CLB chạy Đại học Cần Thơ mang sức trẻ đến VnExpress Marathon

Cần Thơ50 sinh viên thuộc CLB chạy Đại học Cần Thơ sẽ thi đấu và làm tình nguyện viên tại VnExpress Marathon vào ngày 14/9.

Ngày 14/9, VnExpress Marathon lần đầu tiên diễn ra tại Cần Thơ, trở thành ngày hội thể thao lớn của miền Tây Nam Bộ. Sự kiện dự kiến thu hút 9.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào, đồng thời nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng sinh viên Đại học Cần Thơ - ngôi trường có phong trào rèn luyện thể thao sôi nổi.

CLB chạy Đại học Cần Thơ sẽ có nhiều thành viên tham gia các cự ly của VnExpress Marathon. Ảnh: CTU runners

Trong đó, CLB chạy của trường góp mặt với 50 thành viên. Họ đăng ký thi đấu các cự ly từ 5 đến 42km. Những người không thi đấu thì làm tình nguyện viên với nhiệm vụ hỗ trợ giải đấu từ khâu tiếp nước đến y tế. CLB xác định sự kiện không chỉ là dịp rèn luyện thể thao mà còn là cơ hội hiếm có để các bạn trẻ hiểu thêm về cách một giải thể thao lớn vận hành.

"Chúng tôi đã chờ VnExpress Marathon cả năm nay. Đây là cơ hội đặc biệt vì lần đầu giải về miền Tây. Chúng tôi muốn mang đến sự tươi mới, nhiệt huyết, đại diện màu cờ sắc áo Đại học Cần Thơ", anh Phú Anh, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ.

Từng tập luyện ở nhiều khu vực trung tâm Cần Thơ, đại diện CLB đánh giá đường chạy của giải có độ khó vừa phải, dốc cầu không quá cao, phù hợp với mặt bằng thể lực các thành viên. Đặc biệt, cự ly 21km sẽ đi ngang khuôn viên Đại học Cần Thơ, nơi gắn bó nhiều thế hệ sinh viên. Nhiều thành viên của CLB chọn cự ly này để lưu giữ một kỷ niệm đẹp thời đi học, cũng như lan tỏa tinh thần thể thao đến các bạn cùng trường.

CLB chạy Đại học Cần Thơ trong một buổi sáng tập luyện tại khuôn viên trường. Ảnh: CTU runners

"Chúng tôi không chỉ chạy, mà còn hỗ trợ từ phía sau để hàng nghìn runner có trải nghiệm tốt nhất. Đó cũng là một cách lan tỏa tinh thần sinh viên Đại học Cần Thơ năng động, trách nhiệm và nhiệt huyết", đại diện CLB cho biết.

Theo ông Dương Hải Anh - Giám đốc đường chạy VnExpress Marathon - nguồn năng lượng từ các bạn sinh viên góp phần tạo ra không khí sôi động và đầy cảm hứng cho giải đấu.

"Chúng tôi mong muốn giải chạy không chỉ là nơi lập kỷ lục cá nhân, mà còn để thế hệ trẻ thử sức, trải nghiệm và trưởng thành", ông Hải Anh nói.

VnExpress Marathon Cần Thơ mùa đầu tiên sẽ khởi tranh rạng sáng 14/9. Cung đường đi qua những địa danh biểu tượng của thành phố như Cầu Ninh Kiều, Công viên Lưu Hữu Phước, Cồn Cái Khế... Giải hứa hẹn đem đến cho runner trải nghiệm độc đáo, vừa chinh phục đường đua, vừa hòa mình vào nhịp sống sông nước đặc trưng của miền Tây.

Hải Long