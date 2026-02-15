CLB Công An Hà Nội có thể bị xử thua ở Cup C2 châu Á

Do sử dụng cầu thủ vi phạm điều lệ, CLB CAHN có thể bị xử thua 0-3 ở trận thắng Tampines Rovers 4-0 tại lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026.

Ngày 11/2, CAHN đã thắng Tampines Rovers (Singapore) 4-0 ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two nhờ các pha làm bàn của Quang Hải (cú đúp), Alves và Đình Bắc. Thắng lợi này giúp đại diện Việt Nam đặt một chân vào tứ kết.

Tuy nhiên, thông tin từ ESPN phiên bản Singapore, CLB Tampines Rovers có thể được hưởng lợi từ sai sót của CLB CAHN. Theo dữ liệu trận đấu chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), hai cầu thủ của CAHN là Stefan Mauk và Rogerio Alves đã nhận thẻ vàng thứ ba của cá nhân họ tại trận cuối vòng bảng (thua Tai Po của Hong Kong 0-1). Do đó, họ phải nghỉ thi đấu trận gặp Tampines Rovers. Nhưng, HLV Mano Polking vẫn điền Mauk và Alves vào danh sách thi đấu ngay từ đầu.

Cầu thủ CAHN mừng trận thắng Tampines Rovers 4-0 ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội tối 11/2/2026. Ảnh: Hoàng Huynh

Điều 59.1.1 trong điều lệ giải AFC Champions League Two, bất kỳ cầu thủ nào nhận thẻ vàng ở ba trận khác nhau sẽ tự động bị treo giò ở trận kế tiếp của giải. Trường hợp của Mauk và Alves là trận lượt đi vòng 1/8 vừa qua.

Hiện CLB Tampines Rovers chưa nộp đơn kháng nghị chính thức. Tuy nhiên, họ nhận thông báo rằng AFC đã biết sự việc và đội bóng sẽ chờ tuyên bố chính thức từ cơ quan quản lý bóng đá châu lục. Dự kiến quyết định sẽ có vào đầu tuần tới, trước trận lượt về giữa hai đội trên sân Jalan Besar (Singapore) vào ngày 18/2.

Mùa trước, Lion City Sailors, đội bóng cùng thi đấu tại Singapore Premier League với Tampines, cũng từng được hưởng lợi từ một sai sót tương tự. Khi đó, Lion City thua đại diện J-League 1 là Sanfrecce Hiroshima 1-6 ở lượt đi tứ kết. Tuy nhiên, sau đó Sanfrecce Hiroshima bị phát hiện sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện Valere Germain, người lẽ ra phải chấp hành án treo giò từ thời còn thi đấu cho CLB cũ Macarthur FC. Kết quả, Lion City được xử thắng 3-0. Sau đó đội bóng làm nên lịch sử khi trở thành CLB Singapore đầu tiên lọt vào bán kết rồi chung kết sân chơi châu Á, trước khi thua 1-2 trước Sharjah của UAE.

Ngày 16/2, CLB CAHN sẽ bay sang Singapore chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Tampines Rovers. Nếu bị xử thua 0-3, thầy trò Polking cần giành chiến thắng với cách biệt bốn bàn để lật ngược tình thế.

