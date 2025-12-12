Chuyện tình danh họa Trung Quốc và vợ kém 50 tuổi

Họa sĩ Phạm Tăng, 87 tuổi, giao toàn bộ tài sản hàng trăm triệu USD cho người vợ 37 tuổi sau khi hai người có con.

Theo Sina, ông Phạm Tăng nhận chú ý lớn trên mạng xã hội sau khi công bố vợ mới sinh con trai, gia đình sống đầm ấm, hạnh phúc. Trong thông cáo hôm 11/12, họa sĩ nói đây là "người con độc nhất".

Ông Phạm Tăng và Từ Manh bén duyên năm 2021, sau khi vợ thứ ba của họa sĩ qua đời. Bấy giờ, Phạm Tăng bị tai biến nhẹ, không thể tiếp tục sáng tác. Từ Manh yêu thương, chăm sóc Phạm Tăng từng ly từng tí, giúp ông bình phục cả thể chất và tinh thần. Họa sĩ từng nói hai người tâm hồn đồng điệu, quyết định gắn kết trọn đời, công khai kết hôn tháng 4/2024.

Một người quen của Từ Manh tiết lộ Phạm Tăng kết hôn vì rung động trước sự chu đáo, ân cần của cô. Từ Manh hiểu những thói quen của Phạm Tăng trong việc sáng tác hội họa và thư pháp, hiện như trợ lý của chồng. Nguồn tin cho biết Từ Manh sống sung túc, trước khi kết hôn, cô được Phạm Tăng tặng một chiếc xe Ferrari. Cô còn sử dụng nhiều hàng hiệu, đặc biệt là túi Hermès.

Vợ chồng từng sống trong biệt thự được đặt tên Bích Thủy Trang tại Bắc Kinh, các con riêng của ông Phạm Tăng thi thoảng thăm nom cha. Từ hè năm nay, vợ chồng dọn đến nơi ở khác, mang theo phần lớn tài sản, tranh, thư pháp.

Theo trang Finance Ifeng, đầu tháng 12, vợ chồng thành lập công ty mới tên Thập Dực Phạm Tăng, Từ Manh là đại diện pháp nhân và nắm giữ cổ phần nhiều nhất. Họa sĩ công bố từ nay về sau, mọi vấn đề liên quan cuộc sống cá nhân lẫn công việc của ông như triển lãm, kinh doanh nghệ thuật đều thông qua công ty này. Ở tuổi 37, Từ Manh trở thành người nắm giữ khối tài sản, thương hiệu trị giá hàng tỷ nhân dân tệ (tương đương hàng trăm triệu USD) của chồng.

Phạm Tăng được mệnh danh "họa sĩ còn sống đắt giá nhất" Trung Quốc, có tầm ảnh hưởng ở nước ngoài. Năm 1984, ông trở thành họa sĩ Trung Quốc đầu tiên thành lập bảo tàng mỹ thuật cá nhân tại Nhật Bản. Năm 2010, ông nhận huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của Pháp.

Theo số liệu công khai từ năm 2008 đến 2024, doanh số đấu giá tác phẩm tranh, thư pháp của Phạm Tăng vượt 4 tỷ nhân dân tệ (566 triệu USD), Phạm Tăng trở thành thương hiệu nghệ thuật có giá trị khổng lồ.

Trước Từ Manh, họa sĩ qua ba đời vợ, có con gái Phạm Hiểu Huệ với vợ thứ hai. Khi kết hôn lần ba với bà Trương Quế Vân, ba con riêng của bà Trương đổi sang họ Phạm. Hiện, ông Phạm Tăng chỉ công nhận con với Từ Manh, đoạn tuyệt quan hệ thân thích với Phạm Hiểu Huệ và con riêng của vợ ba. Họa sĩ cấm họ sử dụng danh nghĩa ông để tổ chức triển lãm hoặc các hoạt động thương mại khác.

Trên trang cá nhân, ông Phạm Tăng viết ông "phúc lớn" khi có con với Từ Manh. Gia đình ba người sẽ gắn bó, an vui suốt quãng đời còn lại.

