ, Thermage FLX là thế hệ thứ tư của công nghệ Thermage, được cải tiến và tích hợp thêm nhiều tính năng nhằm tăng trải nghiệm thoải mái, tiết kiệm thời gian làm đẹp.

Công nghệ được chỉ định cho phụ nữ sau sinh từ tháng thứ ba trở đi, hỗ trợ da nhăn nheo, kém săn chắc, da sần vỏ cam hay cải thiện làn da lỏng lẻo, làm mờ vết rạn...

Nhiều mẹ bầu đối diện vết rạn ở vùng đùi. Ảnh: Pexels

Cụ thể, thiết bị ứng dụng công nghệ sóng RF (sóng tần số vô tuyến điện dung đơn cực), trong đó, đầu Body Tip có khả năng tác động tới độ sâu 4.3 mm - nơi tập trung nhiều collagen, elastin mà không cần xâm lấn.

Sau kết thúc liệu trình, phụ nữ sau sinh có thể quay lại sinh hoạt bình thường mà không cần nghỉ dưỡng dài ngày. "Thermage FLX phù hợp chăm sóc hậu sản, tiếp thêm động lực để chị em lấy lại vóc dáng thon gọn, tự tin hơn trong quá trình nuôi con nhỏ", đại diện nhà sản xuất cho hay.

Trường hợp làm đẹp với máy Thermage FLX. Ảnh: Inamed

Tại Việt Nam, Thermage FLX hiện do Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed phân phối chính hãng. Thành lập từ năm 2010, Inamed tiên phong đưa các công nghệ thẩm mỹ đạt chuẩn quốc tế đến thị trường trong nước.

"Chúng tôi cam kết đồng hành đối tác thẩm mỹ trong đào tạo chuyên sâu, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ vận hành nhằm mang lại hiệu quả và dịch vụ chuyên nghiệp nhất", đại diện nhà phân phối nói thêm.

Đông Vệ