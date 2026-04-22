Có 1 tỷ đồng, nên xây nhà lúc này hay chờ vật liệu giảm giá?

Với ngân sách 1 tỷ đồng, chúng tôi tính xây nhà 2 tầng ở ngoại thành Hà Nội, nhưng lo lắng chi phí sẽ tăng vọt khi giá vật liệu xây dựng leo thang.

Vợ chồng tôi sở hữu mảnh đất 55 m2 ở ngoại thành Hà Nội, quyết định xây nhà 2 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 100 m2, sau nhiều năm ở nhà thuê.

Cuối năm 2025, tôi tham khảo hai nhà thầu thì được báo giá sơ bộ 6-6,5 triệu đồng mỗi mét vuông sàn cho phần thô và hoàn thiện cơ bản. Tính ra, chi phí xây dựng khoảng 600-650 triệu đồng, cộng thêm nội thất tối thiểu, tổng tiền khoảng 800-850 triệu. Lúc đó chưa gom đủ tiền, chúng tôi quyết định lùi kế hoạch.

Một công trình xây thô tại TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: An Cư

Đầu tháng 4, tôi liên hệ lại cả hai nơi, được họ báo giá mới, lên 7,5-8 triệu đồng một m2. Chi phí xây dựng tăng lên 750-800 triệu đồng. Nếu cộng thêm nội thất, tổng dự toán xây nhà hiện khoảng 1 tỷ đồng, tăng gần 200 triệu so với cuối năm ngoái. Mức này vừa vặn ngân sách, nhưng nếu có phát sinh, chúng tôi khó xoay xở kịp.

Hiện vợ chồng tôi thuê nhà với giá 6 triệu đồng mỗi tháng. Vợ tôi muốn xây nhà luôn thời điểm này, vì cho rằng chần chừ tốn thêm vài chục triệu tiền thuê nhà. Ngoài ra, nếu giá vật liệu tiếp tục tăng 5-10% thời gian tới, chi phí xây nhà sẽ "đội" thêm. Trong khi đó, tôi muốn chờ một thời gian nữa để nghe ngóng thị trường, chờ giá vật liệu xây dựng hạ nhiệt.

Mong độc giả tư vấn giúp gia đình tôi nên làm thế nào?.

Độc giả: Anh Minh (Hà Nội)