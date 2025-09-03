Có bao nhiêu muối trong một bát phở?

Cả nhà tôi thích ăn phở buổi sáng, một tuần phải ăn 4-5 bữa, vậy một bát phở như vậy chứa bao nhiêu muối và tiêu thụ nhiều có tốt? (Liên, 38 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Phở, bún là món ăn sáng phổ biến của người Việt song thực chất các món ăn này quá mặn. Trung bình lượng muối có trong một bát phở bò chín bình dân là hơn 3-4 g. Điển hình một bát phở bò, nguyên liệu ước lượng khoảng 140 g bánh phở, 100 g thịt bò, thêm chút hành lá, hành tây, mỡ cùng 350 ml nước dùng, cung cấp 350-400 Kcal, kèm theo đó là protein, chất xơ, đường, muối. Lượng chất xơ ít hơn nhiều so với các nhóm khác (chỉ 0,4 g), trong khi lượng muối chiếm 3,8 g.

Nếu so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì chỉ với một bát phở, người Việt đã ăn gần đủ lượng muối trong ngày (5g muối). Nếu ăn một bát phở như vậy, cùng với các bữa khác trong ngày, nguy cơ thừa muối rất lớn.

Ăn quá mặn có thể gây ra các bệnh về huyết áp, tim mạch, ảnh hưởng đến chức năng thận, gây loãng xương, mất nước và sưng phù. Ăn mặn cũng có thể dẫn đến buồn nôn, chóng mặt và nôn mửa (trường hợp nghiêm trọng), cơn đau đầu trở nên dữ dội hơn nhiều. Biểu hiện khát nước và khô miệng thường là do nồng độ natri quá cao. Thừa muối gây tình trạng thiếu chất lỏng. Cơ thể liên tục ở trạng thái khát để báo hiệu cần lấy lại trạng thái cân bằng.

Lượng muối trong phở chủ yếu ở nước dùng. Vì vậy, để giảm muối, mọi người không nên dùng cả bát nước dùng mà chỉ thưởng thức một ít. Các chuyên gia cũng khuyên rằng nếu ăn một bát phở sáng, bạn nên nhịn muối một ngày.

Mọi người cũng không nên ngày nào cũng ăn phở sẽ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, mà nên đổi món, ăn đa dạng thực phẩm để ngon miệng hơn.

Phở chứa hàm lượng muối cao, nên cân đối khi ăn. Ảnh: Quỳnh Mai

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng

Viện Dinh dưỡng Quốc gia