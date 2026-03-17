Chuyến trăng mật thành ác mộng vì mắc kẹt do xung đột Trung Đông

Simona Musu và Dean Scheepers không thể kìm nén sự phấn khích khi đặt chân tới Maldives vào ngày 22/2, nhưng giờ họ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để có thể rời khỏi nơi mệnh danh là thiên đường này.

Simona Musu và Dean Scheepers, sinh ra ở Nam Phi và hiện sống tại Amsterdam, Hà Lan, đã đến Maldives vào 22/2 để tổ chức đám cưới trên bãi biển trước khi đến tòa án đăng ký kết hôn vào hè này.

"Hạnh phúc tột độ" và "thấy mình tỏa sáng" là những cảm giác hai du khách có được khi vừa đặt chân xuống sân bay quốc tế Malé-Velana, Maldives và có người cẩm bảng ghi tên chờ đón sẵn rồi đưa lên thủy phi cơ ra khu nghỉ dưỡng.

Nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài một tuần cho đến khi họ quay lại sân bay. Lần này, tâm trạng của họ u ám hơn nhiều khi chuyến bay về Hà Lan đã bị hủy sau cuộc không kích ngày 28/2 của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Simona Musu và Dean Scheepers trở thành hai trong số hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt vì xung đột này.

Simona Musu và Dean Scheepers chụp ảnh cưới trên bãi biển ở Maldives. Ảnh: CNN

Ngày 2/3, hàng trăm du khách chen chúc tại sân bay Malé-Velana để sạc điện thoại, trông con và ngủ ở bất kỳ nơi nào có chỗ tống. "Không ai giống như vừa trải qua kỳ nghỉ trên một hòn đảo thiên đường", Dean nói.

Bản thân anh và vợ chưa cưới cũng rơi vào trạng thái choáng váng khi vừa kết thúc một tuần nghỉ dưỡng xa hoa tại khu resort 5 sao. Họ vẫn còn nghĩ về lễ cưới trên bãi biển cát trắng riêng tư của khu nghỉ cùng tiếng trống truyền thống của Maldives và lối đi rải đầy cánh hoa hồng.

Thay vì trở về Amsterdam, nơi gia đình và bạn bè đang chờ để cùng ăn mừng, hai du khách phải đối mặt với thực tế kém dễ chịu hơn nhiều: không có chỗ ở, không tìm được chuyến bay rời đi và cũng không biết khi nào, hoặc bằng cách nào, có thể trở về nhà.

Simona miêu tả tuần nghỉ dưỡng "thật tuyệt vời", ngày cưới hoàn hảo, đẹp đẽ và mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch. Nhưng ngay sau đó, mọi thứ lao dốc khiến cô nghĩ mình đang rơi vào cơn ác mộng.

Hai tuần sau khi xung đột nổ ra, hoạt động hàng không toàn cầu vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng, tạo nên cuộc khủng hoảng du lịch tồi tệ nhất kể từ đại dịch Covid-19.

Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng không Cirium, tính đến 13/3, khoảng 52.000 chuyến bay trong khu vực Trung Đông đã bị hủy kể từ khi các cuộc không kích bắt đầu, ảnh hưởng tới 6 triệu hành khách. Dù tình hình vẫn nhiều bất ổn, một số sân bay đã nối lại hoạt động, bao gồm Dubai, Abu Dhabi và sân bay quốc tế King Khalid gần Riyadh của Saudi Arabia.

Trước cuộc khủng hoảng, Trung Đông trở thành khu vực then chốt của ngành hàng không toàn cầu, nhờ sự phát triển của các trung tâm trung chuyển lớn như Dubai - đại bản doanh của Emirates, Abu Dhabi - nơi đặt trụ sở Etihad, và Doha - trung tâm của Qatar Airways. Theo Cirium, khoảng 5 hành khách di chuyển giữa châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2025 thì có một người đã sử dụng các hãng hàng không Trung Đông. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo các hãng trong khu vực sẽ vận chuyển khoảng 240 triệu hành khách vào năm 2026.

Hòn đảo nơi hai du khách làm lễ cưới và nghỉ trăng mật ở Maldives. Ảnh: CNN

Tuy nhiên, tương lai trước mắt lại đầy bất định khi nhiều hãng hàng không vẫn chật vật xử lý các chuyến bay bị hủy và lượng hành khách mắc kẹt. Qatar Airways trở thành một trong những hãng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất: theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware, từ ngày 7 đến 11/3, mỗi ngày có từ 69% đến 81% chuyến bay của hãng bị hủy, tổng cộng gần 2.200 chuyến.

