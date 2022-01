Chuyện tình thần tốc của 'hoàng tử' Hàn và 'lọ lem' Việt

Hàn QuốcTheo chủ nghĩa độc thân 38 năm, nhưng khi sang Việt Nam công tác, Shin Dong Won "trúng sét ái tình" và kết hôn với Hoàng Linh sau hai tháng yêu nhau.

Đầu tuần này, nhận hình ảnh ngôi nhà ở quê đã xây xong khang trang, chuẩn bị đón Tết, Hoàng Linh (21 tuổi) bồng con từ tầng 11 lên tầng 21 một căn chung cư ở Ansan, tỉnh Gyeonggi, khoe với bố mẹ chồng. Ông bà khen nhà đẹp và bảo nhất định hết dịch sẽ sang thăm lại gia đình thông gia.

Ngôi nhà này được chồng của Linh, anh Shin Dong Won gửi tiền về cho bố mẹ vợ xây. Chàng rể này lại vừa bảo vợ gửi thêm một khoản biếu bố mẹ sắm Tết, kèm lời dặn: "Mình ở bên này thế nào cũng phải để bố mẹ và các em ở quê đầy đủ như thế".

Hoàng Linh và Dong Won khi chụp ảnh cưới ở Đà Nẵng năm 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuổi thơ của Hoàng Linh ở Văn Yên, Yên Bái gắn liền với cảnh nghèo khó, nợ nần của gia đình. Năm Linh chuẩn bị lên cấp ba, vì không có 360.000 đồng đóng ôn thi mà phải dừng học. "Mình khóc lóc đòi mẹ đi vay nhưng ở quê vay 10.000 đồng cũng khó. Lúc đó nghe người ta giới thiệu đi làm giúp việc ở Vĩnh Phúc sẽ có tiền đóng học nên mình đi luôn", Linh kể.

Cô lớp trưởng suốt chín năm liền khăn gói đi làm còn chưa chào được bạn bè, thầy cô. Định làm hai tháng hè rồi về thi, nhưng sau đó nghĩ tới mẹ và các em nên cô quyết định thôi học luôn. Tết năm ấy, Linh mang về được 11 triệu đồng, mua một bộ bàn ghế mất nửa, còn lại đưa mẹ sắm sửa. "Từ khi mình đi làm, nhà mới có Tết", cô chia sẻ.

Ở tuổi 18, Hoàng Linh làm phục vụ cho một nhà hàng Hàn Quốc ở Vĩnh Phúc. Thấy một đồng nghiệp làm phiên dịch nhận lương cao gấp ba mức lương bưng bê của mình, Linh đầy ngưỡng mộ. Từ đó, cô tìm hiểu về văn hóa Hàn và tiếng Hàn, càng học càng thích. Dành dụm từng đồng, tới tháng 4/2019, Linh đăng ký một khóa học tiếng Hàn với dự định trở thành phiên dịch.

Mới đi học được vài hôm, có một chàng trai Hàn cao to, da trắng chủ động bắt chuyện Linh, sau đó xin số điện thoại. Qua giới thiệu cô biết anh là chuyên gia của một công ty điện tử ở Vĩnh Phúc, đang cần học tiếng Việt cấp tốc để giao tiếp với nhân viên. "Bỗng nhiên có một 'oppa' da trắng mịn như trên phim làm quen, mình bất ngờ và sướng rơn", cô nhớ lại.

Những ngày đầu quen nhau, họ giao tiếp bằng cả tiếng Hàn, Việt và tiếng Anh, đôi khi còn dùng tới phần mềm dịch. Bất đồng ngôn ngữ, nhưng cũng vì thế nhiều lần họ bật cười vì những hiểu lầm. Hoàng Linh vẫn tới lớp tiếng Hàn, riêng Dong Won bỏ học luôn vì đã tìm được bạn dạy cho tiếng cho mình.

Một ngày anh hỏi chuyện gia đình, Linh mở lòng chia sẻ. Bố cô hay đánh mẹ, nên từ nhỏ chỉ có bốn mẹ con nương tựa nhau. Đã có thời điểm, Linh cắt mái tóc dài bán đi để kiếm tiền mua bút vở. Cũng vì cảnh nghèo mà cô phải nghỉ học đi làm.

