Cincinnati Mở rộng bị chỉ trích vì lịch đấu khắc nghiệt

MỹLịch đấu không phù hợp được cho là nguyên nhân khiến nhiều tay vợt phải bỏ cuộc ở Cincinnati Mở rộng 2025, trong đó có Jannik Sinner.

Trận chung kết giải đấu giữa Sinner và Carlos Alcaraz chỉ diễn ra trong 23 phút, khi Sinner phải bỏ cuộc ở thời điểm đối thủ dẫn 5-0 tại set mở màn. Sau trận, Sinner thừa nhận anh không khỏe từ ngày hôm trước, và thể trạng còn tệ hơn trong hôm chung kết.

Không thể hoàn thành chung kết, Sinner trở thành tay vợt thứ tám phải bỏ cuộc giữa chừng tại Cincinnati Mở rộng năm nay với lý do sức khỏe. Trước tay vợt Italy, Luciano Darderi, Camilo Ugo Carabelli, Jakub Mensik, Frances Tiafoe, Karen Khachanov hay Alejandro Davidovich Fokina đã phải bỏ dở trận đấu. Arthur Rinderknech thậm chí đổ gục ngay trên sân ở trận gặp Felix Auger-Aliassime.

Sinner mệt mỏi sau khi bỏ cuộc giữa trận chung kết với Alcaraz, trên sân Trung tâm ở Ohio, Mỹ hôm 18/8. Ảnh: Reuters

Một trong những nguyên khiến nhiều tay vợt gặp vấn đề sức khỏe tuần qua là điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Ohio, khi nhiệt độ lên cao trong bầu không khí oi bức, nắng gay gắt. Không chỉ các tay vợt, không ít CĐV trên khán đài cũng cảm thấy khó chịu, dẫn đến trận đấu bị gián đoạn để BTC sân chăm sóc cho khán giả.

Ngoài ra, lịch trình thi đấu dày đặc của ATP Tour cũng là một lý do khác, với việc những nhà điều hành sắp xếp các giải Masters 1000 ở Toronto và Cincinnati quá sát nhau, trong bối cảnh hai sự kiện này đã kéo dài lên 12 ngày. Tại Cincinnati, người hâm mộ cũng chỉ trích ban tổ chức cho trận chung kết bắt đầu chiều thứ Hai, thời điểm giữa ngày làm việc.

"Trận chung kết được tổ chức đầu tuần, lúc 15h vào tháng Tám tại Cincinnati, sau chuỗi giải ở Toronto – Cincinnati, làm rất nhiều người phải bỏ cuộc và vô số tay vợt cảm thấy mệt đến chết", Davidovich Fokina nói trên mạng xã hội. "Việc này cần thay đổi ngay".

Ở cuộc đọ sức với Joao Fonseca, Davidovich Fokina thắng set một, dẫn 4-0 trong set hai rồi đột nhiên hết năng lượng. Fonseca thắng một mạch 5 game trước khi Davidovich Fokina bỏ cuộc khi tỷ số là 7-6, 4-5. Tại Canada Mở rộng, tay vợt Tây Ban Nha cũng phải rút lui ở set ba trong trận gặp Andrey Rublev.

Những sự cố liên quan đến thể lực và lịch đấu khiến Cincinnati Mở rộng kết thúc không trọn vẹn, dù năm nay ban tổ chức đã đầu tư hơn 260 triệu USD để nâng cấp mọi khía cạnh của giải đấu, cho thấy tham vọng trở thành Grand Slam thứ năm trong tương lai.

Vy Anh