Đó cũng chính là tình cảnh Musu và Scheepers phải trải qua. Chuyến bay của họ bị dời lịch rồi lại hủy tổng cộng 5 lần, biến chuyến đi trăng mật vốn ngập tràn hạnh phúc thành một "thảm họa trăng mật kéo dài" gần ba tuần, gấp ba lần thời gian họ dự định ở lại.

Mỗi ngày, họ dành hàng giờ lên mạng tìm kiếm thông tin, nhắn tin cho bộ phận chăm sóc khách hàng của các hãng hàng không để tìm phương án thay thế. Một số lựa chọn có giá "trên trời" như hơn 3.000 USD cho vé một chiều. Nếu chọn giá rẻ hơn, họ phải di chuyển và nối chuyến nhiều lần. Một hành trình mà Simona tìm thấy có giá vé rẻ nhưng tổng thời gian họ phải di chuyển để về nhà lên đến 56 tiếng.

Thị thực cũng trở thành vấn đề khi nhiều quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ yêu cầu hành khách phải có visa quá cảnh, khiến hai du khách bị giới hạn các đường bay.

Tính đến hiện tại, cuộc cạnh tranh để giành được vé máy bay vẫn "vô cùng khốc liệt", theo đánh giá của hai du khách. Dean nói mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến họ không kịp trở tay.

"Ngay cả khi chúng tôi vừa nhìn thấy vé, vài giây sau đã hết", anh nói. Một số nước, trong đó có Maldives, có tổ chức các chuyến bay hồi hương như hai du khách Nam Phi đều đăng ký không thành công.

Các chuyến bay hôm 4/3 tại sân bay quốc tế Velana, Maldives đều bị hủy. Ảnh: CNN

Hiện tại, họ nhờ thêm gia đình, bạn bè hỗ trợ cũng như ghi chép cẩn thận các khoản chi phí phát sinh. Họ không mua bảo hiểm du lịch nên đành đặt hy vọng vào gói bảo hiểm đi kèm thẻ tín dụng dùng để đặt chuyến đi lần này. Đến nay, chi phí phải trả thêm do mắc kẹt tại "thiên đường" lên đến 7.000 USD. Hai du khách cũng chuyển sang đảo Maafushi, nơi có nhiều khách sạn với giá cả phải chăng hơn hòn đảo họ đến ban đầu.

Simona ước tính có hàng trăm du khách khác cũng bị mắc kẹt tại Maldives.

Kể từ khi đến Maafushi gần hai tuần trước, họ đã ở tại ba khách sạn khác nhau, trong đó có một nơi kín phòng như bưng, không có cửa sổ khiến cô cảm thấy "giống như ở tù".

Quyết tâm tìm nơi ở tốt hơn, cô đã đi khắp đảo, hỏi thăm nhiều khách sạn khác nhau và cuối cùng tìm được một khách sạn ven biển giá 200 USD một đêm.

Những ngày sau đó dần đi vào nhịp sinh hoạt quen thuộc. Dean thường thức dậy trước, khoảng 6h, dành vài tiếng tìm chuyến bay và cập nhật tin tức. Sau bữa sáng, Musu tiếp tục việc tìm kiếm, trong khi Dean quay lại công việc của mình tại bộ phận tài chính của một công ty bảo hiểm. Anh cho biết rất may đã mang theo laptop và có một "ông sếp cực kỳ thấu hiểu". Giống như Dean, Simona cũng biết ơn vì sếp của mình cảm thông với hoàn cảnh hiện tại.

Khi hành trình ở Maldives kéo dài ngoài dự tính, Dean và Simona cố gắng giữ thái độ lạc quan. Họ biết ơn vì không bị mắc kẹt trong vùng chiến sự hay phải ở lại vô thời hạn tại một sân bay như nhiều du khách khác và vẫn có đủ tiền để chi trả khách sạn cũng như bữa ăn.

Thời tiết nhiệt đới nắng ấm cũng là một điểm cộng. "Da tôi chắc chắn đã rám nắng hơn rất nhiều", Simona nói.

Ở một khía cạnh nào đó, thử thách này lại khiến mối quan hệ của họ bền chặt hơn. Simona nói có thể cô đã hoảng loạn và không biết vượt qua chuyện này thế nào nếu không có chồng bên cạnh.

Chiều 13/3, họ đặt vé thành công bay về Hà Lan với giá 980 một người, hành trình kéo dài 25 tiếng, quá cảnh tại Jeddah, Arab Saudi. Hai du khách cho biết đều khá lo lắng khi phải bay qua khu vực Trung Đông. "Nhưng chúng tôi sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để được trở về nhà", Simona nói.

Anh Minh (Theo CNN)