Nam Định lần đầu trong lịch sử ghi bàn trước CLB Nhật Bản

Nhật BảnTiền đạo cao kều Kyle Hudlin giúp Nam Định có bàn danh dự trong trận thua Gamba Osaka 1-3 ở AFC Champions League Two 2025-2026, tối 22/10.

*Ghi bàn: Mito 16’, Jebali 52’, Walber phản lưới 89’ – Hudlin 90’+4

Ở phút bù thứ tư hiệp hai, khi tỷ số là 0-3 nghiêng về đội bóng Nhật Bản, Mahmoud Eid đi bóng ở trung lộ rồi vẩy má ngoài chân trái vào vòng cấm. Tiền đạo cao 2,06 m Kyle Hudlin đỡ bước một đẩy sang trái rồi xoay người sút chân phải vào góc trái ghi bàn.

Đây là bàn đầu tiên của Nam Định trong lịch sử đối đầu các CLB Nhật Bản ở các giải châu Á. Mùa trước, ở AFC Champions League Two (ACL Two), Nam Định lần lượt thua 0-3 và 0-4 trước Sanfrecce Hiroshima ở vòng 1/8. Xa hơn vào năm 2008, đại diện của Việt Nam thua 0-4 và 0-6 trước Kashima Antlers tại AFC Champions League (nay là ACL Elite).

Nam Định (áo trắng) thua Gamba Osaka 1-3 ở lượt ba bảng F AFC Champions League Two 2025-2026 trên sân Suita, Nhật Bản ngày 22/10/2025. Ảnh: Quang Đương

Lịch sử ghi nhận các CLB Nhật Bản đã thắng 15 và thua 2, ghi 68 và thủng lưới 9 bàn trước các đại diện Việt Nam. Hai trận thua là Kashiwa Reysol trước Bình Dương (0-1, nay là CLB TP HCM, tại ACL 2015), và Urawa Red Diamonds trước Hà Nội FC (1-2, tại ACL 2023-2024). Cả hai trận đấu đều diễn ra tại Việt Nam.

Trận đấu giữa Nam Định và Gamba Osaka ở lượt ba bảng F một lần nữa cho thấy chênh lệch trình độ giữa hai nền bóng đá. Nam Định sử dụng 8 ngoại binh ở đội hình xuất phát, còn Gamba Osak chỉ có một. Tuy nhiên, tốc độ áp sát, xử lý bóng của đội chủ sân Suita vượt trội khiến đội khách giống như quân xanh để tập luyện.

Gamba Osaka kiểm soát bóng 62%, tung ra 22 pha dứt điểm với 7 trúng đích, còn Nam Định là 11 và trúng 3. Nếu các chân sút chính xác hơn và thủ môn Caique Santos không chơi tốt, Nam Định có thể đã thua nhiều hơn ba bàn.

Trận này, đội bóng thành Nam mất tiền vệ Caio Cesar, hậu vệ phải Kevin Pham Ba, Dương Thanh Hào, Ngô Đức Huy vì chấn thương. Trần Văn Kiên, Lý Công Hoàng Anh và Lâm Ti Phông được đưa vào sát cánh cùng tám ngoại binh.

Gamba Osaka Đội Nam Định 62% Kiểm soát bóng 38% 22 (7) Dứt điểm (trúng đích) 11 (3) 703 (89%) Chuyền (chính xác) 355 (76%) 8 Phạm lỗi 14 6 Phạt góc 1 1 (0) Thẻ vàng (đỏ) 2 (0)

Trong 10 phút đầu, thủ môn Caique hai lần phải băng ra khép góc ngăn cản cú sút trong vòng cấm của Riku Handa và Issam Jebali. Đến phút 16, bốn cầu thủ chủ nhà ban bật trước vòng cấm, để Ryoya Yamashita căng ngang từ biên phải cho Rin Mito đệm cận thành mở tỷ số. Sau đó, Jebali vô-lê vọt xà ở cự ly 11 m ở phút 36. Năm phút sau, Caique dùng đầu ngón tay đẩy bóng chạm xà sau cú sút của tiền đạo Tunisia.

Nam Định gần như không thể lên bóng trước khả năng pressing nhanh của chủ nhà. Tuy nhiên, họ cũng có thời cơ bị bỏ lỡ của Percy Tau ở phút 25. Đặc biệt, ở phút 45, Lâm Ti Phông sút ra ngoài dù chỉ cách khung thành khoảng 5 m.

Khi hiệp hai trôi qua được bảy phút, lưới Nam Định rung lên lần hai. Yamashita đi bóng thoải mái vào vòng cấm rồi dọn cỗ cho Jebali sút vào lưới trống. Đến phút 89, Meshino sút đập người Walber Motta đổi hướng làm bó tay thủ môn Caique ghi bàn thứ ba, trước khi Hudlin ấn định tỷ số 1-3.

Chiến thắng giúp Gamba Osaka xây chắc đầu bảng F với 9 điểm, hơn Nam Định ba điểm. Hai đội sẽ tái đấu vào ngày 5/11 trên sân Thiên Trường.

Đây đã là trận thua thứ tư trong năm trận gần nhất của Nam Định. Áp lực đang đè nặng lên HLV Vũ Hồng Việt. Chiếc ghế của ông nhiều khả năng sẽ được định đoạt với kết quả trận gặp Đà Nẵng tại vòng 8 V-League 2025-2026, ngày 27/10.

Đội hình xuất phát

Gamba Osaka: Masaaki Higashiguchi, Riku Handa, Keisuke Kurokawa, Genta Miura, Shinnosuke Nakatani, Shuto Abe, Rin Mito, Kanji Okunuki (Meshino 54’), Issam Jebali (Hummet 68’), Ryoya Yamashita (Kishimoto 82’), Makoto Mitsuta (Usami 68’)

Nam Định: Caique Santos, Lucas Alves, Trần Văn Kiên, Michell Dijks, Walber, Romulo, Lý Công Hoàng Anh (Brenner 62’), Percy Tau, Kristoffer Hansen, Mahmoud Eid, Lâm Ti Phông (Kyle Hudlin 61’).

Hiếu Lương