Cillian Murphy trở lại đóng 'Peaky Blinders'

Tài tử Cillian Murphy vào vai Tommy Shelby ở phim điện ảnh "Peaky Blinders", hiện trong giai đoạn sản xuất.

Hôm 30/9, nhà sản xuất ra mắt hình ảnh first-look của dự án, trong đó Cillian Murphy xuất hiện với tạo hình nhân vật gangster Tommy Shelby. Diễn viên nói trong một thông báo: "Có vẻ như Tommy Shelby và tôi vẫn chưa xong việc. Thật sự rất vui khi được hợp tác lại với Steven Knight và đạo diễn Tom Harper trong phiên bản điện ảnh của Peaky Blinders. Đây là món quà dành cho người hâm mộ".

Hình ảnh đầu tiên của dự án điện ảnh "Peaky Blinders", nhân vật chính do Cillian Murphy thủ vai. Ảnh: Netflix

Tác phẩm do Tom Harper - từng chỉ đạo nhiều tập của series này - đạo diễn. Hồi tháng 8, nhà sản xuất cho biết tài tử người Ireland - Barry Keoghan - và minh tinh Rebecca Ferguson sẽ đảm nhận vai diễn trong phim. Nhiều người hâm mộ cho rằng nhân vật của hai nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng liên quan đến Tommy Shelby. Dàn diễn viên còn lại chưa được tiết lộ.

Hôm 25/1, Paul Anderson, thủ vai anh cả Arthur trong gia tộc giang hồ Shelby, thừa nhận bốn cáo buộc liên quan sử dụng ma túy. Diễn viên được tại ngoại, đồng thời nộp phạt 1.500 USD. Theo IndieWire, hiện không rõ các cáo buộc hình sự ảnh hưởng thế nào đến khả năng tham gia dự án của anh.

Cillian Murphy trong Peaky Blinders Một số phân đoạn của Cillian Murphy trong series "Peaky Blinders". Video: BBC

Peaky Blinders lần đầu ra mắt vào năm 2013 trên đài BBC Two, được Netflix mua lại bản quyền phát hành chương trình tại Mỹ. Series lấy bối cảnh tại thành phố Birmingham (Anh), kể về gia đình tội phạm Shelby vào thập niên 1920. Loạt phim nhận nhiều giải thưởng ở Anh và Ireland, trong đó vai Tomym Shelby giúp Cillian Murphy nhận đề cử giải BAFTA 2018 Nam diễn viên xuất sắc.

Cillian Murphy (trái) và nhà sáng tạo loạt phim "Peaky Blinders" Steven Knight trên phim trường của dự án điện ảnh. Ảnh: Netflix

Cillian Murphy, 48 tuổi, là diễn viên người Ireland, nổi tiếng với các vai diễn trong The Wind That Shakes the Barley (phim đoạt giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes năm 2007), Peaky Blinders (2013-2022), A Quiet Place 2 (2020). Tài tử bắt đầu hợp tác với Nolan vào năm 2005, trong The Dark Knight Trilogy (2005-2012).

Năm 2020, tờ The Irish Times vinh danh Murphy là một trong những diễn viên điện ảnh Ireland vĩ đại nhất. Năm ngoái, nghệ sĩ giành giải Nam chính xuất sắc với vai "cha đẻ" bom nguyên tử J. Robert Oppenheimer trong Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan.

Quế Chi (theo Variety)