Nghe xong Dong Won bật khóc. Bản thân anh là con một, được bố mẹ bao bọc từ nhỏ. Là kỹ sư điện tử, Dong Won ham mê công việc nên đã 38 tuổi vẫn không nghĩ tới lập gia đình. Ngay lần đầu nhìn thấy Linh, anh cũng không hiểu sao mình lại bắt chuyện cô, dù ở trung tâm ngoại ngữ có nhiều người khác. Dần dần nói chuyện, anh bị cuốn hút vì sự dễ thương, xinh đẹp của cô và ngỏ lời yêu chỉ sau hai tuần. Yêu nhau chừng một tháng, anh nói muốn về quê cô ra mắt bố mẹ.

Lời đề nghị của bạn trai khiến cô gái giãy nảy. Nghĩ đến căn nhà lụp xụp, xa lắc lơ, nghĩ đến bố mẹ ít học..., cô sợ bị chê cười. Dong Won thuyết phục mãi, Linh đành dẫn anh về.

Trở lại Vĩnh Phúc sau chuyến thăm, Dong Won không chê gia cảnh bạn gái mà còn đề nghị kết hôn luôn. Linh bảo cô muốn chờ thêm vài năm nữa để đi làm lo cho gia đình và nuôi cho hai em vào đại học. "Em không muốn các em phải nghỉ học như mình", cô nói.

"Nếu em lo lắng vì tiền, hay bất cứ thì gì khác, anh đều có thể gánh vác thay em", Dong Won đáp chắc nịch.

Đôi uyên ương làm lễ cưới tháng 2/2020, tại quê nhà Linh ở Yên Bái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lời nói chân thành của chàng trai làm Linh cảm thấy mình như Lọ Lem đã gặp được hoàng tử. Sự quan tâm và chăm sóc của Dong Won khiến cô có cảm giác như đây là "những đãi ngộ chưa từng có trong 18 năm cuộc đời". "Bao năm qua chỉ có bốn mẹ con mình nương tựa nhau mà sống, nay bỗng có anh làm chỗ dựa, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng", cô chia sẻ.

Đôi trẻ đăng ký kết hôn vào tháng 7, tức chỉ hai tháng sau khi yêu. Tết năm 2020, Hoàng Linh sang Hàn Quốc ra mắt bố mẹ chồng. Trái ngược với suy nghĩ của nàng dâu, bố mẹ anh yêu thương cô con hơn con trai. Sợ con dâu mệt, bà không cho đụng vào việc gì. Bố chồng cho cô tiền tiêu vặt và hỏi han đủ điều về gia đình cô, nhiều câu được nói bằng tiếng Việt lơ lớ. Ông đã học tiếng Việt từ trước để chuẩn bị cho cuộc gặp này.

Một tối cả nhà quây quần bên mâm cơm, bố chồng nói: "Đây là nhà mình con à! Bố mẹ không có con gái nên sẽ coi con như con gái ruột của mình". Linh rưng rưng cả đêm đó. Từ đó, đi đâu bố chồng cũng giới thiệu "Đây là con gái tôi".

"Mình những tưởng bản thân may mắn gặp được anh, nhưng sau chuyến thăm mới biết không hẳn vậy. Anh bảo may mắn khi gặp được mình. Bố mẹ chồng cũng thấy may vì mình trở thành một thành viên của gia đình", Linh chia sẻ.

Hóa ra những năm qua bố mẹ và họ hàng không ngừng mai mối và thúc giục Dong Won kết hôn nhưng anh luôn từ chối các buổi xem mặt. Có lần anh tuyên bố: "Con sẽ không lấy vợ". Ông bà đã đinh ninh mình sẽ không có con dâu, cháu nội, cho đến khi con trai báo đã tìm được tình yêu ở Việt Nam chỉ sau ba tháng sang đây công tác.

Vợ chồng Dong Won và bố mẹ anh chụp ảnh kỷ niệm, tháng 11/2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngay sau chuyến thăm, ông bà sang Việt Nam tổ chức đám cưới cho hai con. Kết thúc kỳ công tác cuối thu vừa qua, Dong Won đưa vợ con trở về Hàn Quốc.

Cuộc sống mới của cô gái Yên Bái ở xứ sở kim chi vô cùng thoải mái khi có bố mẹ thoải mái và chăm sóc cho hai mẹ con cô, khi chồng đi làm. Hoàng Linh dự định con lớn thêm chút nữa sẽ tiếp tục theo đuổi việc học mà cô đã bỏ lỡ 5 năm trước.

Phan Dương