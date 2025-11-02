Cô bé 10 tuổi đạt 8.5 IELTS trong lần thi đầu tiên

TP HCMNguyễn Bảo An, 10 tuổi, đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu, dù chưa từng học thêm tiếng Anh ở trung tâm hay có gia sư riêng.

Bảo An hiện là học sinh lớp 5 trường Tiểu học Bùi Văn Ba, xã Nhà Bè. Trong đợt thi IELTS hồi cuối tháng 8, em đạt điểm tuyệt đối 9.0 ở kỹ năng Nghe và Đọc, phần Nói và Viết lần lượt đạt 8.5 và 8.0.

Theo thống kê của IELTS, người thi chứng chỉ này ở Việt Nam chủ yếu trong độ tuổi 16-22, chỉ khoảng 1% đạt mức 8.5 trở lên. Từ mức 8.0, thí sinh đã được đánh giá có khả năng sử dụng ngôn ngữ hoàn thiện, xử lý lập luận phức tạp và chi tiết tốt.

"Tiếng Anh như một phần tự nhiên trong con. Con đi thi không có chiến thuật hay mục tiêu điểm số nên khi nhận kết quả thì coi như biết năng lực của mình tới đâu thôi", Bảo An nói.

Ở Việt Nam, một số học sinh đã đạt 8.5 IELTS ở tuổi 13, 14. Trường hợp đạt mốc điểm này ở bậc tiểu học như An chưa từng được ghi nhận.

Bảo An trong một lần đến nhà sách vào tháng 10. Ảnh: Gia đình cung cấp

An nhìn nhận không có phương pháp học tập đặc biệt. Ở trường, ngoài giờ Tiếng Anh trong chương trình chính khóa, An có hai tiết tăng cường học với giáo viên bản ngữ mỗi tuần. Em thường gọi đây là "crazy time" vì được nói tiếng Anh thỏa thích với các bạn và thầy giáo.

Chị Thanh Nhàn, 38 tuổi, cho biết sinh Bảo An ở Mỹ. Bố mẹ đều nói chuyện với em bằng tiếng Việt vì lo con bị mất gốc. Tuy nhiên, qua nhiều truyện, sách, tranh ảnh và chương trình truyền hình, cô bé được tiếp xúc tới tiếng Anh một cách tự nhiên.

"Lúc con hai tuổi rưỡi, trong một lần xem báo chung với bố, bé bất ngờ đọc một vài câu trong bài. Khi đó, vợ chồng tôi mới hay con đã biết đọc tiếng Anh", chị Nhàn kể.

Năm An 3 tuổi, cả gia đình chuyển về Việt Nam sinh sống, quy ước bố sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh để con không quên. Những dịp đặc biệt, chị thưởng cho con một số bộ sách, truyện bằng tiếng Anh như Harry Potter, Percy Jackson.

"Con tự đọc, trò chuyện bằng tiếng Anh một cách thoải mái không kém gì tiếng Việt, đến khi đi học thì có thể hoàn thành mọi yêu cầu, bài tập của giáo viên". Theo chị Nhàn, gia đình chưa từng cho con đi học thêm ở trung tâm hay thuê gia sư. Vì tiếp thu tiếng Anh một cách tự nhiên nên Bảo An không giỏi phân tích cấu trúc câu hay phân biệt các thì trong tiếng Anh.

Khi An lên lớp 5, vợ chồng chị nhận thấy con cần đạt trình độ Flyer (chứng chỉ tiếng Anh trẻ em) để gia tăng lợi thế khi đăng ký vào lớp 6 các trường chất lượng cao.

"Vợ chồng tôi nghĩ nếu phải thi Flyer thì sao không thử IELTS luôn nên mới đăng ký cho con thi. Biết khả năng tiếng Anh của bé tốt nhưng chúng tôi cũng ước chừng con đạt 7.5-8.0 thôi, khi nhận kết quả 8.5 thì rất bất ngờ", chị Nhàn nói.

Bảo An và bố mẹ. Ảnh: Lệ Nguyễn

Bảo An cho hay khoảng một tháng rưỡi trước kỳ thi, em mới bắt đầu làm quen với cấu trúc đề IELTS dưới sự hướng dẫn của bố. Mỗi ngày, An giải quyết khoảng 3-4 đề.

Hôm thi, An làm tốt phần Nghe và Nói vì là sở trường. Với phần Đọc, em làm câu dễ trước, khó sau. Nếu gặp câu quá khó, em sẽ dùng phương pháp loại trừ.

Trong phần Nói, Bảo An được yêu cầu kể về món ăn nước ngoài yêu thích, hoạt động xuất nhập khẩu, những điều thích và không thích ở nơi đang sống.

Cô bé kể về lần ăn sushi ở Việt Nam, miêu tả không gian nhà hàng, cách trang trí món ăn khiến em cảm giác như đang ở xứ sở hoa anh đào. Còn TP HCM - nơi em đang sống, hấp dẫn vì có nhiều dịch vụ tiện nghi, các tòa nhà chọc trời, tập trung nhiều trường đại học.

"Khi kể về những điểm không thích ở thành phố, con nói đùa rằng tình trạng giao thông ở đây 'rất tốt' nếu bạn thích ngồi trong xe cả tiếng đồng hồ vào giờ cao điểm, thêm vào đó là nhiều người xả rác bừa bãi", Bảo An chia sẻ.

Phần Viết có một câu hỏi về quan điểm của thí sinh nếu thế giới có một ngôn ngữ chung. Mặc dù rất thích tiếng Anh, Bảo An vẫn cho rằng đây là việc không khả thi. Theo em, để một ngôn ngữ hình thành, lan tỏa và lưu truyền cần đến hàng trăm, thậm chí nghìn năm. Hơn nữa, việc xóa bỏ các ngôn ngữ khác đồng nghĩa với mất mát về văn hóa. Em nhìn nhận nhiều ngôn ngữ đang có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo tồn.

Cô Nguyễn Anh Hồng Phúc, giáo viên chủ nhiệm của Bảo An, đánh giá kết quả xứng đáng với năng lực của học trò. Ở lớp, em tích cực nói chuyện với giáo viên bản xứ và một số bạn bè bằng tiếng Anh. Với các môn khác, Bảo An đều tích cực phát biểu và giỏi đều, là học sinh xuất sắc top đầu của lớp.

"Khả năng tiếng Anh của Bảo An rất vượt trội, có mấy lần tôi hỏi con học ở đâu thì con nói tự tìm hiểu", cô Phúc nói.

Cách đây một năm, Bảo An thử học tiếng Đức, Pháp, tham gia nhiều lớp khoa học trên nền tảng học trực tuyến. Mục tiêu của An sắp tới là thi vào lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

"Con nghe nói ở đó có nhiều bạn giỏi và được nói tiếng Anh nhiều nên muốn thi vào trường", Bảo An cho biết.

Lệ Nguyễn