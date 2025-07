Cô bé 4 tuổi cover nhạc Lady Gaga

Bé Angelica Nero hóa thân thành Lady Gaga, hát bản hit "Abracadabra", và nhận nhiều quan tâm từ khán giả.

Ngày 25/7, Lady Gaga chia sẻ video cô bé Nero recreate (làm lại) MV Abracadabra, kèm chú thích trên trang X: "Tôi quá yêu sự dễ thương này. Một video nhất định phải xem". Bài viết đạt hơn một triệu lượt xem, giúp Angelica có thêm nhiều người biết đến.

MV recreat "Abracadabra" của bé Angelica Nero Phiên bản "Abracadabra" giọng ca nhí Angelica Nero. Video: YouTube/ Angelica Nero

Bản remake của cô bé ra mắt trên kênh YouTube cá nhân hôm 24/7, được giới thiệu là phiên bản đặc biệt dành cho trẻ em do Angelica Nero và huấn luyện thanh nhạc đồng cải biên. Toàn bộ quá trình sản xuất do bố mẹ cô bé giám sát và duyệt.

Theo phần mô tả, Angelica là một Little Monster (tên người hâm mộ của Lady Gaga), xem thần tượng là một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất. Bé thích xem tất cả màn trình diễn của ca sĩ, từ ca khúc Born This Way (2011) đến sân khấu tại Super Bowl.

"Với một chút lấp lánh, nhiều buổi tập luyện và tình yêu to lớn dành cho nghệ thuật biểu diễn, cuối cùng Angelica thực hiện ước mơ trở thành ngôi sao nhạc pop. Dù bạn là fan của Lady Gaga, một người mẹ có con theo đuổi nghệ thuật biểu diễn, hay chỉ là người thích quan sát các bé gái dốc hết sức mình vì giấc mơ - MV này dành cho bạn", trích phần giới thiệu.

MV "Abracadabra" của Lady Gaga MV "Abracadabra" của Lady Gaga, phát hành tháng 2. Ca khúc thuộc album mới nhất của cô, "Mayhem". Video: YouTube Lady Gaga

Đến nay, video đạt gần 100.000 lượt xem trên YouTube, trích đoạn trên Facebook có hơn 130.000 view. Nhiều khán giả cho biết xem MV vì Lady Gaga giới thiệu, ấn tượng trước sự tự tin, khả năng hát và vũ đạo của bé. Một số bình luận cho rằng Angelica Nero có thể trở thành sao lớn trong tương lai.

Tuy nhiên, vài tài khoản nhận xét tiết mục không phù hợp lứa tuổi của bé, "rùng mình" khi thấy Angelica mặc trang phục như người lớn. Họ công nhận tài năng của em nhưng khuyên phụ huynh nên cho con hát nhạc phù hợp. Ngoài ra, số ít người nói ban đầu nghĩ đây là sản phẩm của AI.

Hiện không có nhiều thông tin về Angelica Nero ngoài những dữ kiện trên trang cá nhân. Định vị trên YouTube cho thấy bé đang sống ở Mỹ. Toàn bộ mạng xã hội do mẹ quản lý, bắt đầu đăng video của con từ đầu năm 2024. Ngoài ca hát, Angelica Nero có thể chơi violin, piano, múa ballet và trượt băng. Bé từng làm người mẫu và tham gia podcast.

Angelica Nero chơi đàn piano ca khúc "Do You Want To Build A Snow Man" Angelica Nero trổ tài đánh đàn piano ca khúc "Do You Want to Build a Snowman?" trong phim "Frozen 1" (2013). Video: Instagram Angelica Nero

Ngoài Lady Gaga, Angelica cover nhạc của nhiều nghệ sĩ như Adele, Katy Perry, The Beatles. Tháng 9/2024, bé gây sốt với tiết mục hát nhạc phim Titanic - My Heart Will Go On - trên phố, dưới tiếng đàn của nghệ sĩ piano người Pháp Emil Reinert. Video ghi lại màn trình diễn thu hút hơn 150 triệu lượt xem từ Instagram.

Bé Angelica Nero hát "My Heart Will Go On" Bé Angelica Nero thể hiện bản hit "My Heart Will Go On" (1997) của diva Celine Dion. Video: Instagram/ Angelica Nero

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta, 39 tuổi. Cô nổi tiếng từ năm 2008 sau khi phát hành single Just Dance - ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Sau hai album The Fame (2008) và The Fame Monster (2009), Lady Gaga nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với phong cách nổi loạn, được đặt biệt danh "mẹ quái vật". Cô hiện đính hôn doanh nhân công nghệ Michael Polansky sau khi hủy hôn Christian Carino.

Phương Thảo