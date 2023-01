Chuyện tình đồng tính của mỹ nam 'Wednesday'

Hunter Doohan - nam chính phim "Wednesday" - quen Fielder Jeweett qua ứng dụng hẹn hò, kết hôn tháng 6/2022.

Theo trang HITC, sau khi series gây sốt, người hâm mộ ám ảnh bởi chuyện tình giữa nữ chính Wednesday Addams (Jenna Ortega) và anh chàng pha chế Tyler Galpin (Hunter Doohan đóng). Nhiều khán giả gán ghép cặp sao ngoài đời nhưng Hunter đã có gia đình.

Hunter Doohan trong phim 'Wednesday' Hunter Doohan trong phim "Wednesday". Video: Netflix

Trong chương trình podcast Keep It, Doohan nói anh quen bạn đời trên Tinder năm 2015, cùng chia sẻ những sở thích như đọc sách, chơi trò giải câu đố. Năm 2018, anh lần đầu công khai mối quan hệ trên Instagram, sau khi đăng ảnh cùng người yêu đi cắm trại.

Bạn trai anh sinh năm 1988, hơn nam diễn viên sáu tuổi, là nhà sản xuất tự do. Fielder trước đây từng tham gia sản xuất một số phim như Sidney Hall, After You’ve Gone. Anh có bằng cử nhân ngành nghiên cứu điện ảnh tại Đại học Wesleyan, hiện theo học Trường Luật Loyola, sẽ tốt nghiệp năm 2024. Cả hai được khen đẹp đôi khi cùng có khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc xoăn, chiều cao trên 1,8 mét.

Hunter Doohan (phải) và Fielder Jeweett trong một chuyến đi chơi. Ảnh: Instagram Hunter Doohan

Hai năm sau, ngày 31/12/2020, Hunter Doohan được Fielder Jeweett cầu hôn. Anh từng viết trên trang cá nhân: "Còn điều gì tuyệt hơn trong năm 2020 với màn cầu hôn tại nhà này? Yêu anh, mong chóng tới ngày kết hôn". Diễn viên kể điều tuyệt vời nhất trong thời dịch là khi anh được nghỉ quay phim sáu tháng và dành trọn thời gian ở bên chồng chưa cưới.

Hunter Doohan (phải) trong đám cưới với Fielder Jeweett hồi tháng 6/2022. Ảnh: Instagram Hunter Doohan

Tháng 6/2022, nghệ sĩ kết hôn. Chủ hôn của anh là tài tử gạo cội Bryan Cranston của series Breaking Bad. Nghệ sĩ chia sẻ ảnh cưới và niềm hạnh phúc trên Instagram: "Đây là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã khiến nó trở nên thật đặc biệt". Sau nửa năm chung sống, cặp vợ chồng thường xuyên chia sẻ ảnh cùng nhau đi dã ngoại, chăm sóc thú cưng. Diễn viên cho biết họ ít cãi vã, hòa hợp về mọi mặt.

Hunter Doohan luôn cởi mở công khai giới tính từ khi mới vào nghề. Anh cho biết phát hiện xu hướng tình dục của mình thời trung học, khi được một người bạn gái giới thiệu bộ phim Woll & Grace, nói về luật sư đồng tính. Anh cũng là người hâm mộ chương trình RuPaul's Drag Race - series truyền hình thực tế về "drag queen" - những người nam hóa trang nữ giới.

Hunter Doohan sinh năm 1994 tại Arkansas (Mỹ), từng tham gia nhiều vở kịch ở trường từ thời trung học. Tốt nghiệp phổ thông, anh làm nhiều công việc như bồi bàn, hướng dẫn viên du lịch trong khi học diễn xuất và liên tục đi casting.

Vai diễn đột phá của Doohan là nhân vật Warren Cave phiên bản trẻ tuổi của Aaron Paul trong mùa đầu tiên của phim Truth Be Told trên kênh Apple TV+, vai Adam Desiato trong phim Your Honor. Vai Tyler Galpin trong Wednesday trên kênh Netflix được đánh giá tiếp tục mở ra nhiều cơ hội mới cho anh.

Thanh Thanh (theo BuzzFeed News, HITC)