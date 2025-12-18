Chuyến xe cứu thương đưa người về quê thành thảm kịch trên cao tốc

Đồng NaiSau cú tông với xe container khiến người chị, cháu và tài xế bất tỉnh, bà Hà gãy tay, chỉ kịp thoát ra từ ô kính vỡ trước khi lửa bùng lên thiêu rụi ôtô.

Khuôn mặt lo âu cùng tay phải vừa bó bột vì gãy, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, 52 tuổi, chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn xe cứu thương trên cao tốc TP HCM - Dầu Giây khiến chị gái cùng hai người khác tử vong.

Bà Hà cho biết gia đình sống tại phường An Nhơn (Bình Định cũ, nay là Gia Lai). Chị gái bà là Nguyễn Thị Lan Anh, 62 tuổi, mắc bệnh nặng nhiều năm. Sau khi hết bão lũ ở quê, bà cùng anh rể đưa chị vào Bệnh viện Ung bướu TP HCM điều trị từ thứ sáu tuần trước. Vài ngày sau, do thêm nhiều bệnh nền như tiểu đường và suy thận, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bà Hà gọi điện cho người thân ở quê nói về sự cố. Ảnh: Phước Tuấn

Hôm qua thấy bệnh tình của chị gái không cải thiện mà lại hôn mê, gia đình xin đưa về quê chăm sóc, lo hậu sự. Theo bà Hà, trước khi về quê, gia đình được giới thiệu một xe cứu thương ở ngoài với giá 9,5 triệu đồng, có thêm điều dưỡng nữa là 3,5 triệu.

Người chồng của chị gái là ông Võ Văn Huấn, 76 tuổi, quyết định thuê xe và bình oxy, không kèm nhân viên y tế. Đêm qua, xe cấp cứu đến đón, chở mọi người về Gia Lai, trên quãng đường hơn 600 km, thời gian chạy hơn 10 tiếng.

Ôtô chuyển bệnh được cải hoán từ xe khách 12 chỗ, hiệu Toyota. Ngoài ghế lái và ghế phụ phía trước, khoang sau bố trí hai dãy ghế nằm dọc hai bên, ở giữa đặt băng ca bệnh nhân. Tài xế 50 tuổi, sống trên đường Lê Thị Bạch Cát, quận 11 (cũ), cách bệnh viện gần 2 km.

Xe cứu thương cháy rụi sau tai nạn. Ảnh: Thái An

Khoảng 23h, xe rời bệnh viện. Trên ôtô, ngoài bà Hà và vợ chồng người chị gái, còn có cháu trai 35 tuổi đi cùng. Khi chạy trong nội đô, tài xế bật đèn ưu tiên, bấm còi liên tục để vượt qua các tuyến đường đông, ra đến cao tốc thì tắt đèn.

Đêm muộn, ai cũng mệt mỏi, buồn bã nên không trò chuyện. Cháu trai ngồi phía sau lưng tài xế. Bà Hà và anh rể ngồi cạnh giường bệnh cùng chị gái. Hai bình oxy dài hơn một mét đặt dưới sàn xe.

"Tôi ngồi trên xe cứ suy nghĩ vu vơ, lâu lâu đứa cháu ngồi trên lại nhìn xuống theo dõi bác gái đang nằm", bà Hà nói, cho biết đường vắng nên ôtô lao nhanh trên cao tốc, chừng hơn một tiếng đã ra khỏi địa bàn thành phố.

Gần 1h, khi xe đến xã Xuân Quế (Đồng Nai), xe cứu thương tông vào đuôi container đang dừng ở đường dẫn trạm dừng chân cao tốc TP HCM – Dầu Giây. Cú va chạm khiến xe rung lắc dữ dội, những người bên trong ngã xuống sàn.

Lối dẫn vào trạm dừng trên cao tốc (bên phải) - nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Phước Tuấn

Bà Hà kể chưa kịp định thần thì lửa bùng lên từ khu vực cabin; tài xế gục trên vô lăng, người cháu bất tỉnh, chỉ còn nghe tiếng kêu yếu ớt của anh rể. Khói dồn về phía sau, bà đạp cửa hậu tìm đường thoát nhưng không mở được. Trong bóng tối, bà lần tìm và phát hiện ô kính sau xe, dài hơn một mét, rộng gần 0,4 m, đã vỡ.

"Tôi cố kéo chị ra nhưng tay bị gãy, không nhấc nổi, gọi anh rể thì lửa đã cháy dữ dội nên phải nhảy xuống", bà Hà nói. Người anh rể sau đó cũng thoát ra ngoài qua ô kính vỡ này.

Khi hai người vừa xuống đường, một số tài xế chạy lại kéo ra xa thì xe bắt đầu bốc cháy dữ dội. "Tôi thoát nạn trong tích tắc nhưng chị, cháu và tài xế lại chết cháy, lửa bùng lên quá nhanh", bà Hà nói, cho biết trong vòng vài phút hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn ôtô.

Sự cố bất ngờ khiến bà Hà bị gãy tay, bỏng nhẹ, chấn thương nhiều vùng phần mềm, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Long Khánh. Người anh rể bị bỏng vùng mặt, chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Theo điều tra ban đầu, tai nạn xảy ra do xe đầu kéo bị hư hỏng nhưng dừng, đỗ không đúng quy định, trong khi đó tài xế xe cứu thương thiếu quan sát nên xảy ra va chạm. Trạm dừng nghỉ không bố trí người hướng dẫn, sắp xếp ôtô ra vào.

Cơ quan chức năng đang làm rõ việc tài xế container dừng xe sai quy định là do tình huống bất khả kháng hay xuất phát từ yếu tố chủ quan.

Phước Tuấn - Đình Văn