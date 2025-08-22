Có 1,5 tỷ đồng, đầu tư bất động sản nào gần Hà Nội?

Tôi muốn dành khoản tích lũy 1,5 tỷ mua đất quanh Hà Nội, sau mua nhà sẽ bán nhưng chưa biết mua ở đâu.

Vợ chồng tôi năm nay ngoài 30 tuổi, có một con nhỏ, đang thuê nhà khu vực Xuân La, Tây Hồ (Hà Nội). Thu nhập cả hai vợ chồng khoảng 30-40 triệu đồng một tháng.

Chúng tôi có một khoản tích lũy 1,5 tỷ đồng, muốn mua nhà ở Hà Nội nhưng giá ngày càng vượt quá khả năng. Tôi tính dành khoản tiết kiệm để mua đất ở một khu vực nào đó coi như giữ tiền. Khi nào cần mua nhà, chúng tôi sẽ bán sau. Tuy nhiên vợ chồng tôi đều không có kinh nghiệm trong mảng này.

Mong độc giả quý báo tư vấn tôi nên bắt đầu từ đâu. Với ngân sách 1,5 tỷ đồng tôi có thể mua đất khu vực nào gần Hà Nội?

Độc giả Quỳnh Chi