Chuyện tình mỹ nam Hàn và người vợ Nhật

Tài tử và bạn đời đăng khoảnh khắc đáng yêu của con gái một tuổi. Anh nói bà xã người Nhật và Ruhee là "món quà tuyệt vời và quý giá nhất" Chúa tặng anh.

Lee Ji Hoon ra mắt với vai trò ca sĩ năm 1996, gây tiếng vang qua loạt ca khúc Why the heaven, My Bridge. Cuối thập niên 1990, đầu 2000, anh và hai bạn thân - Kangta (nhóm HOT), Shin Hye Sung (Shinhwa) - thành lập tam ca S, khuynh đảo làng nhạc với hit Just one moment, I swear, Without you, One last memory, Wisdom tooth, Doll.

Ở lĩnh vực phim truyền hình, Ji Hoon từng đóng Trái tim nhân ái (New heart), Em là định mệnh của anh, The best Lee Soon Shin, Jang Young Sil. Hiện anh hoạt động mạnh ở mảng nhạc kịch, được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ngôi sao nhạc kịch xuất sắc Hàn Quốc.