Quang Hải giúp CAHN đặt một chân vào tứ kết Cup C2 châu Á

Hà NộiNguyễn Quang Hải ghi cú đúp để giúp Công an Hà Nội (CAHN) thắng Tampines Rovers 4-0 ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026, tối nay.

* Ghi bàn: Quang Hải 24’ 27’, Alves 37’, Đình Bắc 90'+2.

CAHN tái ngộ CLB của Singapore một tuần sau lượt cuối Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026 cũng trên sân Hàng Đẫy. Đại diện Việt Nam, khi ấy đã sớm bị loại, đã tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân nhưng thi đấu thăng hoa để thắng 6-1. Đến trận tối nay, HLV Mano Polking thay tám vị trí, và chỉ giữ lại bộ ba ngoại binh gồm trung vệ Hugo Gomes, tiền vệ Vitao và tiền đạo Rogerio Alves.

Tampines Rovers chỉ thay vị trí hậu vệ phải, khi Raoul Suhaimi thế chỗ Mohammad Najeeb. Đại diện Singapore cũng bất lợi hơn về thể lực khi liên tục phải di chuyển xa nhà. Ngoài ra, đội còn thi đấu tại giải VĐQG Singapore và thắng Balestier Khalsa 3-0 vào ngày 7/2. Trong khi đó, CAHN có một tuần nghỉ ngơi trọn vẹn, khi trận gặp Đà Nẵng tại vòng 13 V-League được chấp thuận dời từ cuối tuần trước sang tháng 3.

Tiền vệ Công an Hà Nội Nguyễn Quang Hải (số 19) mừng bàn mở tỷ số trong trận thắng Tampines Rovers 4-0 ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội tối 11/2/2026. Ảnh: Hoàng Huynh

Sau 15 phút chơi ăn miếng trả miếng, CAHN tìm được nhịp độ chơi bóng để dồn ép đối thủ về sát vòng cấm. Phút 24, Leo Artur sút xa từ khoảng 26 m vào góc trái khiến thủ môn Syazwan Buhari vất vả cản phá. Nhưng Quang Hải có mặt đúng chỗ đá bồi mở tỷ số. Hai phút sau, Alan Grafite kéo bóng phản công ở cánh phải, rồi chuyền sang trái cho Leo Artur khống chế và nhả vừa tầm. Quang Hải băng vào vòng cấm ngoặt bóng lừa Shah Shahiran, trước khi sút chân trái vào góc phải hoàn tất cú đúp.

Tiền vệ sinh năm 1997 chạy ra cột cờ góc gần khán đài A, rồi nhảy ăn mừng theo bài đầy cảm hứng cùng Leo Artur và Cao Pendant Quang Vinh. Sau đó, anh nhảy lên ôm chầm lấy ngoại binh Brazil. Ở khu kỹ thuật, HLV Mano Polking đấm tay vào không trung và hét lớn ăn mừng khí thế trước hai đòn đánh sắc bén và chóng vánh của các học trò.

Bàn thứ ba đến với chủ nhà ở phút 37 xen lẫn một phần may mắn. Leo Artur sút trước vòng cấm đập người một hậu vệ đối phương đưa bóng bay lên cao rồi đập đất sát khung thành. Thủ môn Buhari đã bay người nên lỡ trớn, còn hàng thủ Tampines như bất động, để Rogerio Alves băng vào dứt điểm hai lần ghi bàn.

Quang Hải (phải) ăn mừng cùng Leo Artur (giữa) và Cao Pendant Quang Vinh (trái) sau khi hoàn tất cú đúp. Ảnh: Hoàng Huynh

Tỷ số có thể đã được gia tăng nếu Alan dứt điểm chính xác hơn ở phút 33 và 40. Sự hưng phấn còn giúp một trung vệ như Bùi Hoàng Việt Anh xâu kim Trent Buhagiar ở biên phải, rồi tạt đến cột gần để Alves đánh đầu chệch cột trái vào phút 29. Còn ở phút 42, Alves bật tường hai nhịp với Artur nhưng cú sút xa lại chệch khung thành.

Sang hiệp hai, CAHN tiếp tục có cơ hội ngon ăn ở phút 53 nhưng Alan không đủ sức rướn để dứt điểm qua thủ môn. Đội khách cũng có giai đoạn đầu dồn ép, rồi tiếc nuối với cú sút vọt xà trong thế đối mặt thủ môn của Trent Buhagiar.

Tốc độ trận đấu giảm dần từ sau phút 60. HLV hai đội lần lượt thay người, trong đó CAHN tung Lê Văn Đô và Nguyễn Đình Bắc vào sân từ phút 63, để thay cho Alves vào Quang Hải.

Phút 81, Đình Bắc đi bóng từ trái rồi bẻ lái vào trong, trước khi sút xa đưa bóng đi sát sạt cột dọc. Sáu phút sau, Bắc chọc khe từ cánh trái vào vòng cấm cho Lê Văn Đô sút căng ở góc hẹp bị thủ môn đẩy hết biên ngang. Đến phút bù thứ hai, Đình Bắc ấn định tỷ số 4-0 với pha cứa lòng chân phải trong vòng cấm vào góc phải khiến thủ môn Buhari chôn chân.

Chiến thắng này giúp CAHN nắm lợi thế lớn ở vòng 1/8, trước khi sang Singapore đá trận lượt về vào ngày 18/2, tức mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026. CAHN cần tránh thua cách biệt quá bốn bàn để đi tiếp. Nếu họ thua cách biệt bốn bàn, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ.

Lần gần nhất một đại diện Việt Nam tiến sâu ở AFC Champions League Two là năm 2019, khi giải mang tên AFC Cup. Hà Nội FC đã vào đến chung kết liên khu vực, tương đương chung kết miền hiện tại, trước khi hòa CLB April 25 của Triều Tiên 2-2 sau hai lượt trận và bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.

Đội hình xuất phát

CAHN: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Quang Hải, Vitao, Stefan Mauk, Rogerio Alves, Alan Grafite, Leo Artur

Tampines Rovers: Syazwan Buhari, Dylan Fox, Raoul Suhaimi, Takeshi Yoshimoto, Shuya Yamashita, Shah Shahiran, Seiga Sumi, Koya Kazama, Glenn Kweh, Trent Buhagiar, Hide Higashikawa.

Lịch thi đấu và kết quả vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026 Trận Lượt đi Lượt về Khu vực phía Tây Al-Zawraa - Al Wasl 3-2 17/2 Arkadag - Al Nassr 11/2 18/2 Sepahan - Al Ahli 11/2 18/2 Esteghlal - Al Hussein 0-1 17/2 Khu vực phía Đông Pohang Steelers - Gamba Osaka 12/2 19/2 Ratchaburi - Persib 2-0 18/2 Bangkok United - Macarthur FC 12/2 19/2 Công an Hà Nội - Tampines Rovers 4-0 18/2

Hiếu Lương