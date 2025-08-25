Có 1,3 tỷ đồng, nên mua đất khu vực nào ở TP HCM?

Tôi băn khoăn với thu nhập 85 triệu đồng một tháng cùng khoản tích lũy 1,3 tỷ đồng, nên mua đất khu vực nào ở TP HCM để đầu tư dài hạn.

Vợ chồng tôi làm việc trong ngành công nghệ thông tin ở TP HCM. Thu nhập thực nhận của cả hai khoảng 85 triệu đồng mỗi tháng, cùng một khoản tích lũy 1,3 tỷ đồng. Dù chúng tôi có thu nhập khá ổn, lĩnh vực này có tỷ lệ đào thải cao, nhiều rủi ro trong tương lai khi một trong hai người mất việc.

Do đó, chúng tôi muốn dành khoản 1,3 tỷ đồng để mua nhà đất. Hiện tôi vẫn hài lòng với việc thuê nhà (khoảng 10 triệu đồng một tháng) gần cơ quan nên mục tiêu mua đất để đầu tư an toàn, chờ tăng giá.

Tuy nhiên, chúng tôi chưa có kinh nghiệm đầu tư bất động sản. Mong độc giả và chuyên gia tư vấn giúp tôi nên đầu tư đất ở khu vực nào ở TP HCM với tài chính như trên. Tôi xin cảm ơn!

Độc giả Nguyễn Nhi