Có cần phải chăm lo cho vợ mới của ba

Hiện tại cha và dì sinh sống bằng tiền tôi chu cấp, nhưng tôi không biết nên xử trí thế nào nếu mai sau cha qua đời.

Gia đình tôi sinh sống ở một vùng quê nghèo, sức khỏe cha không tốt do nghiện rượu và thuốc lá, mọi việc trong gia đình đều do mẹ gánh vác. Trên tôi có một anh trai đã lập gia đình ở xa. Rồi mẹ tôi qua đời vì bệnh hiểm nghèo, tôi phải lo lắng, chăm sóc cha thay mẹ. Tôi và cha rất xung khắc vì tính ông độc tài, nghiện rượu. Cha lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn, không đưa ra được bất kỳ quyết định sáng suốt nào.

Cha tôi thích được người khác chăm sóc, hầu hạ việc ăn uống dù sức khỏe không đến nỗi tệ. Nhận thấy nếu cứ sống thế này thì cuộc đời tôi cũng chẳng khá hơn mẹ là mấy, tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng, sau đó tôi đã lấy chồng và theo chồng lập nghiệp ở xa. Tôi gửi tiền cho cha để ông có tiền sinh hoạt vì cha không có lương hưu. Không lâu sau, cha thông báo cưới vợ mới, tôi cũng mừng vì có người chăm sóc cho ông. Dì và cha sống bằng tiền tôi gửi. Tôi về thăm và cho cả hai ít tiền mừng, sửa nhà, giúp họ dọn dẹp nhà. Ngoài ra tôi còn cho dì tiền mua bảo hiểm y tế hàng năm.

Dì cũng đi làm, làm rất giỏi. Tôi biết được tiền dì kiếm được đều giúp các con của dì, không chi trả bất kỳ chi phí sinh hoạt hay sửa sang nhà cửa, sắm sửa gì cho nhà tôi hết. Mỗi lần tôi về thăm nhà là cả cha và dì đều ngồi chờ tôi cho tiền. Thật sự tôi rất ngại, với cha không sao nhưng nay tôi lại phải cho cả dì nữa, tôi có nên làm lơ không? Mai sau, tôi có phải có trách nhiệm với dì hay không, hay chỉ có trách nhiệm với cha mình?

Loan

