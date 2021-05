Tài tử Lee Ji Hoon sắp kết hôn

Ngày 1/5, Lee Ji Hoon đăng ảnh vợ sắp cưới và cảm ơn khán giả, đồng nghiệp chúc phúc anh. Tài tử gọi hôn nhân là "phép màu", giúp anh vượt qua quãng thời gian khó khăn.

"Bên cô ấy, tôi có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, thậm chí cả nỗi đau, vì thế tôi quyết định kết hôn. Tôi sẽ sống thật trách nhiệm, với tư cách người chồng và chủ gia đình. Cảm ơn mọi người đã yêu mến tôi. Mong các bạn đón chờ những hoạt động của tôi trong tương lai", anh nói. Diễn viên cũng nguyện cầu Covid-19 sớm đi qua để người dân ổn định công việc, cuộc sống.

Anh không tiết lộ tên, tuổi và nghề nghiệp của bạn gái. Theo SportTV News, cô dâu trẻ hơn anh nhiều tuổi, không làm trong lĩnh vực giải trí. Trên Instagram, nhiều đồng nghiệp mừng cho Ji Hoon như: nghệ sĩ hài Hong Suk Chun, Lee Guk Joo, ca sĩ Kahi - cựu thành viên After School, ca sĩ Ham Eun Jung, Han Suk Joon, Ailee... Tin kết hôn của Ji Hoon vào top tìm kiếm nhiều trên Naver - cổng thông tin truyền thông lớn nhất Hàn Quốc.

Lee Ji Hoon sinh năm 1979, ra mắt với vai trò ca sĩ vào năm 1996 và gây tiếng vang với loạt ca khúc Why the heaven, My Brige... Thời hoàng kim sự nghiệp, anh và hai người bạn thân thiết - Kangta (nhóm HOT), Shin Hye Sung (Shinhwa) thành lập tam ca S, khuynh đảo làng nhạc với loạt hit Just One Moment, I swear, Without You, One Last Memory, Wisdom Tooth, Doll... Anh cũng là ngôi sao nhạc kịch có tiếng tại Hàn.

Tam ca S thành lập năm 2003, quy tụ các giọng ca "khủng" của showbiz Hàn. Từ trái qua: Lee Ji Hoon, Kangta và Shin Hye Sung. Ảnh: Korea Herald.

Theo SportTV News, Ji Hoon cũng được công nhận là diễn viên tài năng, từng đóng phim Trái tim nhân ái (New heart), Em là định mệnh của anh, The best Lee Soon Shin, Jang Young Sil. Anh từng hẹn hò diễn viên Eugene - thần tượng xinh đẹp nhất Kpop.