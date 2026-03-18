Citigroup hạ dự báo giá Bitcoin

Ngân hàng đầu tư Phố Wall Citigroup giảm giá mục tiêu 12 tháng với Bitcoin từ 143.000 USD về còn 112.000 USD do lo ngại về pháp lý tại Mỹ.

Citigroup đã hạ giá mục tiêu 12 tháng với Bitcoin (BTC) và Ether (ETH), với lý do tiến độ lập pháp tại Mỹ chậm lại, hoạt động mạng suy yếu và kỳ vọng dòng vốn ETF giảm.

Hiện, Citigroup dự báo Bitcoin đạt 112.000 USD và Ether đạt 3.175 USD trong năm tới. Hai mức này giảm mạnh so với dự báo trước đó, lần lượt là 143.000 USD và 4.304 USD. Dù vậy, giá mục tiêu vẫn cho thấy dư địa tăng đáng kể của hai tiền số lớn nhất thế giới. Tại thời điểm công bố, BTC giao dịch quanh 74.000 USD, còn ETH ở mức 2.330 USD.

Ngân hàng cho biết dòng vốn vào vẫn là động lực tăng giá quan trọng nhất. Ngay cả khi nhu cầu ETF gần đây có dấu hiệu cải thiện nhẹ bất chấp bất ổn địa chính trị, Citigroup vẫn hạ giả định về dòng tiền chảy vào kênh đầu tư này trong 12 tháng tới

"Dòng tiền ETF - với giả định được điều chỉnh xuống còn 10 tỷ USD cho BTC và 2,5 tỷ USD cho ETH - vẫn là yếu tố tích cực quan trọng nhất", nhà phân tích Alex Saunders của ngân hàng này cho biết.

Thị trường tiền số đã gặp khó trong việc lấy lại đà tăng sau khi Bitcoin lập đỉnh lịch sử hồi tháng 10/2025. Giá có xu hướng đi xuống trong bối cảnh khẩu vị rủi ro yếu và sự hưng phấn hậu sự kiện halving suy giảm. BTC đang đi dưới các ngưỡng kỹ thuật quan trọng, trong khi Ether còn yếu hơn do hoạt động giao dịch kém. Tuy vậy, dòng vốn ETF vẫn duy trì ổn định, góp phần giữ thị trường không giảm sâu dù bối cảnh vĩ mô và địa chính trị tiếp tục hạn chế đà tăng.

Theo Saunders, triển vọng phụ thuộc nhiều vào khung pháp lý tại Mỹ. Ông cho rằng "cánh cửa" để thông qua luật tài sản số trong năm nay đang thu hẹp, với xác suất thị trường định giá chỉ còn khoảng 60%. Dù chính sách toàn cầu nhìn chung vẫn ủng hộ, một đạo luật lớn tại Mỹ sẽ là chất xúc tác mạnh hơn cho dòng vốn tổ chức so với các điều chỉnh nhỏ lẻ.

Đạo luật CLARITY Act - một dự luật lớn về cấu trúc thị trường tài sản số - đã được Hạ viện nước này thông qua nhưng vẫn bị đình trệ tại Thượng viện khi các nhà lập pháp còn đang đàm phán. Dự luật này được xem là then chốt vì sẽ thiết lập quy tắc rõ ràng về cách phân loại tài sản số và cơ quan nào giám sát, giải quyết cuộc tranh chấp kéo dài giữa Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), nguyên nhân gây ra nhiều bất định pháp lý cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Bằng cách định nghĩa các loại token và thiết lập khung đăng ký cho các sàn giao dịch, dự luật nhằm giảm rủi ro pháp lý và tạo sự chắc chắn mà nhiều nhà đầu tư tổ chức cần trước khi phân bổ thêm vốn vào thị trường tiền số.

Nhóm phân tích Citigroup cũng lưu ý đà tăng của thị trường đã suy yếu kể từ đỉnh tháng 10/2025, với các yếu tố như thanh lý hợp đồng tương lai và giá nằm dưới các ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Bitcoin có thể tiếp tục đi ngang, với vùng 70.000 USD được xem là mốc tâm lý quan trọng.

Trong kịch bản lạc quan của Citigroup, thị trường phụ thuộc vào việc gia tăng sự chấp nhận từ nhà đầu tư cuối, đặc biệt thông qua ETF, với mục tiêu 165.000 USD cho Bitcoin và 4.488 USD cho Ether. Ngược lại, kịch bản tiêu cực phản ánh điều kiện vĩ mô suy thoái, với mục tiêu 58.000 USD cho BTC và 1.198 USD cho ETH.

Triển vọng của Ether được đánh giá là kém chắc chắn hơn do phụ thuộc nhiều vào hoạt động giao dịch vốn đang yếu. Tuy nhiên, tiền số này vẫn có tiềm năng tăng nhờ sự phát triển của stablecoin - tiền số neo giá với một loại tài sản khác, xu hướng token hóa và khả năng siết hoặc định hình pháp lý đối với tài chính phi tập trung (DeFi), những yếu tố có thể thúc đẩy nhu cầu và mức độ sử dụng.

Tiểu Gu (theo CoinDesk)