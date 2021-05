Civic 2008 còn lại gì sau hơn một thập kỷ

Đi Civic 2.0 từ năm 2008, sau 13 năm sử dụng tôi rút ra được vài đánh giá sơ bộ.

Đọc bài viết " Civic 2.0 bản đủ 2007 - lựa chọn đáng tiền" của độc giả Hoà Nguyễn tôi cũng muốn chia sẻ cảm nhận cá nhân về những ưu, nhược điểm chiếc xe của mình với độc giả quan tâm dòng Civic và những chiếc xe vận hành qua hơn một thập kỷ.

Điểm trừ, cột A to quá, chắn tầm nhìn khi vào ngã tư. Độ ồn lớn trong xe ở mọi tốc độ, có khá hơn khi vào cao tốc (chắc do hệ treo sau quá cứng). Ai không quen ngồi sau dễ say xe. Compa lên kính ghế phụ hay bị kẹt. Tiếng động cơ nghe khá to, từ lúc mới lấy cũng thế. Xăng ăn cũng kinh nếu bạn bị kẹt xe thường xuyên ở Hà Nội (khoảng 11 lít/100 km). Vào cua vòng tròn ở tốc độ 40 km/h hơi bị văng cơ thể, mặc dù đã thắt dây an toàn.

Điểm cộng, đi tốc độ cao khoảng 120 km/h thì xe rất đầm. Hệ thống đánh lái khá chính xác ở mọi tốc độ. Cảm giác lái khá phấn khích khi tránh được vật cản xe, thân xe không bị chòng chành nhiều, mặc dù xe đời này thiếu cân bằng điện tử ESP. Bản động cơ 2.0 rất bốc, vượt xe khác dễ dàng, ít khi thấy bị thiếu công suất trong rất nhiều tình huống. Khoang lái và khoang sau rộng nhất trong phân khúc tại thời điểm tôi mua chiếc xe này.

Ngoài ra, phụ tùng thay thế chính hãng khá đắt nếu bạn định thay như compa lên kính (8 triệu), thước lái khoảng 30 triệu.

Đây là một vài nhận xét của cá nhân tôi sau khi xe đi được 130.000 km, độc giả cùng sở hữu chiếc xe này bổ sung để cùng chia sẻ.

Độc giả Phạm Quốc Việt

