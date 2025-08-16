Cincinnati Mở rộng lột xác thế nào để trở thành 'thiên đường quần vợt'

Với 260 triệu USD, gần một năm thi công cơ sở vật chất hạ tầng cùng những thay đổi về thể thức, Cincinnati Mở rộng bây giờ được xem ngang tầm các giải Grand Slam.

LFTC nhìn từ trên cao sau khi được cải tạo toàn diện. Ảnh: Cincinnati Open

Trung tâm Quần vợt Lindner Family (LFTC) – nơi tổ chức giải Masters 1000 Cincinnati, hay còn gọi là Cincinnati Mở rộng - thực tế nằm ở thành phố Mason, cách Cincinnati 35 km về phía bắc. Trước đây, nơi này là một khu phức hợp lớn nhưng vẫn mang tính "con người". Không khí mang tinh thần gia đình, nơi tình yêu quần vợt thấm đẫm từ những tình nguyện viên nhí đến bất kỳ khán giả nào, tất cả từng ngự trị nơi đây. Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ.

Do ban tổ chức áp dụng thể thức mới, dài 12 ngày cùng bảng đấu mở rộng cho 96 tay vợt, Cincinnati Mở rộng như được khoác tấm áo hoàn toàn mới. 260 triệu USD đầu tư cùng 328 ngày cải tạo đã biến mọi thứ trở nên hoàn toàn khác biệt. Trang web của giải đấu cũng được làm mới, trước khi những tên tuổi lớn như Jannik Sinner, Steffi Graf và Andre Agassi đến dự lễ khánh thành khu phức hợp.

Tay vợt Pháp Ugo Humbert không khỏi ngạc nhiên và thích thú khi trở lại và chứng kiến sự lột xác của giải đấu. Anh nói: "Trước đây, Cincinnati thật sự khó nhằn. Không gian dành cho các tay vợt rất chật hẹp, chúng tôi luôn phải chen chúc nhau. Giờ thì quá tuyệt. Thành thật mà nói, đây là giải đấu đỉnh nhất trong năm. Về cơ sở vật chất, nó ngang tầm Grand Slam. Phòng thay đồ đẹp tuyệt, khu vực chăm sóc sức khỏe thì làm chúng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái".

Venus Williams thậm chí còn ví von: "Nơi đây giờ là thiên đường của quần vợt. À không, phải nói là thiên đường của các môn thể thao dùng vợt, vì giờ khu phức hợp có thêm pickleball và padel".

Sân trung tâm Center Court với sức chứa 11400 chỗ. Ảnh: Cincinnati Open

Trung tâm của Cincinnati Mở rộng trước đây là một tòa nhà 4 tầng với thang máy chậm chạp, nơi các tay vợt, nhà báo, khán giả và nhân viên luôn phải chen chúc nhau. Ấn tượng của các tay vợt dự giải khi đó về giải là không gian chật chội, nhà hàng nhỏ bé và phòng thay đồ tí hon. Nhưng giờ họ được tận hưởng một tòa nhà mới rộng 5.200 mét vuông với kiến trúc hiện đại, tinh tế. Màu sắc và vật liệu mang lại cảm giác thư thái. Nhà hàng có sức chứa 376 chỗ, các tay vợt có thể chọn ngồi ở sân hiên ngoài trời hoặc phòng chờ sang trọng bên trong.

Mọi thứ đều được thiết kế để mang lại sự thoải mái cho các tay vợt và họ thực sự tỏ ra hào hứng. Aryna Sabalenka thốt lên: "Thật điên rồ! Lúc mới đến đây, tôi tự hỏi mình đang ở đâu. Mọi thứ đều khác, cứ như một giải đấu hoàn toàn mới. Tôi thích lắm! Thật sốc khi tôi yêu nơi này đến vậy".

Sinner bình tĩnh hơn, nhưng cũng thừa nhận cảm giác kỳ lạ khi trở lại vì mọi thứ đều mới. "Mọi thứ đều lớn hơn. Bước vào, tôi ngỡ như đang ở sảnh một khách sạn sang trọng. Được thi đấu trong điều kiện cơ sở hạ tầng như thế này là một vinh dự". Alcaraz thì cảm thấy "như thể đang chơi giải này lần đầu".

Giúp các tay vợt cảm thấy hài lòng, mang lại sự thoải mái tối đa cho họ là ưu tiên hàng đầu của Cincinnati Mở rộng. Nhưng với các khán giả, họ cũng không bị lãng quên. Với văn hóa xe hơi ở Mỹ, không hiếm khán giả lái xe hàng giờ chỉ để đến xem một ngày thi đấu tại giải.

Khi được hỏi về "tinh thần Cincinnati", Pete Holtermann, người phụ trách quan hệ truyền thông của giải, giải thích rằng mục tiêu là cải tạo khu phức hợp, biến đổi địa điểm, nhưng vẫn giữ nguyên bản chất. Ông nói: "Chúng tôi muốn giải đấu vẫn là chính nó, nhưng tốt hơn". Thực tế, ban tổ chức đã tránh được nguy cơ tạo ra một khu phức hợp vô hồn như ở Miami Mở rộng. Ngay từ cổng vào LFTC, khán giả đã được chăm sóc chu đáo với mọi tiện ích để có được trải nghiệm tốt nhất.

Hơn 42000 cây hoa được trồng dọc các lối đi trong khu phức hợp. Ảnh: Cincinnati Open

LFTC giờ có tổng cộng 31 sân quần vợt, gần gấp đôi so với 17 sân năm 2023, và tất cả đều có khán đài. Các buổi tập không còn bị khán giả "nhòm ngó" qua những lỗ hổng trên bạt che, mà đã trở thành những sự kiện thu hút thực sự. Buổi tập của tay vợt Anh quốc Emma Raducanu hạng 39 thế giới gần đây chật kín khán giả.

Bố cục các sân mới được thiết kế để tối ưu hóa tầm nhìn, tương tự khu Cour des Princes ở Roland Garros, với các sân thấp hơn lối đi bộ của công chúng, giúp khán giả có thể chọn ngồi xem hoặc đơn giản là xem vài pha giao bóng trong lúc đi dạo. "Ngoài ra, còn có các gian hàng hoạt động bắt buộc dành cho trẻ em và một phòng trò chơi, nơi đôi khi bạn có thể bắt gặp vài tay vợt", Holtermann cho biết.

Đặc biệt, ngoài sân trung tâm Center Court với sức chứa 11.400 chỗ, sân Grandstand với 5000 chỗ và sân số 3 có 4000 chỗ, một sân lớn thứ tư đã ra đời - là sân Champions Court với 2300 chỗ ngồi. Khu vực dành cho người hâm mộ được mở rộng, có các buổi hòa nhạc trực tiếp mỗi ngày và không dưới 42.000 cây hoa được trồng dọc các lối đi.

Khi được đề nghị đúc kết về những đổi thay của LFTC, Venus Williams nói: "Khu phức hợp này là hình mẫu của quần vợt, luôn đổi mới và đầy sáng tạo".

Hoàng Thông (theo Cincinnati Enquirer)